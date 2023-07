Live Report

MOTLEY CRUE + DEF LEPPARD + BAMBOLE DI PEZZA - Ippodromo SNAI San Siro, Milano (MI), 20/06/2023

20/06/2023 (664 letture) Passa anche per le nostre lande il carrozzone musicale denominato The World Tour che vede l'accoppiata Mötley Crüe/Def Leppard protagonista di un revival anni '80 a tinte rock; rispetto alle date americane purtroppo mancano gli special guest Poison e Joan Jette; pazienza il piatto forte c'è ed è ricco comunque.

Arriviamo nei pressi dell'Ippodromo SNAI rendendoci conto che l'organizzazione del MSF non presenta miglioramenti, con code infinite del fin troppo paziente pubblico che per molti significheranno perdersi parte dello show. Per fortuna il sottoscritto riesce a entrare mentre sta finendo di esibirsi il gruppo spalla, le milanesi Bambole Di Pezza che francamente, per quanto punk band storica, data la visibilità dell'evento avrebbero potuto benissimo essere rimpiazzate da altri gruppi -magari glam- del panorama italico (parere personale, non me ne voglia nessuno), ma tant'è: comunque la loro cover di Rumore è il pezzo che più mi è rimasto in testa.



DEF LEPPARD

Il palco si amplia e arriva il turno dei co-headliner Def Leppard, per qualcuno il gruppo di punta della serata: la band fa il suo ingresso che il sole ancora splende sul capoluogo lombardo ma non c'è problema quando si ha a disposizione una serie di hit come possono vantare gli inglesi, i quali in realtà partono con l'opener dell'ultimo album Diamond Star Halos che ben si presta ad aprire le danze, seguita da una Let's Get Rocked che fa cantare l'intera venue. Si percepisce subito che la band è in forma smagliante, ed Animal e Armageddon It ci presentano un Joe Elliot in stato di grazia, vocalmente al di là di ogni lecita aspettativa. Niente da dire, i Def Leppard sanno come si fa ad emozionare la platea -Love Bites farebbe sciogliere un iceberg- e pure l'interazione del cantante col pubblico è da frontman navigato, ma i suoi compagni non sono da meno: al momento giusto la premiata ditta Collen/Campbell si alterna negli assoli prendendosi il giusto spazio, mentre la sezione ritmica ci bombarda facendosi strada fin dentro allo stomaco. Non può mancare il momento acustico in cui il gruppo si sposta sulla passerella centrale intonando This Guitar e soprattutto When Love & Hate Collide, le quali lasciano poi spazio a due classici del calibro di Rocket e Bringin' On the Heartbreak (da urlo!), prima che Rick Allen lasci il pubblico a bocca aperta -come sempre- col suo assolo di batteria. Lo schermo restituisce immagini dal passato della band mentre Hysteria esce dalle casse per la soddisfazione generale: insomma, basta scorrere la setlist per capire a che spettacolo abbiamo assistito, ma questo non rende l'idea della macchina perfetta che rappresentano gli albionici dal vivo, un'esperienza che lascia il segno dentro. Gran finale affidato a Photograph col solito collage di volti sul megaschermo e un saluto che -speriamo vivamente- sia un arrivederci a presto: i Def Leppard sono i vincitori della serata, e ora sotto con i Mötley Crüe!



