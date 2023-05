Francesco: Ciao Cristina, come stai? Non so se ti ricordi della nostra ultima intervista in riva al mare, ma il mio metodo è quello di non preparare nulla e di andare completamente a braccio.

: Certo. Molto meglio, così finisce tutto in una normale conversazione, che è molto più divertente.

Francesco: Ottimo. Partiamo da questo ritorno catanese, allora.

: E dopo un sacco di anni. Non ricordo esattamente quanto ne siano passati dall'ultima volta. Circa dieci, no?

Francesco: Qualcosa in più. Ricordi il bus?

: Ah, il tour Red Bull.

Francesco: Esatto. Quello che io chiamavo il Bactrim Tour, visto che il sapore della bevanda sponsor è praticamente identico allo sciroppo per la tosse che mi davano da bambino. Mi avete costretto a berne litri nel backstage perché non c'era altro. Ricordo però qualche buona bevuta nel pomeriggio davanti alla spiaggia e del buon cibo e qualche birra “di contrabbando” la sera, presa da Marco dal vostro frigo nel pre-concerto.

: Ah, ah... Pensa che noi adesso abbiamo l'endorsment della Monster. Siamo passati al nemico (altre risate – NdA).

Francesco: Le mie sbevazzate di nascosto interesseranno sicuramente moltissimo i lettori, ma ho idea che due o tre di loro siano più interessati a te. Stasera torni qui per un DJ Set rock, un'esperienza relativamente inconsueta da queste parti.

: In realtà non sarà un vero DJ set, dal momento che io ho selezionato i gruppi e le canzoni da far ascoltare, ma sarà un professionista a occuparsi di “passarle” durante la nottata. Si tratta di un'ospitata, di un modo diverso per passare del tempo con i fan catanesi. Una maniera di far vedere che anche a me piace fare le serate, uscire, incontrare gente, ballare, divertirmi e ascoltare musica come a tutti quanti. Sono contentissima di essere tornata.

Francesco: A proposito dell'uscire e del divertirsi, in questi ultimi tempi mi sono spesso trovato a fare la stessa domanda a un elevato numero di artisti e band, ma sempre di dimensione nazionale e perlopiù underground. Mi manca quindi il punto di vista di un artista davvero di caratura mondiale. Mi riferisco alle conseguenze della pandemia e al modo in cui musicisti “grossi” l'hanno affrontata. Non ho avuto modo di fare la domanda a un artista che appartiene a una band come i Lacuna Coil, che di certo non si può più definire underground da un pezzo. Mi interessava quindi sapere che impatto ha avuto il Covid su una realtà di livello internazionale.

: Devo dire che a noi le cose sono andate comunque bene, perché abbiamo la fortuna di essere cresciuti come band in un periodo in cui si poteva ancora fare carriera. Il paragone con quelle che nascono adesso è che tutto è molto più difficile e veloce nel consumo del prodotto musicale, spesso usa e getta. Se un singolo funziona si va avanti, se non funziona si passa all'artista successivo. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter far crescere una fan base molto grande, che ci ha molto supportato durante il periodo della pandemia. Acquistando il merch per esempio, sapendo che stavamo passando un periodo di fermo obbligato senza poter andare in tour o fare null'altro. Ci è però servito per imparare altre cose. Io sono tornata ai videogiochi, al computer, a cose che avevo lasciato un po' da parte nel corso degli anni per dedicarmi alla musica. Ho aperto un canale Twitch, ho fatto la mia linea di merchandising e anche quello mi ha tenuta occupata. Non abbiamo però scritto musica, perché abbiamo avuto tutti una sorta di blocco creativo.

Francesco: Questo è un relativamente strano perché, per quanto possa essere rappresentativa la mia esperienza con band –ripeto– sostanzialmente underground, i più ne hanno approfittato per scrivere roba nuova. Anche io ho fatto così con la scrittura, per quello che vale.

: Io ho notato una situazione 50/50. C'è chi ha scritto tantissimo e chi si è rifiutato perché ha avuto appunto questo blocco. Io, forse, psicologicamente non volevo nulla che mi riportasse al periodo che stavamo vivendo. E poi ho pensato che fosse un'ottima occasione per imparare qualcosa. Ho acquistato una certa strumentazione, ho ripreso un PC da casa che non usavo da secoli e ho cercato di imparare altro, perché ho detto:”. Ero sicura che delle nuove esperienze avrebbero portato della linfa creativa all'interno della band; e così è stato. Siamo ripartiti alla grande, con voglia di fare, di scrivere, di comporre. Poi in pandemia abbiamo anche fatto un concerto in streaming mondiale e anche quello ha richiesto una preparazione importante, perché noi avevamo un set up da concerto “normale”. Anzi, molto più grande. Si trattava di una struttura importante che oltretutto non è stato nemmeno facile noleggiare in periodo di pandemia. Però ci è sembrata un'ottima occasione anche per dare lavoro alla nostra crew, che si era dovuta fermare con noi. Da un lato è stata una bella esperienza perché ci è sembrata una sorta di ripartenza, ma pure una brutta, perché vissuta con le restrizioni della pandemia. Quindi dovevano mantenere le distanze sul palco, non dovevamo interagire, non c'era pubblico e di fatto suonavamo in un locale vuoto in cui vedevamo soltanto dei tavoli con le telecamere piazzate, con la paura che lo streaming non funzionasse. Il nostro è stato uno dei pochi, veri concerti live. Tanti li hanno preregistrati, editati e poi mandati in onda. Quindi senza rischi che qualcosa andasse storto. A mezz'ora dall'inizio c'era la possibilità che non si potesse “streammare” con la giusta qualità, quindi non all'altezza delle aspettative di chi aveva pagato il biglietto. Davvero molto stressante. Però sono molto contenta di averlo fatto. Avevamo intenzione di tenerlo solo come streaming, non avevano pensato a un DVD. Poi abbiamo fatto questa produzione successiva che però è un contenuto audio con delle immagini, non l'abbiamo considerato un vero DVD, prodotto al quale si lavora diversamente. Però ripeto: ne sono contenta.

