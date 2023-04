Live Report

ROGER WATERS - Mediolanum Forum, Assago (MI), 1/4/2023

19/04/2023 (420 letture) Roger Waters, uno che la Storia della Musica l'ha fatta, un po' di agitazione ti sale dentro. E sì che dovrei averci fatto l'idea da tempo, dato che sono mesi che il biglietto del This Is Not a Drill Tour è tra le mie mani e per fortuna sono riuscito ad accaparrarmi la comodissima data del sabato, quindi appena varcato il tunnel che conduce al parterre decido che quelle transenne di fronte al banco del merchandising e che guardano l'apice più lungo del palco a croce saranno la mia postazione, tanto più che c'è un microfono piazzato lì di fronte che fa ben sperare. Il pubblico è eterogeneo, ci sono sia giovani che signori attempati e non manca qualche tipo bizzarro (uno in particolare sfoggia uno spolverino di pelle autografato proprio da Waters); quando sugli schermi appare il countdown che ci avvisa dei minuti mancanti il pubblico è in fibrillazione, ed esplode quando lo speaker annuncia if you're one of those "I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics" people you might do well to fuck off to the bar right now seguito da tuoni e fulmini: lo show ha inizio...



Immersi nell'oscurità e con la copertura del palco ancora abbassata che proietta un videoclip sentiamo suonare le famigliari note di Comfortably Numb in una versione più cupa, riarrangiata durante il periodo di lockdown e il pubblico ascolta in religioso silenzio, rapito dalla melodia e dall'atmosfera creata ad arte; niente male davvero come inizio, gli applausi a fine brano si sprecano per diventare un boato allorché l'imponente struttura si alza a rivelare lo stage con l'entrata in scena del mitico Roger Waters che attacca con un altro classico senza tempo, la favolosa The Happiest Days of Our Lives. A dispetto dell'età (chi penserebbe mai che il Nostro sia alla soglia degli 80 anni?) Roger sembra un giovincello, appare in gran forma e intende diffondere il propio messaggio a tutto il mondo per mezzo della musica, facendo anche nomi e cognomi: attraverso i videowall non si fa scrupolo di condannare diversi presidenti USA definendoli "criminali di guerra" oppure mostra il filmato girato in Medio Oriente da un soldato americano che mostra l'eliminazione di civili scambiati erroneamente per terroristi. Non un concerto per facili nostalgie -o non solo- ma anche uno spettacolo duro e crudo per certi aspetti, ma sicuramente vero e sentito e che ci presenta un uomo che, piaccia o no in questo mondo "politicamente corretto" -che più scorretto non si può- ha il coraggio di dire la sua con uno strumento potente e universale qual è la musica. Il palco è concepito come un bar ideale, luogo dove ci si può incontrare per scambiare idee e relazionarsi con il prossimo e stasera siamo tutti invitati a bere una birra in compagnia, e se lo facciamo con in sottofondo Another Brick in the Wall tanto meglio, mentre i brani dei Pink Floyd si alternano a quelli della carriera solista di Waters. Grandioso il momento di Wish You Were Here, sia perché sul megaschermo appaiono foto spensierate del compianto Syd Barrett con Roger e altri membri della storica band inglese -tranne, ovviamente, Gilmour- sia perché il nostro eroe la suona proprio di fronte alla mia postazione, procurandomi quella fortissima emozione che solo la musica sa dare. E che dire di Shine on You Crazy Diamond o di Sheep, sulla cui esecuzione campeggia una pecora confiabile che pascola per tutto il Forum? Fantastico... A questo punto il gruppo -o meglio il leader- si prende una pausa di diversi minuti, e i più maliziosi attribuiscono lo stop all'età del cantante; ciò è senz'altro vero ma non è l'unico motivo, come vedremo tra poco: ecco infatti che, preceduto sulla passerella da un poco rassicurante soldato, Roger torna dopo un cambio d'abito che ce lo presenta in versione SS con tanto di cappello e spolverino di pelle per l'esecuzione di In the Flesh. Ancora una volta vengo premiato e me lo ritrovo a pochissimi metri, finché al termine del pezzo imbraccia un mitra e ci spara addosso(!) mentre Run Like Hell vede l'ingresso del maiale gonfiabile guidato da droni. Tra qualche aneddoto e ringraziamenti vari giungiamo quindi alla parte dedicata alla riproposizione di Money e Us and Them vedono Roger "rimpiazzare" al basso Gus Seyffert mentre al microfono si cimenta Jonathan Wilson, uno dei chitarristi (l'altro è il bravissimo Dave Kilminster) coadiuvati dalla coppia di coriste Shanay Johnson e Amanda Belair: ma chi spicca davvero in questi momenti è il sax di Seamus Blake, acclamatissimo dalla platea ad ogni assolo. Quindi è il momento di Two Suns in the Sunset, estratto dall'ultimo album registrato da Waters con la band madre -The Final Cut- accompagnato da un apocalittico video e infine del bicchiere della staffa a base di mezcal con il reprise di The Bar, terminando in una rifacimento di Outside The Wall sulle cui note i musicisti si congedano sfilando sul palco e salutando la platea in un allegro tragitto verso il backsatge. Cos'altro aggiungere? Nulla, tranne che sono felice di poter dire "io c'ero".



