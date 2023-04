Live Report

Giunto alle sua sedicesima stagione, con oltre 2600 concerti oggi più che mai il Druso in provincia di Bergamo rappresenta una delle più vivide realtà nel campo della musica dal vivo di qualità e la kermesse di stasera altro non è che ennesima conferma. Affluenza importante (ci mancherebbe altro), per l’occasione la sala del locale è stata adibita in posti a sedere, rapidamente esauriti, ed in piedi.



MARCO PASINETTI TRIO

Ad aprire troviamo il Marco Pasinetti Trio, ottimi musicisti i quali, muniti di telecaster relic, contrabbasso e mini batteria Tama propongono un opening dalle tinte blueseggianti di memoria Ry Cooder per poi, dai successivi brani, riprendere territori propiamente jazz ove la nostra giurisdizione termina, perciò passiamo direttamente al vaglio dell’esibizione principale.



FRANK GAMBALE

Pre concerto riusciamo a scambiare due chiacchere col tecnico delle chitarre, un giovane ragazzo spagnolo (scelta dovuta al fatto che Frank da diverso tempo si è trasferito a Barcellona ndr) che ci confida come l’Italia sia stata la prima tappa dove hanno mangiano bene durante il tour!

Appagato dalla buona cucina, uno smagliante Frank Gambale fa il suo ingresso e, facendo sfoggio di un ottimo italiano, presenta i suoi fenomenali compagni di palco: Jerry Léonide alle tastiere, Hadrien Feraud al basso e Gergő Borlai alla batteria. Ascia Kiesel in braccio, marchio del quale è endorser da circa una decade, in apertura risuonano due vecchi classici, D's Living Room e The Avenger's Suite (Parts 1 and 2), ordinariamente suonati con la chitarra acustica ma quest’oggi, causa mancato recapito della strumentazione, eseguiti in elettrico. Superlativo il lavoro del basso, che segue le fluide e velocissime linee di chitarra da parer quasi un octaver di quest’ultima! La straordinaria tecnica di Feraud si paleserà anche nelle funamboliche parti solistiche in taluni intermezzi tra i vari strumentisti. Già in apertura si consolida il mito di, dal groove distintivo e tecnica disarmante. Col terzo episodio, A Little Something, reprise dal side project dei Vital Information si cambia marcia con l’innesto di una massiccia dose di overdrive, in prosieguo si rallenta per un attimo con la ballad Passenges, tratta dall’omonimo album solista del ‘94. La quinta Mr. Hollywood Line, che vede Gambale alla voce, viene introdotta dal racconto della sua genesi: l’autore ricorda infatti sia le proprie origini italiche che i quasi quarant’anni trascorsi ad Hollywood, dove incontrerà orde di personaggi soliti illudere futuri artisti con promesse mirabolanti, quasi mai mantenute, ed a loro è sicché dedicata la composizione. E’ il turno di un nuovo pezzo, Big Charmer, variazione di un vecchio tema, Little Charmer, presente sul citato Passenges. Si sale tecnicamente di livello con la seguente Another Challenger, descritta dall’artefice come “molto difficile, scritta per tenere allenata la mano sinistra”, e se lo dice un certo Frank Gambale che è un brano impegnativo…! Difatti si apprezzano intricati cambi modali eseguiti con tal perizia e pulizia d’esecuzione da far sghinazzare di gaudio coloro maggiormente avvezzi alla pratica sulla sei corde. Si giunge ad un’altra canzone tratta da un side project, stavolta con Stuart Hamm e Steve Smith, The Throne of Savitar, presentata come brano finale invero, fortunatamente, c’è tempo per un bis ed è così che lo spettacolo si chiude con Have You Met Tom Jones?.



SETLIST FRANK GAMBALE

1. D's Living Room

2. The Avenger's Suite (Parts 1 and 2)

3. A Little Something

4. Passenges

5. Mr. Hollywood Line

6. Big Charmer

7. Another Challenger

8. The Throne of Savitar



---Encore---



9. Have You Met Tom Jones?



CONCLUSIONI

Frank Gambale, colui che più di tutti ha sviluppato la tecnica dello “sweep-picking” portandola a livelli di virtuosismo fino a prima inimmaginabili, non è solo uno dei più grandi chitarristi presenti sul globo ma persona altamente umile ed affabile, talché a fine concerto si concede ai fans per distribuire volantini sul suo nuovo corso di chitarra online (FrankGambaleGuitarSchool), dispensare sorrisi, due chiacchere e finanche firmare autografi ragion per la quale, in cotal clima gioioso, abbiamo approfittato per farci firmare, innanzi al sorpreso “Franco” nel veder riesumare un vecchio vinile, una copia di A Present For The Future, seconda fatica datata ’86! A queste condizioni, supportare la buona musica non è soltanto un piacere ma un imperativo!