Francesco: Come hanno fatto i Road Syndicate qui in Italia, pur essendo un gruppo underground. Il discorso è tutto lì: dare in ogni caso alla propria band un assetto professionale e non lasciarsi dominare dagli eventi.

: Mai. Io nella vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno. Qualunque cosa è occasione di crescita, un'occasione per imparare qualcosa. Scoraggiarsi non serve, meglio rimboccarsi le maniche e cercare di salvare il salvabile. Per tornare alla tua domanda noi siamo stati molto fortunati perché siamo riusciti a sopravvivere. Molti gruppi non ce l'hanno fatta. Anche di quelli grandi. Al di là del lato economico che è comunque importante, perché se sei musicista di professione ovviamente devi guadagnare abbastanza anche per pagare le bollette, tante persone si sono arrese a quello che stava succedendo. Hanno avuto proprio un blocco di vita.

Francesco: Si, in tantissimi si sono sciolti, ma dall'altro lato quelli che davvero avevano l'idea di fare musica come ragione di vita dandosi una dimensione professionale (e torniamo allo stesso discorso), si sono molto rafforzati. Io stesso ho scritto un libro in quel periodo e così molti miei colleghi. A proposito: in quel libro parlavo anche della vostra “cartoonizzazione”.

: Siiiii!! (ride - NdA) Abbiamo un bel rapporto con tutto quel mondo e con gli illustratori, avendoci lavorato per copertine DC e altro, o anche con fan che fanno gli illustratori e ci ricreano su carta. Ma direi che noiabbiamo un ottimo rapporto col mondo nerd in generale. Ultimamente io eabbiamo fatto una live con tre illustratori che ci hanno chiesto cosa avremmo voluto vedere disegnato da loro e io ho detto:. Loro hanno aggiunto questi tre disegni che ci rappresentavano e la cosa mi piace molto. Sono molto curiosa di vedere come gli altri mi percepiscono e mi immaginano. Perché ovviamente la cartoonizzazione non è la realtà, c'è questa trasformazione in supereroi in qualche modo, quindi mi interessa proprio vedere qual è la percezione di me dal di fuori. Mi incuriosisce tantissimo. Poi i disegnatori mi hanno sempre detto che io sono molto difficile da cartoonizzare, ma in realtà è un complimento, perché mi dicono che ho il viso talmente regolare che è difficile disegnarlo come cartone. Non credo di avere un viso così regolare, ma appunto, lo prendo come un complimento. Ma è vero che io stessa ho difficoltà nel riconoscermi nei disegni. Spesso li guardo e dico:

Francesco: Eppure anche questo contribuisce a fornire la misura di quanto siate diventati popolari al di fuori del giro ristretto che il metal può offrire in Italia. (A questo punto Cristina viene chiamata per assolvere ad altri impegni presi in precedenza, cosa che non mi disturba affatto, come vedete dalla mia reazione nella foto titolata “Shock da fine intervista” – NdA). Bene, abbiamo il tempo per un'ultima canonica domanda: so che c'è un album in preparazione. A che punto siete?

: Stiamo scrivendo il disco, c'è una canzone già realizzata e registrata, che abbiamo scritto in occasione dell'uscita di un gioco da tavolo che si chiama, dato che conosciamo i ragazzi di, che ne sono i produttori. Parlando con loro ci hanno chiesto di fare una colonna sonora per il trailer in uscita. Allora ho cominciato a leggere la storia, insieme admi sono fatta ispirare per il testo dalla, che è il termine che si usa in gergo per indicare appunto la storia che c'è dietro, e abbiamo composto. Un pezzo di cui fino a ora si è ascoltata solo la parte strumentale un po' editata, perché il trailer dura poco, mentre la canzone dovrebbe uscire a giugno. Stiamo ancora valutando se suonarla o meno in America quando andremo in tour a maggio, vedremo. Nel frattempo continuiamo a comporre. (l'intervista è stata realizzata a metà aprile - NdA)

Francesco: E in estate dal vivo coi Megadeth.

: Si, il 27 agosto con, che tra l'altro non conoscevo. Ho letto il loro nome per questo concerto e sono andata ad ascoltare due o tre pezzi. Li trovo molto particolari. Quel giorno cercherò di seguire il loro set. Sono molto interessanti.A questo punto l'intervista deve proprio terminare, ma c'è ancora il tempo per qualche chiacchiera personale, un po' di risate e per i saluti. Come sempre, rimane l'impressione di aver incontrato una donna e un'artista veramente genuina, sempre disponibile a parlare anche di fatti extra-promozione, che porta insieme aiun pezzo di Italia veramente rock nel mondo.Foto a cura di Carmelo Currò tranne ove marcate Blow Rock.Un ringraziamento particolare ade all'organizzazioneper aver reso possibile questa intervista.