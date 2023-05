Live Report

SAOR + DYRNWYN + XXII ARCANA + TOL MORWEN - Alchemica Club, Bologna (BO), 12/05/2023

25/05/2023 (139 letture) È un venerdì pomeriggio caldo e soleggiato quello che precede il concerto cui assisterò a Bologna questa sera e, mentre il tramonto si avvicina e procedo nel gustarmi una cena cinese doc in compagnia di alcuni amici sinologhi, pregusto già l’ottimo carnet di band che si alterneranno sul palco dell’Alchemica Club in apertura ai Saor, progetto che adoro da sempre (galeotto fu Aura, il secondo album del gruppo uscito nel 2014) ma che non sono mai riuscito ad ascoltare dal vivo. Pur avendo sentito molte critiche da parte di chi ha visto in passato la band live – relative quasi sempre alle performance vocali carenti del fondatore Andy Marshall e ad una resa sonora che non rende giustizia alla ricchezza degli arrangiamenti presenti sui dischi – la curiosità rimane alta, anche perché conoscendo bene il locale so che le probabilità di essere sotto palco saranno più che buone. E così è sin dall’inizio, sebbene la cena mi faccia ritardare quel tanto che basta per perdere l’esibizione dei modenesi Tol Morwen, alfieri di un solido melodic death metal con tematiche vichinghe; arrivo quindi appena in tempo per ascoltare gli ultimi brani suonati dai XXII Arcana, riuscendo a piazzarmi saldamente in prima fila. L’affluenza, bisogna ammetterlo, è decisamente sotto le aspettative.



XXII ARCANA

Loro lo chiamano “extreme avantgarde tarot black metal”, che è un modo francamente un po’ troppo altisonante per descrivere la proposta sonora del quartetto emiliano, ma in fondo i XXII Arcana suonano un black metal molto diretto che si tinge spesso e volentieri di black’n’roll e ricorre ad interludi strumentali/recitati di stampo ambient che sarebbero pure evocativi, ma purtroppo essendo messi in base – voce compresa – perdono tanta della loro efficacia. Vero è che riesco ad ascoltare solo una manciata di brani, ma il gruppo formato nel 2020 dà l’impressione di essere già ben affiatato, riuscendo a stare sul palco con sicurezza nonostante un look che nel 2023 rischia di risultare davvero anacronistico e brani che, per i gusti di chi vi scrive perlomeno, non si fanno ricordare particolarmente. Sicuramente da rivedere con una scaletta completa, ma nel caso vi rimando al loro unico album Atto Primo: 0 – IIII, uscito nel 2021 e ben accolto dalla critica di settore.



DYRNWYN

È il momento di accogliere sul palco la compagine romana dei Dyrnwyn, che immediatamente cattura l’attenzione di chiunque grazie ad un’estetica fondata sull’immaginario dell’Antica Roma: pettorine da legionari, lance issate e stendardi rossi sono solo i dettagli più eclatanti, perfetti per accompagnare l’esibizione del quintetto, che si presenta con una scaletta piuttosto nutrita basata su una discografia non nutritissima, ma spalmata in undici anni di attività. Musicalmente lo stile del gruppo si basa su un epic metal roccioso che si concede qualche piccola incursione in territori black/death e, molto più frequentemente, lambisce lidi heavy più classici. Gli assoli di chitarra sono praticamente banditi e il songwriting mira ad esaltare le linee vocali di Thierry Vaccher, ottimo frontman dallo screaming convincente e che non smette di fissare negli occhi i presenti nelle prime file nemmeno per un istante. C’è anche una fondamentale componente folk nella musica dei Dyrnwyn e ancora una volta è un peccato riscontrare come tutte le parti di violino, flauto ed altri strumenti tradizionali siano affidate alle basi, tra l’altro non equalizzate in modo eccellente e perciò evidentemente “scollate” dall’amalgama metal creato dagli strumenti reali. Questo rende il set dei romani anche un po’ monotono e anche se il gruppo suona in maniera perfetta non sbagliando nulla, per chi vi scrive la noia ha iniziato a salire dopo il terzo brano. La folla ad ogni modo reagisce benissimo alla proposta della band, rispondendo ai cori e agli incitamenti del cantante e riprendendo con i cellulari quasi ogni canzone. Forse non saranno i Dyrnwyn a raccogliere l’eredità dei compianti Draugr, ma le carte in regola ci sarebbero tutte. Dispiace solo per la conclusione del concerto, tagliato di un brano chissà per quale motivo, con i musicisti pronti a suonare ed interrotti di colpo dalla musica riprodotta all’interno del locale e dalle luci accese. Per qualche minuto rimaniamo tutti inebetiti, poi i romani posano gli strumenti con una risata e a quel punto il pubblico tributa loro un ultimo, meritato, applauso. Guardando l’orologio mi rendo conto che siamo addirittura in anticipo sull’orario di svolgimento dei concerti, il che rende il tutto ancora più grottesco… Che peccato.



