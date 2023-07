Live Report

PANTERA + KREATOR + ELEGANT WEAPONS + CORONER + FLESHGOD APOCALYPSE + VEKTOR + SADIST - THE RETURN OF THE GODS Day 1 - Arena Parco Nord, Bologna (BO), 02/07/2023

19/07/2023 (384 letture) Pantera ma una cover band, dovevano trovarsi un altro moniker, Phil Anselmo non ce la fa più a cantare, Zakk Wylde ha uno stile troppo diverso dal compianto Dimebag Darrell, il fratello Vinnie Paul -R.I.P. pure lui- non lo avrebbe mai permesso, la venue fa schifo, il festival costa troppo, li ho visti nel 1992, ecc, ecc: ma qui contano i fatti, e i fatti dicono che questo è stato un concerto mostruoso, devastante, pazzesco. Tutti avremmo preferito la formazione originale -e ci mancherebbe!- prima di tutto perché avrebbe significato che i due Abbott erano ancora in vita, e poi per tutti gli ovvi motivi che ne conseguono; ma c'era chi aveva i biglietti in mano nel 2001 per la tellurica combo Slayer/Pantera a Milano ed ha maledetto l'attacco alle torri gemelle di New York anche per la defezione dei texani, e il resto è storia... quindi che si fa? C'è questo nome -sì, quel nome che secondo qualcuno Phil non aveva il diritto di "usare", come se i Pantera senza di lui al microfono potessero essere la stessa cosa- ci sono quelle canzoni, c'è questo evento e noi rimaniamo a casa? Rispettando le opinioni di tutti, il sottoscritto pensa che questa sia un'occasione imperdibile e si reca alla volta di Bologna con entusiasmo, incappando nel solito incidente in A13 che mi farà arrivare a festival iniziato, perdendomi gli opener Sadist (che mi dicono sono stati bravissimi nonostante l'infausta posizione nel bill) e più di metà concerto dei Vektor...



VEKTOR

Come appena scritto arrivo all'Arena Parco Nord che il sole è allo zenit, entro nel pit che i Vektor stanno finendo di suonare Tetrastructural Minds per poi commiatarsi con la lunga e tecnicissima Recharging the Void; perizia certosina per un prog/thrash d'avanguardia che rende benissimo anche live, non avevo mai avuto occasione di assistere a un loro concerto ma spero di potermi rifare al più presto dato che da quel poco che ho visto la band di David DiSanto è sicuramente meritevole. Alla fine dello show Erik Nelson viene in transenna -rimanendovi per almeno 15 minuti- per salutare i fan e per i selfie di rito, io oltre ai doverosi complimenti riesco a farmi autografare il biglietto da questo talentuoso -e umilissimo- musicista... come inizio non c'è male!



FLESHGOD APOCALYPSE

Fa caldo, molto caldo ma fortunatamente lo staff del festival -un grazie particolare al sosia di Vin Diesel, da me ribattezzato Vincenzo Gasolio- ci innaffia con getti d'acqua a profusione in modo da mantenere una situazione vivibile anche per noi pazzi che non ci schiodiamo dal palco. È ora il turno dei Fleshgod Apocalypse e la sensazione di deja vu è palese: come Paolo Rossi e di conseguenza il basso è nuovamente imbracciato da Francesco Paoli -con l'ovvio risultato della sola chitarra di Fabio Bartoletti a riempire le casse- e inoltre scopro che la scaletta è identica. Quello che invece è diverso è la situazione, open air in pieno giorno con temperature bollenti, ma i Fleshgod Apocalypse nonostante trucco e costumi (chiarissimo il labiale rivolto alle prime file di Francesco "Non ce la faccio più!") si dannano l'anima e portano a casa un'ottima esibizione, solo in parte rovinata dal fonico con suoni non proprio all'altezza.

Alla fine del loro set lo speaker ci fa sapere che i Behemoth non saranno della partita stasera, avendo perso il volo che li doveva portare nel nostro Paese: grande lo scoramento -e le proteste- del pubblico mentre sul maxischermo viene fatto passare un videomessaggio del trio polacco che affranto spiega la situazione. Un vero peccato per una delle band di punta del festival, ma "the show must go on" per cui avanti il prossimo gruppo... e che gruppo!



