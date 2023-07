Live Report

RAMMSTEIN + ABÉLARD - Stadio Euganeo, Padova (PD), 01/07/2023

26/07/2023 (420 letture) Continua il trionfale Stadium Tour dei Rammstein e questa volta, essendomi perso l'anno scorso la per me più comoda data torinese, decido che vale la pena un piccolo sforzo per andare a vedere i crucchi dal vivo, la loro dimensione ideale; è noto, infatti, che i loro show sono spettacolari all'ennesima potenza e incuriosito mi procuro il biglietto prato recandomi a Padova in quello che si rivelerà un weekend da paura (giovedì KISS a Lucca e domenica il Return of the Gods a Bologna). Risulta attivo un servizio di bus-navetta per lo stadio e quindi mi reco vicino alla stazione ferroviaria, parcheggiando a Padova Fiera Est (il costo del biglietto si rivelerà di soli € 2,50) e percorro qualche centinaio di metri a piedi per prendere il bus che dalla stazione mi porta dritto dritto all'Euganeo; ci siamo vedo già le torri della scenografia che svettano all'orizzonte mentre passo in mezzo a un festival musicale alternativo dove all'uscita del concerto la folla verrà spennata come polli con prezzi immagino appositamente rialzati in modo da non temere il confronto con le altre location.



ABÉLARD

In apertura c'è una coppia di ragazze francesi (Katherine Nikitine e Héloïse Hervouët) che sotto il moniker Abélard suona al pianoforte le canzoni dei Rammstein creando un'atmosfera rilassante, una scelta particolare che incontra il gradimento di molti e, per contro, il disinteresse di altri: di sicuro c'è l'impegno delle figliole che suonano a quattro mani pezzi come Sonne, Zeit e addirittura Du Hast in una versione a suo modo affascinante e ricevendo a fine set l'applauso di uno stadio che si è ormai riempito del tutto.



RAMMSTEIN

La Metropolis che i tedeschi hanno imbastito come palco è enorme, inquietante, annichilente come la loro musica; certo il biglietto non era regalato ma guardando l'imponenza della scenografia si possono immaginare le spese che una simile impalcatura implica. Quando parte l'intro il sole, interrotto da una breve pioggia che ci ha momentaneamente ristorato, sta lentamente calando all'orizzonte, quindi arriva Rammlied e il boato è assordante: sullo schermo centrale vediamo Till Lindemann che sta atterrando sulle assi del palco con un ascensore e lo spettacolo ha inizio! Va sicuramente dato atto ai tedeschi della loro professionalità encomiabile, non solo quello di ottimi musicisti ma anche di veri e propri performer, il tutto a vantaggio di uno show a 360° (anche centigradi). La città steampunk che ci circonda infatti presenta delle ciminiere che bruciano fiamme altissime, così come sul palco stesso, e tutti i presenti -anche quelli più lontani sulle ultime gradinate degli spalti- avvertono queste vampate di calore assurde, mentre i Nostri sul palco sembrano divertirsi alla grande: Christian "Doktor Flake" Lorenz suona il synth mentre macina chilometri su un tapis ruolant, quindi in Mein Teil esce da un pentolone fumante e rischia infine di venir arrostito dal macellaio/cannibale Till che brandisce un lanciafiamme, mentre in precedenza aveva fatto il suo ingresso un'enorme culla che rivelerà un mostruoso bebé per l'inquietante Puppe: Gli effetti speciali si sprecano, fiamme, esplosioni e fuochi d'artificio sono l'epilogo del megaclassico Du Hast, e più avanti il buon Lindemann "farà la ruota" a mo' di pavone infuocato per Rammstein, incantando la platea ormai completamente rapita dagli ipnotici riff di Deutschland e Radio, sulla quale l'intero stadio salta a tempo. La città post-apocalittica brucia sulle note di Sonne, mentre dopo una pausa i Rammstein appaiono sul palchetto al centro del prato dove avevano suonato le Abélard, ed eccole accompagnare i tedeschi per una Engel corale da applausi al termine della quale i musicisti tornano on stage a bordo di tre canotti portati dalla marea umana, con Richard Kruspe che lancia cartoncini autografati sul momento in quantità! Tripudio pirotecnico per Ich Will e gran finale affidato alla quanto mai indicata Adieu, malinconica ed enrgica con tanto di fiamme e coriandoli sparati sul pubblico; quindi i Rammstein ci ringraziano e salutano con un inchino per poi prendere l'ascensore che li porta sempre più in alto finché si congedano in un'esplosione violentissima: wunderbar!