SETLIST DEF LEPPARD

1. Take What You Want

2. Let's Get Rocked

3. Animal

4. Foolin'

5. Armageddon It

6. Kick

7. Love Bites

8. Promises

9. This Guitar/Drift Away Snippet

10. When Love & Hate Collide

11. Rocket

12. Bringin' On the Heartbreak

13. Switch 625

Drum Solo

14. Hysteria

15. Pour Some Sugar on Me

16. Rock of Ages

17. Photograph



MOTLEY CRUE

Criticati e a volte odiati, i Mötley Crüe sono -comunque la si pensi- un'icona del glam rock di ottantiana memoria, e pazienza se è passato tanto tempo dal periodo aureo della band: Mick Mars non è più della partita (al suo posto è stato reclutato John 5, ovvie le facili ironie "matematiche" del suo connubio con Nikki Sixx) Vince Neil non è più quello di una volta ecc ecc. Tutto -o quasi- vero, ma stasera siamo qui per ascoltare musica e, per fortuna, le canzoni ci sono tutte. Dopo che un telegiornale riporta notizie preoccupanti fa il suo ingresso il gruppo che attacca subito con Wild Side... e che lo spettacolo abbia inizio! Ok, non c'è la batteria che volteggia in aria ma Tommy Lee pesta come non ci fosse un domani lo stesso, Nikki Sixx fa avanti e indietro sul palco aizzando la platea mentre Vince non sembra così catastrofico come i leoni da tastiera sul web paventavano: la perfezione è un'altra cosa, sia chiaro, ma cantare insieme il coro di Shout at the Devil mette di buonumore i vecchi e nuovi rocker che affollano l'ippodromo, e le due coriste che si dimenano sul palco aiutano tale stato d'animo almeno nei maschietti. Tra una Too Fast for Love e una Saints of Los Angeles la scaletta -comprendente anche un medley di cover- mostra i muscoli e fa piacere notare come John 5 sia perfettamente integrato nel gruppo, quasi come suonasse nei Crüe da una vita e non da poche settimane. Luci ed effetti si sprecano, su Girls, Girls, Girls appaiono due ragazze-cyborg titaniche, ma l'apice arriva con Dr. Feelgood e una Home Sweet Home corale il cui incipit al piano è affidato al fulminatissimo Lee, non prima della richiesta di uno striptease delle presenti ("I love tette!"); per fortuna il batterista viene accontentato da più donzelle. Anche Sixx si prende il suo spazio dichiarando le sue origini sicule ed esibendo il tricolore, invitando poi una ragazza del pubblico sul palco per un saluto alla platea. Kickstart My Heart chiude un concerto divertente e con poche pecche da parte dei musicisti (diverso il giudizio sull'organizzazione), la musica ha appianato i malumori e all'uscita i volti dei presenti sono generalmente soddisfatti: il tuffo nel passato dimostra una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, che la buona musica non ha età!