SETLIST FLESHGOD APOCALYPSE

1. Fury

2. Healing Through War

3. Sugar

4. Minotaur (The Wrath of Poseidon)

5. No

6. The Violation

7. The Fool

8. The Egoism

9. The Forsaking



CORONER

Dopo un soundcheck infinito della batteria ad opera dello stesso Diego Rapacchietti arrivano infine i Coroner; fa strano vederli alla luce del sole, il loro sound chirurgico rende scenicamente meglio con giochi di luce e atmosfere oscure, ma in fin dei conti è la musica che conta e gli svizzeri da questo punto di vista non hanno problemi di sorta; nonostante la risicata discografia inanellano una botta dietro l'altra, e dalla platea ormai folta arrivano i primi crowdsurfing di giornata. Come al solito in sede live i Nostri sono coadiuvati al programming e ai cori da Daniel Stoessel, così che il sound -che sembra provenire da un altro mondo- risulti il più completo possibile. Al resto ci pensano la potenza del già citato batterista, la voce di Ronald Broder (aka Ron Royce) e la caustica sei corde di Tommy Vetterli. Da Golden Cashmere Sleeper, Part 1 fino a Reborn Through Hate passando per l'acclamatissima Masked Jackal gli elvetici riescono ad esaltare un pubblico adorante: tutto molto bello, i Coroner escono tra l'ovazione generale.



SETLIST CORONER

1. Golden Cashmere Sleeper, Part 1

2. Internal Conflicts

3. Serpent Moves

4. Divine Step (Conspectu Mortis)

5. Semtex Revolution

6. Status: Still Thinking

7. Masked Jackal

8. Grin (Nails Hurt)

9. Reborn Through Hate



ELEGANT WEAPONS

Il supergruppo Elegant Weapons è sicuramente il nome meno "consono" in cartellone, ma personalmente un po' di varietà in un festival non può che arricchire il bill e poi Richie Faulkner è uno che di metal se ne intende e non poco: se poi ci aggiungiamo la batteria degli Accept (Christopher Williams), il bassista degli Uriah Heep e la voce di Ronnie Romero -con un curriculum che non finisce più- ecco che il piatto si presenta abbondante. Hard rock a palla, gli Elegant Weapons dimostrano immediatamente di sapersela giocare alla grande con un'esibizione esplosiva e coinvolgente, anche se giocoforza i loro brani non sono conosciuti dai più, ma ciò non toglie che il "tiro" di una Do or Die colpisca nel segno. Ronnie è un bravissimo intrattenitore e diverte il pubblico allorché spiega che conosce poco l'italiano, e per lo più parolacce, come del resto moltissimi altri musicisti stranieri (a proposito, non male le imprecazioni della platea a ritmo di musica incoraggiate da un divertito Faulkner). Per quanto detto in precedenza a proposito dei pezzi della band, va da sé che la partecipazione più attiva si è avuta sia sulla cover degli UFO sia soprattutto su quella dei Black Sabbath, una War Pigs da antologia che è stata urlata a squarciagola dai presenti.



SETLIST ELEGANT WEAPONS

Terminator 2 Theme [intro]