SETLIST ROGER WATERS

1. Comfortably Numb [Pink Floyd song] (2022 version)

2. The Happiest Days of Our Lives [Pink Floyd song]

3. Another Brick in the Wall, Part 2 [Pink Floyd song]

4. Another Brick in the Wall, Part 3 [Pink Floyd song]

5. The Powers That Be

6. The Bravery of Being Out of Range

7. The Bar

8. Have a Cigar [Pink Floyd song]

9. Wish You Were Here [Pink Floyd song]

10. Shine on You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V) [Pink Floyd song]

11. Sheep [Pink Floyd song]

---Set 2---

12. In the Flesh [Pink Floyd song]

13. Run Like Hell [Pink Floyd song]

14. Déjà Vu

15. Déjà Vu (Reprise)

16. Is This the Life We Really Want?

17. Money [Pink Floyd song]

18. Us and Them [Pink Floyd song]

19. Any Colour You Like [Pink Floyd song]

20. Brain Damage [Pink Floyd song]

21. Eclipse [Pink Floyd song]

22. Two Suns in the Sunset [Pink Floyd song]

23. The Bar (Reprise)

Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 7 Pensate che il suo disco che preferisco è Radio KAOS. The pros and cons è a suo modo la.settima e ottava facciata di The Wall (si sente che sono stati composti insieme), Amused ot death lo trovo a volte troppo \"troppo\" mentre l\'ultimo, pur bello, alla fine non dice proprio nulla di nuovo rispetto al suo modo di comporre. Radio KAOS così anomalo e pop non mi ha mai annoiato. E Gilmour è un compositore più vario. Anche se Waters come paroliere se la gioca con tutti Dylan e Cohen compresi. E venerdì sarò a Bologna per questo ultimo (ultimo?) giro di valzer 6 E vabbeh, a me i suoi dischi piacciono tutti. Comunque Gilmour almeno fino a Wish you where here partecipa alla scrittura di tutti i pezzi più famosi, e non solo, quindi proprio alieno alla composizione non è. 5 I due personaggi funzionano insieme: uno è la mente, l\'altro il braccio musicale. Waters è la mente geniale, senza di lui i Pink Floyd non sarebbero quello che sono. Gilmour è il musicista puro, quello che sente la musica come un vero medium espressivo ma non sa prendere una penna in mano. Una sorta di Battisti/Mogol 4 Probabilmente eri ubriaco, perché ho fatto una ricerca veloce su setlist e il numero di pezzi dagli anni 90 è stato sempre quello. Non so quale dei suoi quattro album in croce hai sentito, io salvo solo Amused e neanche tutto. Per il nome che porta ha sicuramente deluso quanto lo stesso Gilmour, a meno che non ci si accontenti. 3 Io sono andato due volte a vedere Roger Waters e ha sempre proposto molto materiale dai suoi album solisti, più i soliti classicone. Ed è sempre stato sold out. Ah, I suoi album solisti sono bellissimi. Almeno quelli che ho ascoltato. 2 Fa solo cinque pezzi suoi? Minchia, ci conferma pure che la sua carriera solista è stata abbastanza fallimentare. Sono proprio curioso di sapere quanti sarebbero andati se avesse fatto il contrario. 1 Presente il 27/03. Leggenda.