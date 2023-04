Live Report

IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN’S CHAIR - Link, Bologna (BO), 25/03/2023

06/04/2023 (85 letture) Quando stai preparando tutto il necessario per recarti ad ascoltare un concerto in un caldo martedì di fine marzo e solo un attimo prima di chiudere lo zaino ti rendi conto di non aver acquistato il biglietto del concerto stesso, puoi stare sicuro che la serata andrà alla grande. Al di là di questo inizio disastroso dovuto alla mia perenne sbadataggine – sono riuscito ad acquistare i biglietti in cassa la sera stessa praticamente pagandoli lo stesso prezzo della prevendita – il 25 marzo scorso si è rivelato uno dei giorni musicalmente più esaltanti di questa prima parte dell’anno: non girano belle voci riguardanti il Link, amplissimo locale situato poco fuori Bologna, ed io stesso sono partito un po’ prevenuto a causa di alcuni racconti di amici che anni fa si sono ritrovati i vetri delle automobili in frantumi proprio mentre si trovavano all’interno dell’edificio. Per questo motivo decido di arrivare con largo anticipo, sapendo che sul posto si trova già l’amico con cui trascorrerò la serata. In breve riesco a parcheggiare nella zona antistante il Link intorno alle 17:00 e attendo la fila per sbrigare le ormai solite e noiosissime pratiche per sottoscrivere la tessera necessaria. Le persone non sono tante e la situazione rimarrà tale fino a poco prima delle 19:00, l’orario di inizio del primo concerto; inizio a pensare addirittura che l’evento sarà un flop, ma fortunatamente si rivelerà addirittura un sold-out! Con buon rispetto degli orari – una graditissima costante della serata – entriamo nella sala concerti e ci piazziamo saldamente in prima fila, leggermente defilati. Sono da pochissimo passate le 19:00 e le luci già si abbassano per lasciare spazio alla prima band che salirà sul palco.



HANGMAN’S CHAIR

Ammetto colpevolmente di non essermi informato pressoché per nulla sulle prime due band in scaletta, così come non conosco perfettamente la discografia degli headliner; io sono venuto principalmente per ascoltare gli Amenra, metto subito le mani avanti. Eppure bastano pochi secondi per farmi stregare dal quartetto francese degli Hangman’s Chair: visivamente la mia attenzione è catturata immediatamente dalle bellissime chitarre con manico in alluminio che vengono sfoggiate da Julien Rour Chanut e Cédric Toufouti, le quali danno già un’idea del sound a cui il gruppo si ispira. E poi non mi sfugge nemmeno la maglietta degli Envy (band giapponese di culto tra gli amanti dello screamo) indossata dal cantante. Fa la sua scena anche il bassista Clément Hanvic, un gigante che si rivolge continuamente al pubblico per caricarlo a dovere con mossa ed urla tipicamente hardcore. Al centro del palco siede infine il batterista Mehdi Birouk Thépegnier, affiancato da un coloratissimo computer utilizzato per le invadenti basi di cui i quattro si servono. Diciamolo subito: queste basi sono croce e delizia per il sottoscritto, dal momento che sì, la band propone un sound particolarmente atmosferico e denso dove synth e raddoppi vocali sono onnipresenti, ma davvero non si poteva pensare ad una resa diversa dei brani? Non sono un detrattore delle basi, tutt’altro, ma mi ha dato particolarmente fastidio vedere Cédric allontanarsi più volte dal microfono mentre la linea vocale continuava imperterrita ad uscire dalle casse per un altro paio di secondi. Se lasciamo da parte questo aspetto non da poco comunque la proposta degli Hangman’s Chair rimane senza dubbio affascinante per chi ama certe sonorità: la base di partenza è un alternative metal à la Deftones con un cantato sognante e riff incisivi in downtuning, ma tutto intorno i musicisti ricamano finezze shoegaze e a tratti dream pop particolarmente gustose. I brani suonati sono solo sei di cui quattro sono singoli estratti dall’ultimo album del gruppo – A Loner (2022) – con solo due pezzi scelti dal precedente Banlieue Triste (2018). Il pubblico risponde subito benissimo, anche se è abbastanza palese che la maggior parte dei presenti non digerisca granché il sound dei francesi; il quartetto comunque mostra una gran professionalità ringraziando spesso la folla e non perdendo tempo tra un brano e l’altro, cambio chitarre incluso. Si può discutere sulla ripetitività di certe soluzioni compositive e della somiglianza melodica tra i brani, ma se non li avete mai ascoltati io vi consiglio di recuperare gli Hangman’s Chair anche su disco, sebbene dal vivo penso che i francesi rendano decisamente meglio.



