Intervista

PERFECT VIEW - Il Giappone al tempo dei samurai

23/05/2023 (117 letture) Perfect View sono una band italiana giunta al loro quarto album, conosciuta per il loro brillante, equilibrato e intrigante mix tra hard rock e AOR. Bushido rappresenta il loro nuovo lavoro, un disco concept che ripercorre tematiche puramente giapponesi, visto il loro successo nella terra del Sol Levante. Rivoluzionata la line-up, oggi il gruppo italiano si è raggrumato attorno a due figure storiche come i veterani Francesco ”Joe” Cataldo (Chitarre, cori) e Frank Paulis (Basso, cori), a cui si sono aggiunti nuovi innesti di qualità come Damiano Libianchi (Voce, cori), Alberto Bettini (Tastiere) e Davide “Dave” Lugli (Batteria), formando un amalgama subito percepibile dalle note del platter e dalle risposte qui in basso. Molto interessante, poi, la storia che si cela dietro al nuovo disco, un'opera rock dedicata al mondo dei samurai che narra la storia di un ragazzo nipponico, nato con una disabilità, che riesce, inseguendo il suo sogno, a diventare un grande guerriero, proprio come lo era stato suo nonno. Parola ai ragazzi.



: La band esiste da quasi 15 anni ed ha subito alcune variazioni di lineup nel corso del tempo. Credo sia quasi "fisiologico" che ciò accada perché una band, soprattutto se vissuta in un certo modo, facendo musica originale, è un po' come una famiglia allargata nella quale le dinamiche sono complesse e ciascun musicista è in perenne movimento/evoluzione. Al di là dei singoli attori in gioco, ciascuno dei quali porta la sua dose di contributo al risultato finale, sono convinto cherappresenti una prova di maturità, un altro passo avanti sulla strada che iniziammo a percorrere sin dalla nascita della band. Quindi il gruppo è cambiato, album dopo album, ma rimane chiara la sua identità musicale fatta comunque di parecchie sfaccettature. Frankiss: Quali sono le tematiche che affrontate nelle vostre canzoni? Frank: Bushido altro non è che un concept album quindi ha una sua storia e tutte le canzoni sono collegate tra loro. Non è semplice sintetizzarla perché piena di piccole sfumature e dettagli ma ci provo. L’ idea ruota attorno al protagonista, “Koji”, un giovane nato con una disabilità fisica che lo ostacola nel suo percorso di crescita iniziale. Sì, iniziale, perché grazie alla sua determinazione e ad un amuleto che apparteneva a suo nonno (uno dei più grandi Samurai della storia), intraprende la via del guerriero, il Bushido appunto, lasciando i suoi affetti per intraprende un viaggio che, con non poche difficoltà, lo porta a raggiungere il suo obiettivo, diventando anch’egli un Samurai. Koji, alla fine, fa il percorso inverso tornando a casa. Ogni canzone è quindi un capitolo di questa storia. Joe ha sapientemente estratto dal mio racconto elementi che lo hanno portato a definire un testo che potesse, in sintesi, raccontare di quel momento specifico.

Un grande lavoro di squadra anche in questo caso.



altro non è che un concept album quindi ha una sua storia e tutte le canzoni sono collegate tra loro. Non è semplice sintetizzarla perché piena di piccole sfumature e dettagli ma ci provo. L’ idea ruota attorno al protagonista, “Koji”, un giovane nato con una disabilità fisica che lo ostacola nel suo percorso di crescita iniziale. Sì, iniziale, perché grazie alla sua determinazione e ad un amuleto che apparteneva a suo nonno (uno dei più grandi Samurai della storia), intraprende la via del guerriero, il Bushido appunto, lasciando i suoi affetti per intraprende un viaggio che, con non poche difficoltà, lo porta a raggiungere il suo obiettivo, diventando anch’egli un Samurai. Koji, alla fine, fa il percorso inverso tornando a casa. Ogni canzone è quindi un capitolo di questa storia.ha sapientemente estratto dal mio racconto elementi che lo hanno portato a definire un testo che potesse, in sintesi, raccontare di quel momento specifico.Un grande lavoro di squadra anche in questo caso. Frankiss: Come nasce questo album? Alberto: Il nuovo album è il frutto di un intenso lavoro della durata di circa due anni, conditi da una pandemia che non ha aiutato a lavorare serenamente per via dei vari coprifuoco. Dopo i primi tre album Hold Your Dreams, Red Moon Rising e Timeless, c’era la voglia di continuare ad ampliare i propri confini, e da qui la necessità di comporre una rock opera dedicata al mondo dei samurai. Il nuovo album l’abbiamo quindi voluto dedicare ad un paese dalla storia e cultura affascinanti, il Giappone, che da diversi anni ci supporta. Come tutti gli altri album precedenti, nasce dal lavoro in sala prove. Ogni membro della band ha inserito le proprie idee e personalità, unendole su una tematica comune che tratta del rispetto dei valori, e che insegna che nonostante ci siano delle barriere fisiche, tramite la perseveranza i sogni si avverano.



