Live Report

UZEDA - Circolo DEV, Bologna (BO), 26/05/2023

01/06/2023 (61 letture) Non si può dire che gli Uzeda siano una band prolifica dal punto di vista dei concerti dal vivo e negli ultimi anni la situazione non è di certo migliorata, anzi: la pandemia ha praticamente azzerato l’attività concertistica del gruppo, che tra l’altro aveva appena pubblicato l’ultimo disco di inediti (Quocumque Jeceris Stabit, uscito nel 2019), e solamente nel 2022 i quattro musicisti di Catania hanno ripreso a calcare i palchi della penisola, limitando comunque la presenza dal vivo a pochissimi eventi selezionati. Nel frattempo però le attività inerenti la band non hanno cessato di esistere e nella prima parte di quest’anno è stato promosso un crowdfunding da parte della regista Maria Arena per produrre un documentario sul gruppo intitolato Do It Yourself: un testamento di grande interesse che segue la band dal 2016 al 2020 attraverso la vita privata dei singoli membri, alcuni concerti e le registrazioni dell’ultimo album in studio. Segnatevi questo titolo se non ne eravate a conoscenza. Ad ogni modo pochi mesi dopo l’annuncio del documentario sono state diffuse anche le prime date primaverili in cui gli Uzeda avrebbero suonato in giro per l’Italia: nel mese di maggio sono state tre in totale ed una di queste è stata fissata al Circolo DEV di Bologna, il circolino preferito dal sottoscritto e dal sempre presente Luca. Niente prevendite, biglietti a prezzo popolare in cassa e la solita vecchia regola del “chi prima arriva meglio alloggia”; e con questo spirito genuinamente punk arriviamo davanti al locale con un marasma di gente che aspetta in fila di poter entrare. È una serata calda e dentro il circolino la temperatura è sin da subito insostenibile, ma ci facciamo coraggio pronti a goderci una bella scarica di noise rock made in Italy.



CARLO MASU E LE OSSA

Annunciato all’ultimissimo minuto e in maniera piuttosto rocambolesca (era citato solo su Instagram) è Carlo Masu, insieme ad un manipolo di musicisti che lo accompagnano nel progetto Le Ossa. Per chi non avesse alcuna dimestichezza con questo nome vi basti sapere che Masu è da più di vent’anni membro fondatore dei CUT, realtà piuttosto nota nel bolognese e autrice di un tagliente mix di garage punk e noise rock, e in questa veste solista si può fregiare della presenza di Mariagiulia Degli Amori alla batteria e alla voce, conosciuta per il suo contributo al colossale IRA (2021) di Iosonouncane. Un’apertura di rilievo quindi, che purtroppo non tutti i presenti riescono a godersi a causa della grande affluenza di pubblico che rende più difficoltose le procedure per l’ingresso al locale. Bene o male noi riusciamo a goderci il set nella sua interezza, sebbene il caldo sia già torrido, e riusciamo ad apprezzare una proposta che gode di alcuni ottimi momenti in bilico tra cantautorato alternative e schegge strumentali noise/math rock, in linea con lo stile degli headliner. Non mancano parentesi al limite dell’ambient, inserite in composizioni che non rinunciano alla forma canzone, ma che faticano a trovare una dimensione chiara entro cui inserirsi. Personalmente, ascoltando con calma l’unico disco pubblicato dalla band – Ombre di un Corpo Estraneo (2021) – mi sento di dire che funzionano di più i frangenti in cui la chitarra viene lasciata libera di svisare su ritmiche più tirate, mentre invece le parentesi più soffuse rischiano di essere un po’ noiosette, soprattutto in sede live. Il set di Carlo Masu e Le Ossa è comunque godibile e non sono pochi gli appassionati che si fermeranno a fare acquisti al banchetto del merch a fine serata.