SETLIST HANGMAN’S CHAIR:

1. An Ode to Breakdown

2. Cold & Distant

3. Who Wants to Die Old

4. Loner

5. Sleep Juice

6. Naïve



DER WEG EINER FREIHEIT

Come già detto gli orari della serata saranno rispettati con rigore quasi maniacale e infatti con un velocissimo cambio palco con cui viene tolta la backline degli Hangman’s Chair, la seconda band è già pronta per iniziare, giusto il tempo di un line-check. I Der Weg Einer Freiheit sono sempre un quartetto, ma proveniente dalla Germania, e propongono un post-black metal che su disco alterna sapientemente atmosfera e glacialità. Il palco non è particolarmente agghindato, se non per due esili scettri posti ai lati della batteria che incorniciano il nome del gruppo proiettato sul fondale. Zero convenevoli e partenza a razzo con Morgen, direttamente dall’ultimo album Noktvrn (2021), che nell’anno di uscita ha fatto registrare ottimi responsi da parte della critica. Pare che i tedeschi stasera abbiano deciso di lasciare a casa tutto il comparto atmosferico che li caratterizza su disco preferendo un approccio incredibilmente più diretto, con i suoni delle chitarre acuminati e una batteria inarrestabile che in breve tempo diventa l’attrazione principale del set. Tobias Schuler è uno spettacolo da ammirare, trincerato dietro un drum-kit colmo di piatti e tamburi che lo nasconde quasi per intero. Il resto dei musicisti è meno scenico da questo punto di vista, con il frontman Nikita Kamprad che fissa costantemente la sua chitarra mentre assume le espressioni facciali più strane per emettere uno scream acidissimo ben controbilanciato dal growl cavernoso del bassista Nico Ziska. Il set dei tedeschi è sicuramente meno emotivo rispetto a quello dei francesi e l’aggressività del sound si presta ad un ascolto più concentrato ed immersivo, nonostante momenti più votati all’headbanging con anche un qualche sporadico accenno di pogo. Si fanno apprezzare le partiture chitarristiche, che spaziano dai più classici riff mono-nota tipici del black metal anni ’90 fino a sonorità più moderne al limite del prog metal. È comunque la componente più puramente black quella messa in campo dai Der Weg Einer Freiheit stasera, che viene stemperata solamente in corrispondenza della conclusiva Aufbruch. I tedeschi pescano da ben tre album – escludendo solo il debutto omonimo del 2010 – e accontentano tutti, anche se forse qualcuno si sarebbe aspettato un set meno nichilista e più avvolgente. Noi siamo contenti così. Plauso finale obbligatorio poi per lo spettacolo di luci che ha accompagnato il concerto della band: semplicemente il migliore della serata, ottimo sotto tutti gli aspetti.



SETLIST DER WEG EINER FREIHEIT:

1. Morgen

2. Repulsion

3. Am Rande der Dunkelheit

4. Einkehr

5. Aufbruch



AMENRA

Ecco finalmente giunto il momento dei primi pesi massimi della serata, gli Amenra, introdotti da un’improbabilissima playlist di brani country-pop (?). Come ho già detto io sono qui principalmente per loro dal momento che ho sempre amato moltissimo la miscela di sludge, post metal e hardcore proposta dal gruppo belga sin dal 2003 e questa è la prima volta che riesco a vedere i cinque musicisti dal vivo, ancorato alle transenne della prima fila. Anche in questo caso il cambio palco è rapidissimo e l’orario rispettato a dovere; nel rivolgere dunque i complimenti all’organizzazione che ha reso l’evento praticamente perfetto ne approfitto anche per sottolineare come anche l’acustica del Link si sia rivelata sin da subito sorprendente garantendo per ogni band risultati sonori eccellenti; sicuramente la maggior parte del merito va ai fonici in sala, ma data l’esperienza sarei felice di tornare in questo locale ad ascoltare ulteriori concerti. Bando alle ciance perché il set dei belgi ha inizio e subito il nero totale del fondale, degli abiti e degli strumenti utilizzati dalla band ci fa calare all’interno di un intenso rituale collettivo. Forte è il profumo dell’incenso che rimarrà nell’aria durante l’intero concerto e ancora più forti sono i volumi sfoderati dal gruppo, sempre ottimamente gestiti dai fonici. Vediamo comunque qualche temerario senza tappi per le orecchie vacillare di fronte ai primi accordi suonati da Mathieu J. Vandekerckhove e Lennart Bossu, entrambi muniti di due splendide Gibson Les Paul. Notevole la presenza scenica del bassista Tim De Gieter, con uno strumento nuovo di zecca (come annunciato sui social) tra le mani e una silhouette filiforme condita da svariati tatuaggi. Gli occhi ad ogni modo sono tutti per l’iconico frontman Colin H. van Eeckhout, che riesce ad incutere timore anche senza esibirsi in performance corporee estreme: per la maggior parte del tempo rivolge le spalle al pubblico e quando si toglie la maglia per mostrare il gigantesco tatuaggio sulla schiena (che è anche uno dei simboli più noti della band) si percepisce un sussulto tra la folla. Anche per gli Amenra la scaletta è composta da soli sei brani, anche se il minutaggio aumenta considerevolmente: Razoreater setta subito l’asticella della qualità in alto e, mentre sul fondale si alternano suggestivi filmati in bianco e nero, il frontman non si risparmia in nulla, muovendosi come se fosse posseduto e prodigandosi nel suo caratteristico screaming esasperato. Questa è la caratteristica che più divide i fan e i detrattori del gruppo e in effetti è il classico caso di situazione dove una cosa “o ti piace o non ti piace”; la musica dei belgi però non potrebbe prescindere da questa componente così impattante e dal vivo le staffilate vocali di Colin H. van Eeckhout fanno ancora più male. Curiosa la scelta di suonare solo un brano dall’ultimo acclamato disco De Doorn (2021), ma la botta sonora di De Evenmens non lascia indifferenti. La scaletta è ben costruita, tra momenti ambient e breakdown annichilenti, e quando si arriva al cospetto di un cavallo di battaglia come A Solitary Reign tutto il pubblico esplode in un boato di gioia che ben accompagna l’arpeggio introduttivo del brano. È Mass VI il disco più “saccheggiato” e questa non suona come una novità dal momento che è l’album di maggior successo del gruppo, ma fa molto piacere ascoltare anche una chicca del passato come Am Kreuz, direttamente da Mass III (2005). Mentre i restanti musicisti rimangono per tutto il set fermi al loro posto lasciando che sia la musica a parlare, il frontman dà continuamente spettacolo ora inginocchiandosi in preghiera ora venendo lasciato da solo al centro del palco illuminato da un solitario lampo di luce, senza mai perdere un briciolo di aggressività e precisione nello screaming. Con un’enigmatica frase di congedo proiettata sul fondale i belgi lasciano il palco mentre il pubblico necessita di un minuto buono per riprendersi da un’esperienza per certi versi totalizzante.



SETLIST AMENRA:

1. Razoreater

2. De Evenmens

3. Plus Près de Toi

4. Am Kreuz

5. A Solitary Reign

6. Diaken



IGORRR

Chi vi scrive ha bisogno di sedersi un attimo dopo il set degli Amenra per riflettere un momento su quanto appena appena vissuto, ma non c’è tempo per rilassarsi troppo dal momento che dall’impianto inizia ad uscire a volume piuttosto sostenuto della musica pianistica, che verrà riprodotta senza sosta per una mezzora abbondante; riconosco qualcosa di Chopin, forse nel mezzo c’è anche un po’ di Debussy, ma ad ogni modo la situazione è straniante. Non tanto per la musica in sé quanto per il fatto che sul palco si stanno avvicendando moltissime persone – saranno una quarantina forse – per smontare completamente il palco utilizzato finora e montare da zero l’intera backline degli headliner della serata con tanto di luci, cablaggi, fondale ed effetti di ogni tipo. Un’operazione che, da guardare, è ammaliante: i tecnici corrono e lavorano con un’efficienza stakanovista e il cambio palco diventa uno spettacolo nello spettacolo, tanto che non sono pochi a filmare questo momento della serata. In ogni caso non sono ancora le 22:00 e gli Igorrr hanno tempo a sufficienza per offrire una scaletta completa con ben 18 brani! Ovviamente la maggior parte dei presenti non aspetta altro che scatenarsi con il gruppo francese e anche sotto palco la situazione si fa più concitata, sebbene sempre vivibilissima. Il palco è finalmente pronto e quindi ecco comparire nella sua postazione di comando il mastermind Gautier Serre, che subito dà inizio alle danze con un’introduzione breakcore da urlo. Ascoltati su disco gli Igorrr non mi hanno mai fatto impazzire, ma dal vivo la questione è ben diversa perché la band si rivela ben presto una macchina da live oliatissima, con i due cantanti JB Le Bail e Marthe Alexandre che continuamente compaiono e scompaiono dal palco, così come il chitarrista Martyn Clément. Serre controlla tutti gli strumenti e le voci dietro i suoi macchinari elettronici applicando effetti e glitch di ogni sorta nel bel mezzo di ogni singolo brano, mentre al suo fianco sede il batterista Sylvain Bouvier, con doppia cassa d’ordinanza e un drum-kit che fa il paio con quello dei Der Weg Einer Freiheit. L’idea alla base del set è quella di un collage di canzoni che vengono remixate durante il live stesso oppure accorpate in medley fulminanti e a dir poco eclettici. Sebbene Serre sia la mente dell’intero progetto la scena viene totalmente rubata dai due cantanti, con Le Bail truccato completamente di nero e coperto da un cappuccio per la maggior parte del tempo e la Alexandre che ora sembra un’elfa incantata ora invece è agghindata come una strega. Le voci sono entrambe meravigliose: da una parte abbiamo un growling portentoso, pienissimo ed intonato, che non perde mai nemmeno un colpo anche di fronte ad una prestazione impegnativa dal punto di vista fisico; dall’altra invece il timbro da soprano di Marthe, che caratterizza in maniera così barocca i brani della band, ma all’occasione è capace di trasformarsi invero in uno screaming acutissimo, con una disinvoltura strabiliante. La scaletta è piena di hit, dalla rivisitazione exotic-techno di Downgrade Desert fino alla violenza cieca di Parpaing, passando per la divertentissima Nervous Waltz e arrivando alla schizzata Viande. La folla balla, si concede qualche headbanging e soprattutto riprende freneticamente il tutto con i propri smartphone; si accende qualche focolare di pogo, ma si spegne quasi subito. Da questo punto di vista c’è da dire che la serata non è stata all’insegna della condivisione tra i presenti, non ci sono state conversazioni e non si sono fatte nuove conoscenze, il tutto è stato vissuto in maniera molto intima. Probabilmente le band in cartellone favorivano un approccio di questo tipo, ma dispiace che non si siano create situazioni adatte per conoscere qualche possibile nuovo amico. Si arriva presto all’encore, con il pubblico che urla il nome della band a pieni polmoni e dopo una fugace uscita dal palco Gautier Serre regala un altro momento elettronico ai presenti prima di concludere con tre assalti frontali culminanti con la potente Very Noise. Tutti sono felici e la band si inchina a centro palco, con JB Le Bail che riprende la folla con il proprio cellulare e successivamente guida un coro di decine di persone nell’esecuzione di una sana dose di bestemmie, immortalate su Instagram. La Marcia Funebre di Chopin accompagna gli ultimi saluti mentre i tecnici tornano velocemente sul palco per smontare il tutto e regalare qualche scaletta a un paio di fortunati. Siamo ben lontani dalla mezzanotte e il Link inizia velocemente a svuotarsi.



SETLIST IGORRR:

1. Paranoid Bulldozer Italiano

2. Spaghetti Forever

3. Hollow Tree

4. Nervous Waltz

5. Downgrade Desert

6. Camel Dancefloor

7. Tout Petit Moineau

8. IeuD

9. Parpaing

10. Polyphonic Rust

11. Overweight Poesy

12. Viande

13. Opus Brain

14. Himalaya Massive Ritual

---Encore---

15. Cheval

16. Apopathodiaphulatophobie

17. Robert

18. Very Noise



CONCLUSIONE

Dopo una capatina al bagno (ecco, in questo il locale dovrebbe migliorare: a fine serata sembra di entrare in tugurio) e una ai rispettivi banchi del merch letteralmente presi d’assalto, usciamo dal Link felici e soddisfatti, sorpresi più che altro dell’orario che consente di rincasare con tranquillità. Peccato che lo stand adibito al cibo chiuda proprio nell’esatto momento in cui la gente vorrebbe approfittarne per un panino veloce – scelta tuttora incomprensibile a mio avviso – e per cenare ci si debba rivolgere altrove, tuttavia il mio sollievo più grande sta nel trovare la mia auto integra al suo posto, ammetto di averci pensato tutta sera. In definitiva l’evento del 25 marzo è stato decisamente godibile e la location si è dimostrata adatta allo scopo, tanto da farmi desiderare di tornarci al più presto (e l’appena annunciata data dei Melvins mi attira non poco); sulle band nulla da dire se non grandi complimenti: il livello è stato altissimo dall’inizio alla fine e a questo si aggiunge un lavoro da applausi da parte dei tecnici e dei fonici. Il pubblico allo stesso modo è stato educato, carico quanto basta e numerosissimo, perciò anche da questo punto di vista la serata si è rivelata un successo. Tutto perfetto quindi? Per una volta mi sento di dire di sì e se qualche lettore ha presenziato all’evento potrà confermarlo. Ancora complimenti a tutti, ci rivedremo sicuramente presto!





