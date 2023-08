Live Report

Eccoci nuovamente in uno dei templi della movida estiva milanese, siamo al Magnolia ed oggi a deliziarci l’apparato uditivo sarà un’accoppiata di sicuro interesse. Palco secondario come scelta inevitabile attesa la scarsa attendibilità delle previsioni di affluenza in base alle prevendite (erano purtuttavia attese circa 400 presenze), in un periodo nel quale, e come dare torto agli utenti, si predilige l’acquisto in cassa. A ideale proseguo del copione visto l’anno scorso, anche stavolta fanno rientro, in data unica e nella stessa location, i Russian Circles, gruppo talora ingiustamente tacciato di essere discontinuo sul palco, che in realtà si è creato una propria rinomanza proprio in tale sede. Dopo la scaletta energica, a usare un eufemismo, della scorsa performance, trepida era l’attesa di gustare la resa dei nuovi pezzi dall’album Gnosis, uscito nel 2022 sotto l’egida della losangelina Sargent House del quale troverete una qualificata disamina su queste pagine. A fargli compagnia la rappresentanza belga dei Crouch, che si è rivelata musicalmente coerente con quanto proposto durante la serata.



CROUCH

Terzetto, così come gli headliner, ne fanno parte il bassista Jasper Hollevoet, Levy Seynaeve alla voce/chitarra e Wim Coppers alle pelli. Due di loro, Seynaeve e Coppers provengono dai validissimi Wiegedood, i cui componenti erano parte della cosiddetta 'Church Of Ra', un collettivo di gruppi e artisti legati alla scena oltranzista belga. I tre ceffi propongono un post-metal/sludge dalle trame talora non lineari che lo rendono di non immediata assimilazione. La band è di giovanissima formazione con una risicata produzione discografica ciò nondimeno vanta una discreta attività concertistica, tra cui una partecipazione allo scorso Roadburn festival. Si presentano armati di basso fender congiunto ad amplificazione orange, gibson nell’inconsueto modello Rd in accoppiata al marshall e batteria in cassa singola con set essenziale. La sezione ritmica si palesa molto precisa fin dalle prime battute e godono per buona sorte di favorevoli suoni generali eccezion fatta per la voce, a tratti scarsamente percettibile. Alle 20:40 cade qualche goccia ma nulla che scoraggi il pubblico e lo show, che va avanti a colpi di riff ossessivi con mid tempo che sfociano frequentemente in rallentamenti e cambi di marcia repentini. Nonostante le buone premesse, alla lunga risultano un po’ prolissi e insufficientemente empatici. Difatti larga parte della platea è precipuamente intenta alla chiacchera o all’uso del cellulare. Rimangono due canzoni, la penultima viene presentata come una cover “sfidando” il pubblico a riconoscerla. Anche al termine il frontman chiede se qualcuno ne avesse contezza ma dai volti dei presenti tale invito pare caduto nel vuoto. Una parentesi in definitiva che si dimentica lestamente, riaprendo la solita diatriba se non sia preferibile, anziché la ricerca ossessiva dell’artista oltralpe, dare spazio alle numerose band italiane in circolazione, certamente più valide.



RUSSIAN CIRCLES

Batteria Ludwig ridotta all’osso e partenza scoppiettante con Station, meglio non poteva iniziare l’esibizione dei sulfurei statunitensi, ma cotanta energia sfuma dopo pochi istanti laddove un problema tecnico costringe l’ensemble a fermarsi. Dagli spalti i suoni erano risultati ben bilanciati e cristallini, è pertanto ipotizzabile si sia trattato di un problema con la cavetteria sul palco. I tre si consultano e dopo qualche minuto riprendono da dove avevano interrotto, sostenuti da un pubblico per nulla sfiduciato né tantomeno irrequieto. Il trio appare micidiale e sulla scia di un intenso feedback prosegue con un altro estratto dal fortunato Station, Harper Lewis, immediatamente riconosciuta ed approvata dai fans che acclamano gioiosi. Con la terza Conduit si giunge finalmente al primo fuoriuscito da Gnosis, canzone che parte con un riff roccioso e monolitico per poi purtroppo interrompersi a causa di nuovamente sopravvenuti problemi tecnici. Mike Sullivan si sveste così della chitarra e lo show viene sospeso in attesa dello staff, che provvidenzialmente sistema quel che pare sia stato un problema coi monitor/spia. Il lavoro discreto ed impeccabile della crew permette alla band di riaccendere prontamente i motori, possibilmente con accresciuta foga. Siamo quasi a metà corsa, ed ecco un intro soave introdurre Afrika, dall’incedere più aggraziato seppur coi consueti interludi grevi che ben si incastona in seno ad una scaletta d’impatto fin qui eseguita con invidiabile perizia. Si va avanti lambendo altri due episodi da Gnosis: Betrayal ma soprattutto la title track, che scatena l’headbanging degli astanti per un pezzo che si era fatto apprezzare sia come singolo che nel video a supporto. Lieti di constatare che anche quest’oggi si rinvengono tutti gli ingredienti di matrice sludge/post-rock di classe propri di questa avvincente formazione, composizioni strumentali, riff non particolarmente articolati ma dannatamente incisivi ed efficaci, strumentazione scarna, affiatamento e precisione esecutiva al nano secondo, sound eterogeneo, capacità di creare un muro sonoro dirompente in un turbinio di note passibile di astrarti dalla realtà, il tutto condito con un down tuning caparbiamente distinguibile grazie al lavoro dei prodi fonici. Il concerto ci è parso perfino superiore a quello del 2022, con tre musicisti meno artificiosi che ci presentano una scaletta dalle maggiori sfaccettature timbriche sulla quale ben si amalgamo i pezzi di Gnosis. In definitiva lo show odierno ci ha regalato un band ispirata ed in gran spolvero, ipnotica e possente che si esibisce senza fronzoli al netto di un’oretta di adrenalina pura. E nonostante i citati inconvenienti, le porte si chiudono in orario poco dopo le 23, circostanza non trascurabile trattandosi di giorno lavorativo. Bravi tutti.



SETLIST RUSSIAN CIRCLES

Station

Harper Lewis

Conduit

Afrika

Quartered

Betrayal

Gnosis

Deficit

Mlàdek