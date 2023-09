Live Report

L'AMA Music Festival inizia con l’esibizione dei Messa , esibizione che mi sono goduto parzialmente, in quanto all’ingresso la fila era consistente e tra l’orario di apertura dei cancelli e la loro esibizione non c’era abbastanza tempo (e a riguardo mi pare di aver sentito più di una lamentela una volta arrivati), scelta organizzativa che magari avrà le sue motivazioni ma che non mi pare propriamente azzeccata e rispettosa, anche in virtù del fatto che ormai i concerti hanno tutti un costo non indifferente (e tra biglietto, per scelte etiche fuori dal pit, birre e mangiare si superano ampiamente i cento euro).



MESSA

Tornando all’esibizione dei Messa comunque nulla da dire: buona la loro mezzora sotto tutti i punti di vista. La band fa il suo, aprendo la serata eseguendo bene le loro belle canzoni, suonando in maniera precisa, senza strafare (risultando un po’ statici sul grande palco dell’AMA). L’affluenza anche per loro è ottima, a dimostrazione che siano nel loro piccolo un gruppo gradito, che crea un certo interesse. Buoni anche i suoni, se pur un po’ “leggerini” nei volumi, ma non è un problema loro: per tutta la serata mancherà sempre quella botta che ci si aspetta in un concerto rock-metal, specie in un festival come questo, che al di là della piccola critica iniziale è ben organizzato, in una location ottima sotto tutti i punti di vista.



SETLIST MESSA

1. If You Want Her to Be Taken

2. Dark Horse

3. Pilgrim

4. Rubedo





KATATONIA

Buona performance anche da parte dei Katatonia (band che conosco in maniera abbastanza superficiale e che ho trovato piuttosto piatta per il mio orecchio) nonostante la formazione ridotta (senza Anders Nyström suonano in quattro), grazie a una grande esperienza e capacità di calcare palchi come questo. La band svedese pesca dai brani storici a quelli dell’ultimo disco Sky Void of Stars uscito quest’anno. Suoni anche qui ok, ma non eccezionali.



SETLIST KATATONIA

1. Austerity

2. Colossal Shade

3. Lethean

4. Birds

5. The Winter of Our Passing

6. Forsaker

7. Opaline

8. My Twin

9. Atrium

10. Old Heart Falls

11. July





LACUNA COIL

Ottima l’esibizione dei Lacuna Coil (di cui non sono un fan sfegatato). La band si presenta in grande spolvero, suonando alla grande, capitanati dall’ottimo Andrea Ferro e dall’immensa Cristina Scabbia, una delle migliori voci femminili in questo ambito, su cui non si può dir niente, se non cose belle. Ci sono canzoni prese dai loro album storici Comalies e Karmacode, e dal più recente Black Anima. Alla buona musica si aggiungono bei momenti di interazione col pubblico, in cui la band si dimostra simpatica e alla mano, nonché piena di entusiasmo per l’evento, ricambiando alla grande l’affetto del pubblico. Anche qui suoni nella norma ma nonostante questo devo dire che la band ha superato le mie aspettative.



SETLIST LACUNA COIL

1. Blood, Tears, Dust

2. Reckless

3. Layers of Time

4. Heaven’s a Lie XX

5. Our Truth

6. Now or Never

7. Veneficium

8. Enjoy the Silence (Depeche Mode cover)

9. Never Dawn

10. Tight Rope XX

11. Swamped XX

12. Nothing Stands in Our Way





MEGADETH

Arriviamo quindi al momento più importante della giornata, quello per cui personalmente sono andato (e qui faccio un’ulteriore precisazione: in realtà il mio obiettivo era vedere uno dei miei chitarristi preferiti, Kiko Loureiro): i Megadeth.

Senza analizzare la scaletta, che ovviamente contiene pezzi storici, alcuni più recenti e dalla quale inevitabilmente qualcosa è stato sacrificato, la band californiana suona alla grande. Il gruppo è in ottima forma: Kiko è un chitarrista mostruoso, con tecnica e gusto eccezionali, ma con l’attitudine da rockstar che gli permette di essere ovunque sul palco. Mustaine è in ottima forma e fa piacere vederlo così, sia per le ultime vicissitudini che ha superato sia per il mero aspetto musicale. Ottimi anche Verbeuren alla batteria e LoMenzo al basso, a sostituire lo storico e amato Ellefson.

Ripercorrere buona parte della carriera dei Megadeth ascoltandoli live è una bella esperienza, enfatizzata da una performance decisamente all’altezza, contornati da piccoli e simpatici scambi di battute tra Mustaine e il pubblico. Anche qui suono ok, non eccezionale nei volumi e in qualche punto si è staccato per qualche istante: bene ma non benissimo.



SETLIST MEGADETH

1. Hangar 18

2. Wake Up Dead

3. In My Darkest Hour

4. Sweating Bullets

5. Dread and the Fugitive Mind

6. Angry Again

7. We'll Be Back

8. Dystopia

9. Trust

10. A tout le monde (with Cristina Scabbia)

11. Tornado of Souls

12. Symphony of Destruction

13. Peace Sells

14. Encore: Holy Wars... The Punishment Due





Per concludere non c’è molto altro da aggiungere. L’AMA per me si è dimostrato una bella realtà, un festival valido al netto delle due considerazioni fatte nel corso del live report, quella sull’apertura dei cancelli e degli orari e quella sul suono, non impeccabile. Per il resto organizzazione buona, location ottima, parcheggi gratis nei paraggi e a pagamento attaccati al concerto. Ristorazione e birre non male nel rapporto qualità/prezzo/tempi di attesa. La scaletta e le band hanno fatto il loro al meglio e direi che non gli si può recriminare niente. Da tornarci.