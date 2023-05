BIG BRAVE + AICHER + LONG GONE - Circolo DEV, Bologna (BO), 30/04/2023

09/05/2023 (36 letture) Per chi vi scrive Vital (2021) è uno dei dischi doom più interessanti degli ultimi anni e sebbene il termine doom sia estremamente riduttivo per descrivere la proposta sonora dei Big|Brave la musica composta dal trio di Montréal riesce a smuovere sensazioni di angoscia ed oppressione come solo i migliori nomi del genere sanno fare. A questo bisogna aggiungere un amore incondizionato per il rumore bianco che fa sì che i brani della band procedano per minutaggi elevati servendosi di parentesi ambient/noise per costruire atmosfere decisamente suggestive. Il nuovo album nature morte, pubblicato nel febbraio del 2023, ha ricevuto ottimi consensi e non ha fatto altro che confermare l’ottimo stato di forma del gruppo composto oggi dalla cantante e chitarrista Robin Wattie, dall’altro chitarrista Mathieu Bernard Ball e dalla batterista Tasy Hudson. La data di Bologna del 30 aprile è la prima delle tre date italiane che il trio ha incluso nell’attuale tour europeo e la partecipazione del pubblico è sin da subito elevata; non solo per la curiosità e l’amore da molti nutrito nei confronti della band, ma anche per l’accoglienza e il senso di casa offerto dal Circolo DEV, realtà minuscola – negli spazi ma non nei mezzi – nel centro di Bologna che propone quasi giornalmente concerti ed eventi di grande interesse a prezzi popolari e con “regole” interne che possono solo essere lodate (dell’acqua gratis già avevamo già parlato nel live report del DEV Death Fest dell’anno scorso), chi apprezza la cucina vegana poi troverà di che gioire. Con l’anticipo che ci contraddistingue io e Luca arriviamo sul posto in tempo per notare che Stefania Pedretti e Bruno Dorella (ovvero i due membri dei nostrani OvO) sono presenti fra il pubblico, dal momento che hanno condiviso con gli headliner della serata il palco del Roadburn Festival nelle scorse settimane ed hanno stretto amicizia. Basta chiacchiere, ora si comincia.



LONG GONE

Non si può dire che la partenza sia indimenticabile questa sera al Circolo DEV: i Long Gone sono un quartetto di Milano con un album all’attivo, pubblicato proprio nel marzo di quest’anno; nelle parole del gruppo il proprio sound dovrebbe vertere su un mix di post rock, slowcore e pop con un’attitudine fortemente anni ’90 e infatti quest’ultima c’è tutta, fin troppo. Si potrebbe discutere sul resto invece, dal momento che i brani proposti dalla band sono perennemente innestati su tempi medi e semi-ballad che hanno dalla loro interessanti partiture chitarristiche le quali però annegano in un mare di prevedibilità e noia per via di progressioni armoniche già sentite milioni di volte e linee vocali per nulla incisive. Ci è parso di capire che i milanesi abbiano poca esperienza live ma in realtà, a parte una tenuta di palco effettivamente acerba e anonima, i suoni non sono male e le canzoni, se prese una alla volta, sono gradevoli. Il problema è che la mezzora abbondante – o almeno così mi è parsa – che abbiamo passato in compagnia della musica dei Long Gone è stata barbosa e a tratti addirittura soporifera. Ho ascoltato il disco della band, intitolato Drowned, e ho trovato quasi gli stessi difetti che ho riscontrato dal vivo: nel mio piccolo posso consigliare al gruppo di cercare un po’ più di incisività, magari incattivendo un po’ le distorsioni e sforzandosi di insistere su quelle parentesi strumentali davvero post rock che rimangono la caratteristica migliore del sound dei milanesi.



AICHER

Liam Andrews è un bassista anglo/australiano impegnato in numerosi progetti musicali, la maggior parte di essi di carattere sperimentale. Con il fratello Ben ha fondato nel 2003 i My Disco, la sua band più longeva, con la quale ha all’attivo numerose pubblicazioni e una discreta notorietà. Non sono riuscito a carpire informazioni a riguardo, ma stasera non solo troviamo Liam sul palco – o meglio, davanti al palco – con il suo moniker solista Aicher, lo possiamo ascoltare pure come bassista aggiunto per la band successiva, con cui sta condividendo l’intero tour. Ne riparleremo fra poco. Della musica di Aicher possiamo subito dire che si avvicina concettualmente molto di più al mood generale della serata: il musicista pare una sorta di scienziato pazzo che armeggia con mixer e varie macchine digitali ed analogiche per creare un intrigante paesaggio sonoro che ha nell’ambient il proprio riferimento principale, ma è pronto a sporcarsi le mani con il noise (in realtà mai propriamente tale) e anche con la musica drone. L’aspetto più affascinante del set di Liam Andrews è vederlo con questo cavo jack in mano muoversi sul palco avvicinandosi agli amplificatori accesi per causare feedback continui gestiti poi sapientemente dal mixer ora facendoli diventare più abrasivi, ora rendendoli più mansueti. Andrews estrae anche il suo particolarissimo basso in alluminio Obstructures che, oltre ad avere una forma ed una silhouette singolari (è il basso più sottile che abbia mai visto e ha la paletta girata al contrario, con le meccaniche che guardano il fronte dello strumento e non il retro), ha anche un suono che definire tellurico sarebbe eufemistico. Bisogna essere sinceri: il set di Aicher non è né coinvolgente né semplice da godere, ma crea una buona atmosfera e l’approccio più da performer che da musicista vero e proprio fa sì che un pubblico sempre più folto rimanga rapito dai movimenti calibrati e precisi di Liam. I volumi si fanno più alti e il clima è ormai rovente; il momento clou della serata si sta avvicinando.



