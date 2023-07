Live Report

Kiss e Skid Row: basta leggere i due nomi in cartellone che inaugurano la stagione del Lucca Sumer Festival per capire l'importanza che questa manifestazione sta guadagnando a livello nazionale e non solo. Il biglietto è conservato da mesi ormai e la sorpresa dei supporter annunciati dopo l'acquisto è stata una graditissima sorpresa per il sottoscritto: due leggende dell'hard rock sullo stesso palco... che lo spettacolo abbia inizio!



SKID ROW

E di spettacolo vero si parla: anche se in veste di gruppo spalla e orfani da decenni del cantante storico, gli Skid Row accendono gli animi di rocker vecchi e nuovi, carichi a pallettoni e pronti a scaricare tutti i watt disponibili sulle nostre teste! Dopo un'intro dei Ramones parte Slave to the Grind, il pubblico si scatena fin da subito guidato dalla musica e dall'entusiasmo del nuovo frontman Erik Grönwall, il più giovane del lotto ma non per questo fuori contesto in alcun modo -e ci mancherebbe! Il biondo cantante catalizza da subito l'attenzione grazie alla propria attitudine pur lasciando il giusto spazio ai suoi compagni che non sfigurano affatto nel confronto: in particolare Scotti Hill col suo sguardo spiritato sembra veramente carico a mille, tant'è che distribuisce plettri in quantità industriale alle prime file ad ogni stop, uno mi passa davanti andandosi a schiantare sull'occhio di una fortunata (?) madama che si appropria del trofeo in lacrime (e non per l'emozione), mentre Rachel Bolan con la sua bandana tamarra si toglierà gli occhiali da sole a circa metà show. Erik scalda a dovere i presenti in vista degli headliner, ma soprattutto scalda la propria ugola allorché esegue una 18 and Life da paura che accende l'entusiasmo e viene cantata all'unisono da tutta Piazza Napoleone. Seguono altri classici estratti dai due primi album, il tempo è tiranno e il set relativamente breve, ma comunque i ragazzacci del New Jersey trovano il modo di proporre con esiti positivi anche la coinvolgente The Gang's All Here -tratta dal nuovo disco- ma è chiaro che il cuore degli aficionados batte per una Monkey Business o una I Remember You. Si chiude tra gli applausi con la selvaggia Youth Gone Wild, sperando che il saluto degli Skid Row sia un arrivederci a presto nel nostro Paese.



SETLIST SKID ROW

1. Slave to the Grind

2. Big Guns

3. 18 and Life

4. Piece of Me

5. Livin' on a Chain Gang

6. Monkey Business

7. I Remember You

8. The Gang's All Here

9. Youth Gone Wild



KISS

Sai già tutto, li hai visti più volte e sai benissimo che dopo i Led Zeppelin dalle casse uscirà il solito annuncio mentre il video proietta le immagini della band che dal backstage sale sul palco... lo sai, ma quando cade il telone e alzando lo sguardo vedi i KISS che atterranno sulle loro pedane suonando Detroit Rock City tra esplosioni e detonazioni assortite resetti tutto e scopri che sei emozionato come la prima volta, perché questo è SPETTACOLO allo stato puro. E di livello difficilmente raggiungibile da altri, perché non tutti possono permettersi abiti e trucchi del genere con temperature non certo miti, suonando a diversi metri di altezza e sputando fuoco -Gene Simmons non è certo un ragazzino- come saltimbalchi ottocenteschi. Ma la classe non è acqua, un intrattenitore come Paul Stanley tiene in pugno la folla come pochi altri e se ci aggiungiamo delle canzoni che hanno fatto la storia del genere il quadro è completo; a proposito del singer, va rimarcato come stasera la sua ugola sia in stato di grazia donando una prestazione di buonissimo livello, ovviamente coadiuvato dai suoi compagni, ognuno dei quali si ritaglia i propri spazi per brillare: da Calling Dr. Love e God of Thunder all'assolo di basso di un sanguinante Gene, passando per le schitarrate condite da razzi di Tommy Thayer, per finire col drumming forsennato da solista di Eric Singer che poi si esibisce al piano per una Beth strappalacrime da smartphone con la luce accesa. In tutto questo lo Starchild, che invita sul palco due bambini pescati dal pubblico, ammicca, sculetta, si dimena e soprattutto canta in modo coinvolgente tra lingue di fuoco altissime ed esplosioni studiate alla perfezione, con la graditissima sorpresa di Makin' Love in scaletta oltre alle immortali Black Diamond (sulla quale Tommy raccoglie un tricolore lanciato dalla platea) e Love Gun. Il bis vede un gran finale che esplode con I Was Made for Lovin' You e Rock and Roll All Nite, in un tripudio di coriandoli -che ci sommergono!- palloni gonfiabili e fuochi d'artificio... tutto molto kitch, ma irresistibilmente KISS! È stato davvero il loro ultimo concerto? Non voglio saperlo, ma sono contento di esserci stato anche stavolta!



SETLIST KISS

1. Detroit Rock City

2. Shout It Out Loud

3. Deuce

4. War Machine

5. Heaven's on Fire

6. I Love It Loud

7. Say Yeah

8. Cold Gin

Guitar Solo

9. Lick It Up

10. Makin' Love

11. Calling Dr. Love

12. Psycho Circus

Drum Solo

13. 100,000 Years

Bass Solo

14. God of Thunder

15. Love Gun

16. Black Diamond

---Encore---

17. Beth

18. I Was Made for Lovin' You

19. Rock and Roll All Nite