SETLIST MOTLEY CRUE

1. Wild Side

2. Shout at the Devil

3. Too Fast for Love

4. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

5. Saints of Los Angeles

6. Live Wire

7. Looks That Kill

8. The Dirt (Est. 1981)

Guitar Solo

9. Rock and Roll, Part 2/Smokin' in the Boys Room/Helter Skelter/Anarchy in the U.K./Blitzkrieg Bop

10. Home Sweet Home

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13, Girls, Girls, Girls

14. Primal Scream

15. Kickstart My Heart







Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 20 @Trascendence: Si vede di si, però peccato. Nonostante non sia nulla di nuovo continuo a non trovare azzeccato far aprire a un gr uppo Punk un concerto di due gruppi Hard Rock - Glam Metal. Le bambole... guarda ho sempre ascoltato il Punk, ma non sono mai stato fan della loro musica ma so di questo nuovo album e del fatto che hanno una nuova line up con ragazze più giovani. 20 anni fa come dicevo colpì il fatto che erano uno dei pochissimi gruppi Punk Rock tutti al femminile in un momento molto favorevole di Punk Revival che durava da alcuni anni (ma in quel momento andavano i Blink 182 e Green Day) codiuvato anche da Rock TV che era un bella vetrina. Si insomma se ti ricordi fino a metà anni 2000 in Italia c\'era una bella scena Alternativa composta anche da svariate tipologie di Punk e venivano quasi tutti da Milano (in generale da Lombardia e Emilia- Romagna) e dal Veneto. 19 @ Area: Discorso Frontiers: evidentemente buona parte dei progetti/act sotto quella label richiedono più soldi di quanti gli organizzatori fossero disposti a spendere. Discorso Bambole di Pezza, in realtà risulta che il gruppo abbia registrato un terzo album in studio, \"Dirty\", che esce domani sotto AAR Music. 18 Concordo con Area 17 Negli anni 2000 avevo già visto dal vivo sia i Motley che i Leppard! Due band che ho sempre amato... ma riguardo QUESTO live c\'é stato un momento dove ho quasi rimpianto di non essere voluto andare, ma a leggere questo e un altro report ho capito che la mia \"buona stella\" mi ha salvato... non sto in alcun modo schernendo chi é andato e anzi mi dispiace per tutte queste problematiche che ci sono state. Comunque vorrei accodarmi a una cosa scritta dal recensore a inizio report: Le Bambole di Pezza più che definirle \"storiche\" sarebbe meglio dire che una ventina di anni fa agli inizi di Rock TV ebbero un buon momento e aprirono per diversi gruppi importanti. Ci sono ormai da tanto tempo, ma sempre da 20 anni non fanno più un disco. Non so perché abbiano scelto loro come gruppo di apertura , sapendo che in Italia abbiamo la Froentiers SRL sarebbe stato più azzeccato scegliere tra la pletora di gruppi Glam - AOR - Melodic Rock Italiani di quel roster. 16 Grazie @d.r.i. 🤗! 15 Visto anche io, ottimo certo ma l\'immagine irraggiungibile ce n\'erano tanti altri, le canzoni belle certamente ma il meglio è venuto dal successivo. Erano un\'ottima band emergente quello si, ma dopo poi arrivarono i Judas di screaming ( che si superarono anche loro l\'anno dopo,) 14 Se andate in rete e cercate: us festival San Bernardino 1983 l esibizione dei crüe e di conseguenza neal. Già in quell anno, live, era abbastanza al limite a livello di estensione vocale, però aveva un immagine, per l epoca, irraggiungibile per chiunque. Vocalmente appena sufficiente, però c erano le song che erano super (era too fast for love), e tanto bastava a far proseliti in ambito hair metal 🤘🎸 13 . A me oggi vince fa tristezza, ma chi sono io per giudicare le migliaia di persone che riempiono i loro live? alla fine, se si guarda quello, hanno ragione i crue, Esprimiamo opinioni, vediamo e ascoltiamo, scegliamo chi supportare, ma quando si parla di emozioni, di musica, di arte, alla fine, hanno ragione un po\' tutti. Invecchiare non fa bene a nessuno. Vedere un singer come lui alla sua età, imbolsito, statico, vestito in modo che fa sorridere non è una grande spettacolo per il sottoscritto. Cosa diversa è vederlo nella stessa situazione a 20 anni, affamato perennemente di gnocca, ecc. fa un altro effetto. Stessa cosa si può dire di gente che amo come Eric Adams, Ozzy, ecc. Se poi ci metti che la voce non è mai stato il suo forte. il quadro è completo. Poi però succedono cose come quando ascolti gente dotata tecnicamente faaticare su Paranoid e pensi \"ah, ma allora il madman non era solo pipistrelli ma c\'era dell\'altro\". Magie della musica. Se poi ci sommiamo che l\'effetto nostalgia, di cui soffre anche il sottoscritto, fa tanto e qundi tu vai a vedere i mostri sacri non per giudicare l\'offerta di oggi, ma per rivivere per due ore l\'emozione della giovinezza, allora il quadro è molto piò completo. A me oggi vince fa tristezza, ma chi sono io per giudicare le migliaia di persone che riempiono i loro live? alla fine, se si guarda quello, hanno ragione i crue, Esprimiamo opinioni, vediamo e ascoltiamo, scegliamo chi supportare, ma quando si parla di emozioni, di musica, di arte, alla fine, hanno ragione un po\' tutti. 12 .....anche su disco la voce non è che fosse il massimo per i miei gusti, ma son gusti personali, canta tutto nasale, poi falsetti come se non ci fosse un domani.....poi si, per quello che fanno ci sta una voce cosi. Ma non oso pensare dal vivo anche se non canta in playback, quanti tappeti di voci gli mettono per renderlo presentabile. 11 Meravigliosi Def Leppard, Motley Crue divertenti e coinvolgenti, Vince Neil imbarazzante. 10 @DpkT101 ottima visione di come affrontare un qualsiasi concerto o evento. 9 non capisco le critiche alla voce di Vince, davvero, guardate che è la stessa degli anni 80, nel senso che faceva cagare allora come oggi, dal vivo Vince è sempre stato ridicolo, io li ho visti nel 2004 ed era già imbarazzante, e basta vedere video anni 80 - 90 per averne la conferma 8 Io sono andato al concerto! Ho messo da parte tutte le polemiche legittime o no che girano sui Crüe, e ho pensato solo a divertirmi! Lo spettacolo è stato bello in generale! I Def leppard grandissimi, veramente in forma, come quando li ho visti nel 2019. Fenomenali! I Mötley Crüe se la sono cavata nonostante tutto! Certo per me, ripeto PER ME, il concerto del 2015 ad Assago di quello che doveva essere il Final Tour rimane irraggiungibile, ma comunque hanno fatto uno spettacolo degno del loro nome, e han dimostrato di saperstare sul palco! Poi ok, Vince fatica con la voce (anche se pensavo andasse peggio..), Mick Mars che è il suono dei Crüe non c\'è stato (ma John 5 è stato un degno sostituto, bravissimo!) ... Ma come ripeto, volevo solo divertirmi e così è stato! 7 Qualcuno ha fatto notare a Johnny 5 che non sta suonando nei Dream Theater?! 😀 6 Io ho ricevuto un video da un amico che era lì e gli ho chiesto se c\'era un allevamento di anatre. Poi non so se i video registrati danno il peggio ma quello che ho sentito era imbarazzante. 5 No Mars = No Motley 4 paradossalmente rispetto ai video che girano Vince sembrava più intonato, motivo per il quale non dico fosse in playback però qualche aiutino di fondo...a parte che il volume era davvero bassissimo 3 Nell\'articolo c\'è scritto \"Vince non sembra così catastrofico come i leoni da tastiera sul web paventavano: la perfezione è un\'altra cosa\". @Noesis invece scrive il contrario. A chi credere? Beh, basta vedere qualche video su Youtube per rendersi conto che Vince \"canta\" da schifo, evidentemente Matocc non avrà voluto infierire (l\'unica spiegazione che mi do, senza pensare male). 2 Motley crue imbarazzanti. 1 Presente, gran divertimento come mi aspettavo. I Def li abbiamo intravisti le ultime 4 o 5 canzoni mentre eravamo al bar e poi dentro per i Motley. Hanno suonato alla grande, cantato in maniera ridicola e sicuramente con delle basi sotto, ma ciò che conta è lo spettacolo che ne è uscito. Leggende come non ne arriveranno mai più.