BIG|BRAVE

Il muro di amplificatori che si erge sul palco soglio di qualsivoglia orpello intimorisce al solo sguardo, se poi si ragiona un attimo su quanto potrebbero essere alti i volumi sprigionati dalle valvole allora ecco che si rischia di trasalire appena i potenziometri iniziano ad essere rotati. Il power trio canadese fa il suo ingresso sul palco con umiltà e quasi con un pizzico di timore o almeno è questo che si percepisce dall’espressione di Robin Wattie, che imbraccia la sua Fender Jaguar nera ed è sormontata da una pila di casse Orange; al contrario Mathieu B. Ball ostenta una sicurezza invidiabile ed anzi sul palco è lui che gigioneggia per la maggior parte del tempo, con movenze talvolta davvero esagerate e grottesche. Tasy Hudson è il perfetto ago della bilancia tra i due musicisti: ha un viso che trasmette delicatezza e modi pacati, ma quando si tratta di pestare sulla batteria il muro di suono che si abbatte sulle orecchie dei presenti raggiunge un’intensità incredibile. Infine c’è lui, il già citato Liam Andrews al basso, che rimane defilato per tutto il tempo salvo andarsi a prendere la gloria in qualche sporadico momento davanti ai fotografi in prima fila. La scaletta del gruppo è totalmente incentrata sull’ultimo disco nature morte, riproposto nella sua interezza e questo ha senso dal momento che l’atmosfera creata dai Big|Brave è talmente singolare che non ammette troppe variazioni sul tema; d’altra parte il rischio di risultare monotoni è dietro l’angolo e la proposta stessa della band si muove costantemente sul filo del rasoio in questo senso, con tempi dilatatissimi e accordi colossali diluiti fra improvvise accelerazioni noise rock e avvolgenti parentesi ambient/drone. Per orecchie poco avvezze al genere quasi una tortura, per chi è in grado di apprezzare invece il set dei canadesi è una vera manna dal cielo. I brani vengono collegati l’uno all’altro senza lasciare quasi nessun momento morto: è Mathieu a creare continui loop chitarristici che occupano la scena sonora mentre i musicisti riaccordano gli strumenti o costruiscono cattedrali di fischi e ronzii che lentamente conducono al brano successivo. Robin Wattie catalizza l’attenzione su di sé soprattutto in corrispondenza di episodi musicalmente scarni come A Parable of the Trusting, dove la sua voce salmodiante e dai tratti vagamente infantili viene resa protagonista assoluta. Il pubblico rimane per tutta la durata del set immobile ed in religioso silenzio, scoppiando in sporadici ma sentiti applausi solamente negli unici momenti in cui sul palco non si ode più alcun suono; dalla primissima fila i suoni sono molto buoni, anche se la voce viene leggermente sacrificata quando si trova nel mix fra gli strumenti, mentre dal centro della sala l’equilibrio sonoro è praticamente perfetto e in generale le sonorità che si possono ascoltare sul disco vengono riproposte fedelmente dal vivo. Come già detto i volumi sono altissimi, sebbene mai insostenibili, ma ne approfitto per ricordare ancora una volta come indossare i tappi per le orecchie in certi contesti sia fondamentale per la propria salute: oltre ad attutire l’impatto dei volumi infatti anche le frequenze vengono meglio distribuite e percepite dall’orecchio, rendendo di fatto il tutto molto più fruibile dal punto di vista sonoro. Nonostante ciò sono molti i presenti sprovvisti di tappi nelle prime file e non mi sorprenderei se questi rivelassero di aver passato un paio di giorni a casa discretamente storditi. Ad ogni modo il set della band scorre senza intoppi passando attraverso affascinanti interludi noise – My Hope Renders Me a Fool – e riff schiacciasassi – The Fable of Subjugation, dove la voce di Robin quasi si spezza a causa dell’intensità nell’esecuzione – con Mathieu che ricerca sonorità sempre diverse approfittando di ogni oggetto disponibile sul palco: sfrega il manico della chitarra sulla batteria, ora lo piega contro gli amplificatori; il tutto sempre con pose scimmiesche e non riuscendo mai a tenere fermo il proprio strumento. Anche Liam martoria il suo basso facendolo strisciare sul pavimento (purissima scuola Sonic Youth) e, cosa curiosa, lo fa mentre suona scalzo, togliendo e rindossando in continuazione dei buffissimi sandaletti vintage. Anche Tasy alla batteria offre spettacolo, scuotendo alcune percussioni fatte di ossa e monili metallici oppure suonando i piatti smontati dalle aste e appoggiati sul rullante e sul timpano. Dunque anche il set dei Big|Brave dà l’impressione di essere una performance piuttosto che un concerto rock e solo una volta che il tutto finisce – non sono certo che la conclusione sia stata effettivamente affidata a The Ten of Swords, mi è parso invece che il gruppo abbia suonato una versione diversamente accordata di Vital, ma non ho trovato alcuna conferma a riguardo – la folla si lascia andare, facendo emozionare visibilmente Robin Wattie, che ringrazia tutti svariate volte mentre inizia subito a smontare e riordinare la propria attrezzatura insieme ai compagni. È Mathieu che si reca al banco del merch pronto a soddisfare tutti i fan che vogliono portarsi a casa un ricordo materiale di un’ottima serata bolognese. Da rivedere assolutamente!



SETLIST BIG|BRAVE:

1. Carvers, Farriers and Knaves

2. The One Who Bornes a Weary Load

3. My Hope Renders Me a Fool

4. The Fable of Subjugation

5. A Parable of the Trusting

6. The Ten of Swords

7. Vital (?)