UZEDA

Il tempo di prendere una boccata d’aria e bere un litro d’acqua e subito torniamo dentro per provare a piazzarci sotto palco pronti ad accogliere la band principale di stasera; se di solito questa è un’operazione che ci riesce piuttosto facilmente questa volta le cose vanno diversamente perché la folla è compattissima e le primissime file sono irraggiungibili. Poco male, ci piazziamo comunque in una buona posizione e ricominciamo a sudare copiosamente, così come i musicisti che fanno il loro ingresso sul palco. Agostino Tilotta, nell’estrarre la sua chitarra, continua ripetutamente ad asciugarsi con un fazzolettino di carta e di fronte a lui Raffaele Gulisano pare soffrire ancora di più il caldo, che ora è davvero soffocante. Davide Oliveri siede alla batteria munito di coppola d’ordinanza ed è quello che sorride più di tutti, mentre per ultima arriva Giovanna Cacciola che, nei suoi abiti neri, prova comunque a tenere testa alla temperatura asfissiante. Pochissimi convenevoli di benvenuto e via con il set dei siciliani, che aprono le danze con la tesissima This Heat: il basso di Gulisano è la colonna portante del sound della band e gode di un suono perfetto, così granitico e penetrante come da manuale del noise rock; la batteria segue a ruota, sostenendo i riff del basso con potenza ed eleganza, attraverso ritmiche spesso cervellotiche eppure suonate con assoluta nonchalance. Peccato che la chitarra di Tilotta, anch’essa dotata di un suono inconfondibile, sia tenuta ad un volume a mio parere troppo basso, nonostante i due Vox AC30 che il chitarrista ha alle spalle. Infine cosa dire della voce di Giovanna? Non sembra invecchiare di un giorno, tra melodie carezzevoli e squarci di rabbia che si esplicano attraverso urla inferocite. La voce – e questa è la caratteristica principe dei brani degli Uzeda – pare poi muoversi sulla musica senza seguire un tempo preciso, eppure la band riesce a far quadrare i conti con assoluta professionalità. L’amalgama complessivo è dunque ottimo, anche se in generale sarebbero stati apprezzabili volumi più elevati. I quattro catanesi non sono decisamente più dei ragazzi eppure non perdono una nota nemmeno per sbaglio, offrendo una performance eccellente dal punto di vista dell’esecuzione; si potrebbe discutere sulla tenuta di palco, forse fin troppo anonima e con parecchi momenti morti, ma fa parte dell’essenza stessa del gruppo, che non è mai stato sopra le righe. I classici vengono suonati praticamente tutti ed è fortissimo l’entusiasmo per brani come Stomp, Gold e soprattutto Sleep Deeper, dove il basso di Gulisano picchia nelle orecchie come un martello pneumatico. Di colpo però ecco arrivare un grande problema: parte dell’impianto salta improvvisamente e la testata dell’amplificatore di Gulisano muore, facendo visibilmente innervosire il bassista. Si prova a risolvere l’inghippo, ma la testata, pur accendendosi, non risponde bene agli input e sembra addirittura che Gulisano voglia interrompere il concerto. Il tempo passa e alla fine passeranno circa una ventina di minuti prima che Carlo Masu metta a disposizione la testata del proprio bassista per poter proseguire il concerto. Sicuramente non è la soluzione che il diretto interessato si sarebbe aspettato – e la sua espressione durante il resto del set parrebbe confermarlo – però finalmente si può ripartire e l’esibizione continua sino alla sua conclusione. La band si concentra ovviamente sui brani dell’ultimo album, molto più orientato ad uno spigoloso post punk piuttosto che al noise rock tout court, e tra tutte le esecuzioni risalta particolarmente quella di The Preacher’s Tale, con il suo riff portante davvero esaltante. Onore ai siciliani e al Circolo DEV per non aver tagliato nulla dalla scaletta e così, con un ritardo tutto sommato sopportabile (a differenza del caldo), la musica termina e i quattro musicisti scendono dal palco, brandendo strumenti completamente sudati e gocciolanti.



CONCLUSIONE

È bello notare come fra il pubblico vi siano tanti siciliani – probabilmente residenti a Bologna da anni oppure studenti fuori sede – così come si fa apprezzare una bella varietà fra le età dei presenti. Vedere all’azione una band come gli Uzeda è sempre una grande emozione ed anche se il quartetto non sarà composto da animali da palcoscenico il risultato finale è sempre in grado di soddisfare tutti. Una pecca? Il banco del merch molto poco fornito e dedicato solamente all’ultimo disco, tra l’altro presente solo in vinile e in cassetta (che ho già); per le magliette la situazione è ancora peggiore dal momento che è presente solo la misura XS e, se posso permettermi, una maglia nera con il solo titolo dell’album è un po’ “insipida”… Peccato, ma non sarà questo dettaglio a rovinare una bella serata.