: Il nuovo album è il frutto di un intenso lavoro della durata di circa due anni, conditi da una pandemia che non ha aiutato a lavorare serenamente per via dei vari coprifuoco. Dopo i primi tre album, c’era la voglia di continuare ad ampliare i propri confini, e da qui la necessità di comporre una rock opera dedicata al mondo dei samurai. Il nuovo album l’abbiamo quindi voluto dedicare ad un paese dalla storia e cultura affascinanti, il Giappone, che da diversi anni ci supporta. Come tutti gli altri album precedenti, nasce dal lavoro in sala prove. Ogni membro della band ha inserito le proprie idee e personalità, unendole su una tematica comune che tratta del rispetto dei valori, e che insegna che nonostante ci siano delle barriere fisiche, tramite la perseveranza i sogni si avverano. Frankiss: Il Giappone ha adottato la vostra band, per voi quanto è importante il successo che riscuotete nella terra del Sol Levante? Contate di fare un tour da quelle parti? Dave: Beh, col Giappone abbiamo un rapporto speciale, anche grazie ai nostri contatti Jun Takakura, Kei Hirata responsabili della pagina fan club Japan, Nobuya Tamaki (grafico) e all'etichetta Rubicon Music, che contribuiscono non poco a diffondere la nostra musica tanto apprezzata dal pubblico del Sol Levante. Loro amano particolarmente il nostro genere e Bushido è anche un omaggio a loro e a un mondo a cui noi siamo affezionati particolarmente. Riguardo al discorso tour lasciamo tante "porte aperte", vedremo che sviluppi seguiranno l'uscita di questo album.



: Beh, col Giappone abbiamo un rapporto speciale, anche grazie ai nostri contatti Jun Takakura, Kei Hirata responsabili della pagina fan club Japan, Nobuya Tamaki (grafico) e all'etichetta, che contribuiscono non poco a diffondere la nostra musica tanto apprezzata dal pubblico del Sol Levante. Loro amano particolarmente il nostro genere eè anche un omaggio a loro e a un mondo a cui noi siamo affezionati particolarmente. Riguardo al discorso tour lasciamo tante "porte aperte", vedremo che sviluppi seguiranno l'uscita di questo album. Frankiss: Parlavate di un’opera rock, cosa bolle in pentola? Frank: Questo album è diverso da tutti gli altri che in passato abbiamo portato su di un palco, perché le scalette, solitamente, si costruivano inserendo cover o brani degli album precedenti. Bushido ha bisogno di una dimensione tutta sua, dove l’intera opera deve essere raccontata senza perdere quell’atmosfera, quel mondo che piano piano si delinea canzone dopo canzone. Quale dimensione potrebbe calzare a pennello se non quella di un teatro? Bene! C’è ancora del lavoro da fare, quindi piano piano si sta delineando uno staff di professionisti con il quale progettare qualcosa che dia una sua dignità a questa che noi definiamo appunto un’Opera Rock. Sarà un processo molto lungo, ma noi abbiamo tempo e volontà.



: Questo album è diverso da tutti gli altri che in passato abbiamo portato su di un palco, perché le scalette, solitamente, si costruivano inserendo cover o brani degli album precedenti.ha bisogno di una dimensione tutta sua, dove l’intera opera deve essere raccontata senza perdere quell’atmosfera, quel mondo che piano piano si delinea canzone dopo canzone. Quale dimensione potrebbe calzare a pennello se non quella di un teatro? Bene! C’è ancora del lavoro da fare, quindi piano piano si sta delineando uno staff di professionisti con il quale progettare qualcosa che dia una sua dignità a questa che noi definiamo appunto un’Opera Rock. Sarà un processo molto lungo, ma noi abbiamo tempo e volontà. Frankiss: Quali sono le fonti ispirative per il sound della band? Joe: Inevitabilmente ciascuno di noi porta con sé un certo bagaglio di influenze musicali che si riflette nella musica dei Perfect View. Nel caso di questo specifico album, avendo deciso ancor prima di iniziare a scrivere una sola nota che sarebbe stato un concept album, è emersa la necessità di avere un tema musicale ricorrente e portante, e di dare un senso di coesione non solo ai testi, ovviamente, ma anche a tutta la parte musicale. Più che altro, essendoci tre nuovi ingressi nella lineup, c'è stato anche un importante processo di conoscenza ed integrazione. Davide, Alberto e Damiano sono riusciti a calarsi in modo intelligente nella realtà musicale della band, dando il loro contributo e portando sfumature musicali, figlie delle loro influenze integrandosi molto bene con l'ossatura già esistente (ovvero io e Frank).