1. Do or Die

2. Blind Leading the Blind

3. Horns for a Halo

4. Dirty Pig

5. Dead Man Walking

6. Lights Out [UFO cover]

7. Downfall Rising

8. Bitter Pill

9. White Horse

10. War Pigs [Black Sabbath cover]



KREATOR

Orfano dei Behemoth il festival continua con i Kreator: il cambio palco è stavolta più elaborato che in precedenza in quanto i tedeschi portano nella venue bolognese la scenografia al gran completo, cosa che ne farà una sorta di co-headliner vista anche la lunghezza del loro set. Non possiamo dire "si abbassano le luci" in quanto il sole, seppur velato da qualche provvidenziale nuvola di passaggio, fa ancora bella mostra di sé, ma tutto questo non inficia minimamente lo spettacolo: Mille Petrozza e soci hanno deciso di devastare i nostri padiglioni auricolari e così sarà. Una scaletta che mixa sapientemente nuovi brani e classici di teutonic thrash, dalle più orecchiabili Satan Is Real e Strongest of the Strong (che Mille dedica al trio polacco assente) alle più violente Enemy of God o Extreme Aggressions, una furia sonora pazzesca che ci macina, con gente che vola sopra le nostre teste come fuscelli (in questo aiutata da un omone che sembra uscito direttamente da un episodio dell'anime Ken il Guerriero) e suonata alla perfezione dal quartetto, con una menzione particolare per Ventor che, sotto lo sguardo dell'enorme mascotte demoniaca alle sue spalle, non perde un colpo e massacra la doppia cassa e i tom come fosse un giovincello. La gente apprezza l'impegno al basso di Frédéric Leclercq che macina chilometri sulle assi dello stage e si esalta per gli assoli di Sami Yli-Sirniö, ma c'è anche qualcun altro interessato a bordo palco: si tratta di Tommy Vetterli che segue lo show tracannando una birra fresca e nelle brevi pause scambia qualche battuta con lo stesso Sami che entrò nella band al posto di Tommy; e non posso fare a meno di pensare a come sarebbe bello se Vetterli ora imbracciasse la chitarra per suonare la "sua" Phobia... peccato, così non sarà, e purtroppo è stata sprecata un'ottima occasione. Petrozza dichiara le sue origini italiane, si complimenta per quella che definisce probabilmente il proprio miglior concerto degli ultimi tempi, quindi minaccia di prendere a calci il solito idiota che gli lancia una bottiglietta o qualcosa di simile scatenando gli applausi della platea e infine imbraccia l'iconica bandiera per scatenare la doppietta finale Flag of Hate/Pleasure to Kill che annichilisce i presenti: grandissimi Kreator, un panzer thrash che ci è passato sopra schiacciandoci coi suoi pesantissimi riff.



SETLIST KREATOR

Sergio Corbucci Is Dead [intro]

1. Hate ‹ber Alles

2. People of the Lie

Awakening of the Gods [intro]

3. Enemy of God

4. Betrayer

5. Phobia

6. Satan Is Real

7. Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)

8. Hail to the Hordes

9. 666 - World Divided

Mars Mantra [intro]

10. Phantom Antichrist

11. Strongest of the Strong

12. Extreme Aggressions

13. Terrible Certainty

14. The Patriarch

15. Violent Revolution

16. Flag of Hate

17. Pleasure to Kill

Sergio Corbucci Is Dead [outro]



