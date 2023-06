Live Report

MESSA + CANCERVO - Solidar Rock, Cassano d'Adda (MI), 28/05/2023

05/06/2023 (198 letture) Il Solidar Rock è uno degli appuntamenti eletti a icona dei festival indipendenti della stagione estiva. Qualità della proposta culinario-musicale, cortesia, ambiente familiare ed ovviamente tanta solidarietà in quanto l’evento è organizzato dalla S’Apre, una onlus del non distante Comune di Pozzo d’Adda. Area food con abbondanza di tavoli, parte dei quali riparati sì da evitare il rischio pioggia, banchetti e stand etnici di varia fattura il tutto immersi nella natura dei circostanti, ed ampi, spazi erbosi. L’organizzazione è tale da attirare sia l’attenzione delle famiglie, buone forchette fino a semplici musicofili ed infatti alta è l’affluenza, soprattutto nei weedend. Oggi era di scena una proposta a dir poco imperdibile, vista la presenza dei Messa, indiscutibilmente uno dei gruppi italiani più interessanti attualmente in circolazione, in abbinamento musicalmente coerente col trio dei Cancervo. Se a questo si aggiunge che l’ingresso era gratuito, non v’era alcuna scusante per saltare tale pregiatissima rassegna!



CANCERVO

Trio della Val Brembana, prendono nome da un Monte delle Prealpi Orobie e sono freschi di seconda prova su vinile. E non a caso appuntiamo “vinile” perché tra le loro caratteristiche v’è quella di incidere unicamente sul vecchio e caro formato tondo. Altra peculiarità riguarda i testi, ispirati ai miti e leggende della Val Brembana. L’immediato colpo d’occhio è di sicuro impatto, si presentano infatti con chitarra Sg abbinata ad amplificazione Orange mentre la voce/basso, dal baffazzo alla Tony Iommi adopera un modello Flyng V dal suono poderoso e putrido allo stesso tempo! L’acustica risulta perfetta, ma con volumi obiettivamente esagerati. L’inizio è sulfureo col brano Arera che mette subito in luce la loro proposta, un efficace connubio tra Black Sabbath ed Electric Wizard portato avanti con energia e convinzione. Oscuri, pesanti, si muovono con disinvoltura e mentre in studio avevano parzialmente convinto, oggi palesano più che mai come la dimensione live, che mostra le reali capacità e qualità di una band, sia il loro habitat naturale. Efficaci nella loro essenzialità, portando in tal modo alla memoria proposte più recenti quali i valenti australiani Comacozer, aiutati anche dalla soluzione a tre risultano veri e propri monoliti monocorde di uno stoner dalle tinte psichedeliche che cattura dalla prima all’ultima nota. Un gruppo estremamente valido, da annotare tra gli ascolti d’obbligo da catturare dal vivo, che suggella un inizio coi fiocchi in attesa della divina Sara Bianchin & co..



SETLIST CANCERVO

1. Arera

2. Cancervo

3. The Cult of Armentarga

4. Herdsman of Grem

5. Darco



MESSA

I Messa sono probabilmente l’unica realtà che, pur suonando più volte nel corso dell’anno nella stessa area (nord Italia nello specifico), riesce sempre a fare un numero autorevole di presenze. Oltre a ciò, a riprova del loro indiscutibile valore vi sono i riconoscimenti esteri, in particolare Regno Unito e Germania con date sold-out (Londra) e fan letteralmente in delirio (aka Desertfest di Berlino nda). Non ci si stanca affatto di apostrofarli come uno dei gruppi italiani più interessanti attualmente in circolazione e quanto stanno raccogliendo è ampiamente meritato. E no, vista l’avvincente formula sonora proposta, che ha come base di partenza uno stoner-doom malleabile che ben volentieri abbraccia e ingloba altri ambienti armoniosi di maggior respiro, al momento non ci si stanca di vederli e rivederli anzi, ad ogni esibizione crescono sia di livello tecnico che pathos.

Di loro oramai si parla e scrive in ogni dove, cosicché l’esibizione corrente, inizialmente minacciata da un’insistente pioggerella che non ha per niente scoraggiato i partecipanti accorsi numerosi; altro non è che ennesima riprova del consolidamento raggiunto da questa mirabile formazione. La voce soave ed ammaliante di Sara Bianchin quale tratto distintivo, così come un sempre più bravo Alberto Piccolo che, sia nelle parti soliste che negli intermezzi tra i brani sfoggia un gusto e perizia a cavallo tra Jimmy Page e Pat Metheny, tutti elementi che concorrono al momento di grazia che vive il complesso.

Per quanto riguarda la scaletta, oltre la metà dei pezzi proviene dall’ultima uscita, Closer, dell’anno appena trascorso, e si manifesta solida ed azzeccata, con sapiente dosaggio tra le composizioni di maggior respiro in alternanza a momenti più vivaci (Dark Horse su tutte). Il tutto a dispetto del recentissimo primo live ufficiale, Live at Roadburn, che invero è parso più introspettivo.

Non da ultimo, i quattro sono rimasti coi piedi per terra ed ammirevolmente umili, sia nell’atteggiamento sul palco che extra musicale, non risparmiandosi ai fans per tutto il post concerto. Se i nostri, in vista delle future incisioni, non si faranno cogliere da comode tentazioni di ammorbidire il sound per ampliare i consensi e Sara migliorerà leggermente la dizione anglofona, la strada per la definitiva affermazione internazionale è già spianata. Un gruppo del quale andare realmente fieri, lunga vita ai Messa!



SETLIST MESSA

1. If You Want Her to Be Taken

2. Dark Horse

3. Suspended

4. Leah

Assolo di chitarra (clean)

5. Pilgrim

6. Rubedo

Assolo di chitarra (distorto)



---encore---



7. Enoch