: Inevitabilmente ciascuno di noi porta con sé un certo bagaglio di influenze musicali che si riflette nella musica dei. Nel caso di questo specifico album, avendo deciso ancor prima di iniziare a scrivere una sola nota che sarebbe stato un concept album, è emersa la necessità di avere un tema musicale ricorrente e portante, e di dare un senso di coesione non solo ai testi, ovviamente, ma anche a tutta la parte musicale. Più che altro, essendoci tre nuovi ingressi nella lineup, c'è stato anche un importante processo di conoscenza ed integrazione.sono riusciti a calarsi in modo intelligente nella realtà musicale della band, dando il loro contributo e portando sfumature musicali, figlie delle loro influenze integrandosi molto bene con l'ossatura già esistente (ovvero io e). Frankiss: Quale risultato vi attendete da questo nuovo disco? Dave: Crediamo molto in questo progetto e saremmo molto soddisfatti se raggiungesse un buon numero di ascolti e vendite, anche in terra nostra. Un concept album, ai giorni nostri, costituisce una bella sfida. Essere apprezzati per un lavoro che ad ogni ascolto può svelare un nuovo tassello, un dettaglio, sia a livello di arrangiamenti che narrativo, sarebbe per noi motivo di grande orgoglio!



: Crediamo molto in questo progetto e saremmo molto soddisfatti se raggiungesse un buon numero di ascolti e vendite, anche in terra nostra. Un concept album, ai giorni nostri, costituisce una bella sfida. Essere apprezzati per un lavoro che ad ogni ascolto può svelare un nuovo tassello, un dettaglio, sia a livello di arrangiamenti che narrativo, sarebbe per noi motivo di grande orgoglio! Frankiss: In base ai gusti dei singoli membri della band, quale sarebbe la formazione ideale del vostro quintetto perfetto nella storia del Hard Rock? Alberto: Ogni membro della band ha avuto influenze musicali diverse. In base ai gusti musicali di ognuno una formazione ideale del nostro quintetto nella storia del Hard Rock potrebbe tranquillamente essere questa: Steve Lukather alla chitarra, Gene Simmons al basso, Simon Phillips alla batteria, Keith Emerson alle tastiere e Jimi Jamison alla voce.



: Ogni membro della band ha avuto influenze musicali diverse. In base ai gusti musicali di ognuno una formazione ideale del nostro quintetto nella storia del Hard Rock potrebbe tranquillamente essere questa: Steve Lukather alla chitarra, Gene Simmons al basso, Simon Phillips alla batteria, Keith Emerson alle tastiere e Jimi Jamison alla voce. Frankiss: Dovete mandare un messaggio per invogliare i fan ad acquistare il nuovo album, come li incuriosireste? Damiano: Direi di ascoltare Bushido perchè è un disco che unisce, alle tipiche sonorità del rock, contaminazioni della musica orientale e riferimenti culturali ad un mondo affascinante come il Giappone al tempo dei samurai. Inoltre, perché è incentrato su una storia coinvolgente da vivere tutta d’un fiato, dalla prima all'ultima nota, come si è soliti fare con un concept album.



: Direi di ascoltareperchè è un disco che unisce, alle tipiche sonorità del rock, contaminazioni della musica orientale e riferimenti culturali ad un mondo affascinante come il Giappone al tempo dei samurai. Inoltre, perché è incentrato su una storia coinvolgente da vivere tutta d’un fiato, dalla prima all'ultima nota, come si è soliti fare con un concept album. Frankiss: Un saluto ai lettori di Metallized... Perfect View: Grazie a tutti voi che seguite questo sito, W il buon sano ROCK robusto!

Noi stiamo organizzando un calendario di impegni per promuoverlo, intanto per l’uscita del disco ci saranno occasioni per incontrarci e sentire anche il vostro punto di vista, su un prodotto che ha richiesto tanto lavoro e cura.

Un enorme grazie per lo spazio a tutta la redazione di Metallized e a Franco Leonetti. Stay Perfect!