PANTERA

Ci siamo, il telo scuro con il logo Pantera in rosso fa venire i brividi nonostante la temperatura elevata; questo è il vero motivo per cui abbiamo sopportato ore di calura e ci siamo cotti al sole senza mollare di un centimetro: è il momento degli headliner, l'emozione sale, inutile negarlo, sugli schermi girano estratti dei Vulgar Video accompagnati da Regular People (Conceit), quindi un'altra intro e infine viene fatto cadere il telone: fumo, luci, urla e quel riff... A New Level! Potrei dirvi che da qui in poi non capisco più niente, che sono sopraffatto, ma per fortuna non è così: la mia mente registra tutto, vedo uno Zakk Wylde in forma strepitosa che poggia sulle sue gambe come un monolite, vedo Rex Brown anche lui con un'ottima cera, sento Charlie Benante che suona in maniera strepitosa ogni singolo fill di batteria di tutte le canzoni e capisco perché è stato scelto lui per sostituire degnamente Vinnie Paul; e poi c'è lui, quel Phil Anselmo del quale avevo sentito di tutto e di più... e questo sarebbe un cantante bollito? Davvero? Il frontman sarà certamente più statico rispetto a tanti anni fa, ma la voce c'è tutta e così il carisma; gli basta allargare le braccia annuendo con la testa per far sì che tutti i presenti lo seguano devotamente, intonando i cori di Mouth for War e I'm Broken a un volume esagerato. Zakk non stravolge il sound di Dimebag, lo fa suo ma ne rispetta l'essenza e i riff di This Love e Becoming stanno lì a dimostrarlo; la gente apprezza, e lo fa nel modo più evidente a un concerto metal, ovvero tramite un crowdsurf oceanico senza sosta, durante il quale vola di tutto oltre ai summenzionati cristiani (qualcuno ha perso le chiavi dell'auto!). La potenza delle song è indubbia, c'è un solo estratto dall'album più pesante della band ed è Suicide Note Pt. II, sulla quale Anselmo farà ricredere anche i "talebani da tastiera" che lo ritengono una macchietta: spettacolare è l'unico aggettivo appropriato in quest caso; se proprio si vuol fare un appunto al singer, possiamo dire che Fucking Hostile è stata suonata e cantata in maniera leggermente rallentata, ma non penso che il Phil di metà anni 90 con i suoi problemi da dipendenze varie abbia mai fornito prestazioni di tale livello. La coreografia prevede wallpaper, animazioni, fiamme roventi che arrostiscono ulteriormente i presenti e ricordi: in particolare rimane impresso nella memoria Phil che di spalle guarda sul maxischermo le immagini dei fratelli scomparsi sulle note di Cemetery Gates, un momento davvero toccante. La cover di Planet Caravan -indovinate quale t shirt indossava il sottoscritto?- ci consente di rifiatare prima delle ultime bordate -"you can not ignore this... Zakk Wylde play that fuckin' riff!" [cit.Phil Anselmo] e dalle casse fuoriesce Walk- e il medley Domination/Hollow; a proposito, annotiamo la simpatica "invasione di campo" dei Kreator che ne cantano in coro il ritornello. Nel frattempo arriva sul palco una torta per festeggiare in ritardo di un paio di giorni, il buon Philippone che si becca un happy birthday stile coro da stadio, quindi parte l'immortale scala di Cowboys from Hell che fa esplodere l'Arena e sulla quale la band si ritira nel backstage; ma non è ancora finita perché presto i quattro tornano per incendiare la notte bolognese con Yesterday Don't Mean Shit una vera e propria mina che annienta le ultimissime energie rimaste nei nostri corpi stanchi e sudati. Il tripudio è totale, ne vorremmo ancora ma sappiamo che è giunto il momento dei saluti tra lanci di plettri e abbracci sopra e sotto il palco: speriamo si tratti di un arrivederci.



SETLIST PANTERA

Regular People (Conceit) [intro]

In Heaven (Lady in the Radiator Song) [intro]