SAOR

Il cambio palco degli headliner è un po’ più lungo del previsto, ma comunque la band è pronta per iniziare a suonare ben prima dell’orario segnato sul cartellone dell’evento e forse anche per questo la sala dell’Alchemica Club non è piena come ci si aspettava. Ad ogni modo il gruppo si presenta senza alcun fronzolo sul palco, lasciando che sia solo la musica a comunicare: le attenzioni di tutti i presenti sono rivolte verso Ella Zlotos, polistrumentista tedesca che stasera si occupa di suonare tin e low whistle e uilleann pipes, oltre a cantare; insieme a lei ci sono il chitarrista francese Tanguy Andujar e il chitarrista svizzero Nicolas Bise, mentre alla batteria siede lo scatenatissimo Dylan Watson (anche lui svizzero), il quale insieme a Nicolas suona anche nei bravi Cân Bardd. Al basso e alla voce ovviamente troviamo Andy Marshall, per una formazione che è sì variegata, ma piuttosto affiatata. La scaletta di stasera – che sapevo già, essendo la stessa dall’inizio del tour – è equamente divisa fra tutti gli album del gruppo con solo un estratto dall’ultimo Origins, uscito l’anno scorso con tiepido entusiasmo, per sei brani totali suonati. L’avvio del set è affidato proprio alla titletrack, durante la quale vengono sistemati meglio i suoni: inizialmente la pasta sonora che esce dall’impianto è totalmente sbilanciata, con la batteria che sovrasta tutto il resto degli strumenti a corda e i fiati che emergono a fatica. Purtroppo il problema non verrà mai risolto completamente e per tutto il concerto la batteria sarà sempre altissima e le chitarre perennemente impastate. Il basso di Marshall invece pare non essere nemmeno collegato, dal momento che rimarrà inudibile per tutto il set. Fortunatamente Ella Zlotos riesce a districarsi bene in questo marasma sonoro e i suoi strumenti, così come la sua voce, godranno del trattamento migliore a livello di suoni. Non che l’acustica del locale sia fra le migliori di sempre, però mi tocca concordare con chi ha sempre parlato di suoni non all’altezza. Al cuore comunque non si comanda e quando le uilleann pipes intonano l’introduzione della decennale Carved in Stone le emozioni aumentano. Peccato però che dopo poco la band si debba interrompere a causa di un problema che porta Dylan Watson fuori tempo; probabilmente il clic nelle sue cuffie non era abbastanza alto. Si riparte dunque e da questo momento il concerto fila liscio, con Marshall che si prende la scena davanti e a lato del palco e i due chitarristi che si alternano da un posto all’altro macinando accordi e melodie tradizionali. Ella si muove sinuosamente, balla e si lascia andare all’headbanging quando non suona, offrendo una performance perfetta sotto tutti gli aspetti, ma per i batteristi lo spettacolo vero è quello offerto da Watson, inarrestabile dietro le pelli e dotato di una “pacca” non indifferente. Per chi vi scrive il momento più toccante del set è l’esecuzione di Bròn, estratta da quel Forgotten Paths (2019) che a mio parere si conferma il disco migliore della band; il ritornello cantato dalla Zlotos è da lacrime agli occhi e tutte le melodie di flauto vengono eseguite magistralmente, tutto ora funziona alla grande. Marshall ruggisce poco dietro il microfono, preferendo lasciare spazio alle lunghe fughe strumentali dei brani scelti, ma quando lo fa il suo growl profondo e rauco non tradisce; non sarà sicuramente il cantante più espressivo sulla piazza e non punta nemmeno ad esserlo, ma Andy fa il suo e lo fa bene. Children of the Mist e Tears of a Nation chiudono il concerto con classe, con la prima che scatena l’entusiasmo di tutti gli amanti del capolavoro Aura e la seconda che si fa apprezzare per la melodia portante di cornamusa, decisamente emozionante. I cinque musicisti escono quindi dal palco fra gli applausi mentre viene riprodotto il brano Exile (sempre estratto da Forgotten Paths), ma tutti i presenti sanno che è solo questione di un attimo prima che l’ennesima base registrata – sebbene qui gli strumenti folk siano reali e si sentano comunque qualcosa in base c’è sempre – annunci la conclusiva Aura, durante la quale la folla esplode di gioia. Ora il concerto è finito per davvero e velocemente il pubblico inizia ad uscire dal locale. Io e gli amici con cui sono stato durante la serata ne approfittiamo per aspettare il gruppo e fare qualche chiacchiera, oltre ad una foto di rito. Un passaggio dal banchetto del merch è sempre obbligatorio e dunque anche per questa volta mi posso ritenere soddisfatto.



SETLIST SAOR:

1. Origins

2. Carved in Stone

3. Bròn

4. Children of the Mist

5. Tears of a Nation

---Encore---

6. Aura