SETLIST RAMMSTEIN

Music for the Royal Fireworks (intro)

1. Rammlied

2. Links 2-3-4

3. Bestrafe Mich

4. Giftig

5. Sehnsucht

6. Mein Herz Brennt

7. Puppe

8. Angst

9. Zeit

Deutschland (remix)

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du Hast

14. Sonne



---Encore---



15. Engel (piano version)

16. Ausländer

17. Du Riechst So Gut

18. Ohne Dich



---Encore 2---



19. Rammstein

20. Ich Will

21. Adieu

Sonne (Piano version – outro)

Haifisch (remix – outro)

Zeit (Piano version – outro)







Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 10 Oh! Ragazzi! Cominciate a starmi sulle scatole. Cos\'è tutto sto figliame che riuscite a portarvi dietro? Io ne ho una di 15 anni (l\'altro di 11 è ancora troppo piccolo) che ancora ieri mi ha risposto: \"ma secondo te mi metto ad ascoltare la musica che mi mandi?!?\". E dire che quando aveva tre anni ci sfasciavamo con i Dirty Sweet e You\'ve been warned. Adesso mi snobba \"Let\'s go\" dei Sixx AM. Vabbè...\"so\' ragazzi!\" 9 Presente (con figlia). Aspettative più che confermate , spettacolo ( o meglio dire spettacoli) di prim\'ordine, dove non vi è stata alcuna defaillance e il tutto sincronizzato al centesimo di secondo e per una volta ogni tanto con organizzazione\\logistica della location che mi è parsa ben all\'altezza. Scaletta OK..beh..va bene tutto anche se per i miei gusti vedere una \"Radio\" o \"Auslaender\" a discapito di altri pezzi da 90..insomma!! RS ineccepibili e superprofessionali (leggasi:massimo rispetto per il pubblico e per i soldi sborsati) nonostante le note vicende (che a quanto pare stanno sgonfiandosi del tutto) anche se forse i suoni a tratti erano un pò troppo \"coperti\" dal basso più che invadente (almeno dalla postazione in cui ero, praticamente attaccato al mini palco dove hanno suonato i supporter e i RS Engel:geniale la trovata con l\'aggiunta del testo sullo schermo!). Citare momenti topici, quasi impossibile visto il livello qualitativo complessivo:menziono solo Sonne , da brividi con tutto il pubblico che cantava \" e Ohne dich, per uno dei pezzi più belli non solo dei RS (e pensare che pare l\'abbiano inserita all\'ultimo momento in sostituzione di altro brano e sempre in relazione ai noti problemi più o meno giudiziari di TL). Attendo prossimo tour!!! 8 L\'anno scorso a Bologna saltato per maltempo 7 e l\'olfatto invece? 6 @Diego, così infierisci. E io soffro. Soprattutto perché sono reduce dal disastro MUSE di San Siro del 22 luglio in cui ad un certo punto si sono dimenticati che sul palco c\'era un cantante. Suoni orribili, impastati, squilibrati. Per rispondere a @TIno: non fare l\'elenco. Potrebbe essere anche il mio e le ferite sono ancora aperte. Sul fatto che non c\'è solo la musica sono abbastanza d\'accordo. Nel senso: al primo posto ci devono essere per forze le canzoni, ma se queste sono condite da uno spettacolo visivo i sensi coinvolti sono due e non solo uno. E si gode di più 5 @tino quale disastro Maiden? 4 Insomma anche l\'occhio e l\'intrattenimento hanno la loro importanza, questo per chi dice che quello che conta è solo la musica 3 Presente in tribuna gold a Padova, con famiglia al completo. Un salasso finaziario che, però, rifarei anche subito. Rammstein fantastici, visti per la terza volta, ma stavolta con uno spettacolo irraggiungibile da molte band. Difficile rendere giustizia a parole o con video amatoriali. 2 Se vuoi Rob ti faccio un report della scala di rinunce che ho fatto negli anni fino al definitivo stop deciso dopo il disastro Maiden dello scorso anno 1 Invidia totale. Non riesco mai ad andarli a vedere. Ma come si diceva in altri articoli è finita l\'epoca in cui partivo da solo, macinavo centinaia di chilometri, dormivo in stazione e il giorno dopo rientravo.