1. A New Level

2. Mouth for War

3. Strength Beyond Strength

4. Becoming/Throes of Rejection [outro]

5. I'm Broken/By Demons Be Driven [outro]

6. Suicide Note Pt. II

7. 5 Minutes Alone

8. This Love

9. Fucking Hostile

10. Cemetery Gates [intro] /Planet Caravan [Black Sabbath cover]

11. Walk

12. Domination/Hollow

13. Cowboys from Hell

---Encore---

14. Yesterday Don't Mean Shit



Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 15 Io c’ero, il caldo era asfissiante e praticamente senza zone d’ombra. Sadist impeccabili come sempre peccato per i suoni non all’altezza e la posizione all’inizio assurda. Vektor interessanti. Fleshgod molto bravi con Folchitto una bestia alla batteria. Coroner maestri ed eccezionali. Elegant Weapons a parte i membri importanti niente di che. Grande delusione per la mancanza dei Behemoth. Kreator devastanti. Pantera superlativi. Bellissimo festival ma troppo troppo caldo 14 \"Anselmo senza voce \" fa piacere che la gente si prenda la briga di leggere ciò che poi commenta... 13 100 euro il prato...130 il Golden circle per vedere Anselmo senza voce e Rex mangiato dalla droga. Sarebbe uguale a vedere i Van Halen senza i due fratelli Van Halen...CHE SENSO HA? Ma la gente cos\'ha in testa? 12 Questo NON è stato un concerto dei Pantera. C\'è Anselmo, c\'è Rex, nel manifesto c\'è scritto Pantera con il logo storico, ma questi NON sono i Pantera. Il loro ultimo concerto risale al 2001 e non ce ne saranno più. Punto, e non serve aggiungere altro. 11 Dopo aver fatto da cicerone alla famiglia, portandola al parco giochi dei Kiss. Mi sono fatto anche questo in solitudine. Conclusioni molto positive. Sono andato per i kreator, ma questi pantera sono davvero ottimi, operazione riuscita. 10 I. Effetti è vero anche questo. Beh fa niente già con fare beyond drive avevano smesso di piacermi, sarei andato solo per i coroner 9 Io ero e sono tra gli accusatori di questa operazione . Mi rinfranca parzialmente che, almeno, lo spettacolo sia stato di livello stando all\'appassionata recensione. Tino#4: abbi pazienza ma dubito fortemente che Vinnie Paul sarebbe stato contento, il suo sacrosanto rifiuto a qualsiasi possibilità di reunion lo conosciamo tutti e se l\'è portato nella tomba. Il fatto che la famiglia abbia dato il benestare lascia tutto il tempo possibile e immaginabile che trova. 8 “People are selfish man; they want what they want, they don’t care what you want. It’s unfortunate that people go ‘Oh wow man, they could get Zakk Wylde to jump up on their on stage and it’s Pantera again.’ No it’s not. It’s not that simple. You know, if Eddie Van Halen wants to get shot in the head four times next week, would everybody be going, ‘Hey Zakk, go play for Van Halen – just call it Van Halen’? You see what I’m saying? It’s really selfish for people to think that, and it’s stupid. “They call it a reunion for a reason – it’s called bringing the original members back to what it was. So there’s a lot of these things they call reunions – they aren’t really reunions. They got one dude from the band floating around in them. That’s not a true reunion. With Pantera, it will never be possible.” 7 Sottoscrivo il concetto dietro al commento 3. C\'era davvero qualcuno che aveva il dubbio che mostri come Wylde e Benante facessero rimpiangere gli originali? Che le canzoni dei Pantera dal vivo non facessero più le buche in terra? Ovvio che se ci si attiene alla musica, c\'è poco da dire. Il punto resta e resterà sempre che questa cosa si è fatta solo perché non c\'è più chi aveva detto di no, per rispetto del proprio fratello e della storia della band. Si fossero chiamati Cowboys From Hell sarei andato. Ma Pantera... No. No. No. 6 Gli sparatori di merda seriali su Anselmo dimenticano o non sanno che il benestare per questa tournée è stato dato dalla famiglia Abbott. La gente si è divertita, hanno suonato musica che piace, penso che i fratelli sarebbero contenti e non pieni di inutile livore. Non ci sono stato perché ho adorato i pantera ai tempi di vulgar e poi stop ma sono contento che sia stato bello 5 E di questo Dimebag, e soprattutto Bonnie Paul te ne saranno eternamente riconoscenti... 4 ahahahah 3 Questo verrà ricordato come il concerto della vergogna, una schifosa operazione commerciale. Anselmo avido pezzo di merda che non contento di proporre quasi solo pezzi dei Pantera per la sua inutile e patetica carriera solista, ha voluto appropriarsi anche del nome del gruppo che non gli apparteneva. E gli stronzi hanno abboccato. Chi parla di tributo a Dimebag e Bonnie Paul è solo un viscido ipocrita. Chi è un vero fan dei Pantera si è tenuto lontano da questa infame cover band, poco ma sicuro. 2 Festival eccezionale come qualità complessiva, tutte le band molto brave…anche l’organizzazione all’altezza. Peccato per i behemot (non sono fra le mie band preferite, ma li avrei ascoltati volentieri), i pantera hanno spaccato, speravo in qualche pezzo in più, specialmente da cowboy, ma mi accontento. Ma chi mi ha veramente impressionato sono i kreator… veramente in palla e devastanti 1 Ho partecipato sia ai Maiden che a questo, organizzati dalla stessa Vertigo, non c\'è stata storia a senso unico, se non per un aspetto in cui hanno trionfato a Milano, vale a dire il concerto degli headliner (almeno tre spanne superiori i Maiden). Per tutto il resto vince Bologna. Dal cibo, al bere, ai prezzi accessori, location, gruppi spalla, proprio tutto. Ottimo tributo ai fratelli Abbot, mi aspettavo molto peggio e invece hanno fatto tutti la loro parte