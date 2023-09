Live Report

SUNN O))) + HORROR VACUI - Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 20/09/2023

23/09/2023 (335 letture) Siamo stati indecisi fino all’ultimo minuto, ma alla fine io e Luca abbiamo deciso di fare la pazzia e partire dalla provincia di Modena alla volta di Trezzo sull’Adda per un viaggio della speranza con destinazione il Live Music Club. Assistere ad un concerto dei Sunn O))) era da tempo un sogno di entrambi e coronarlo è stato impagabile; eppure le premesse non erano di certo rosee: uscire da lavoro e partire per farsi due ore abbondanti di macchina sotto la pioggia incessante ci faceva temere anche in vista del ritorno, ma fortunatamente il clima è stato clemente e l’acqua ha cessato di cadere lasciando intorno al locale un alone di malinconia decisamente adatto ad introdurre la serata. Poco dopo le 19:00 entriamo in un Live Music Club ancora semivuoto e dopo i consueti acquisti al banchetto del merchandising ci piazziamo nella solita prima fila consci del rischio che avremmo potuto correre una volta che gli headliner avrebbero acceso i propri amplificatori. Questi ultimi occupano tre quarti del palco e incutono sin da subito un timore reverenziale che in fondo è proprio quello che i presenti cercano da un evento simile. Sedici testate e dodici casse circondano la postazione che sarà poi occupata dai musicisti e mentre i più feticisti (me compreso, lo ammetto) fotografano senza sosta ogni dettaglio dell’amplificazione, si avvicina l’orario di inizio del concerto, anche se il locale risulta ancora lontano dall’essere pieno.



HORROR VACUI

Ad aprire le danze macabre di questo cupo mercoledì sera sono stati convocati i bolognesi Horror Vacui, quintetto bolognese composto da volti noti per chi frequenta la scena concertistica felsinea – in particolare il frontman Koppa, che chiunque sia stato almeno una volta al Freakout avrà sicuramente incrociato – e autori di un ultimo lavoro in studio, intitolato Living for Nothing e pubblicato nel 2020, che è stato unanimemente apprezzato dalla critica. Pure io quel disco l’ho ascoltato all’epoca, forse però in maniera distratta o semplicemente non era il periodo adatto per un certo tipo di sonorità; ma questo è uno di quei casi in cui un concerto – un bel concerto – cambia totalmente l’idea e la percezione che si ha di un artista. Gli Horror Vacui hanno suonato una quarantina di minuti catturando l’attenzione del pubblico grazie ad una miscela riuscitissima di death rock e post punk, dove il costante mood gotico delle chitarre riesce ad incastrarsi perfettamente con un basso ed una batteria martellanti. Infine la voce di Koppa, immersa nel riverbero, si staglia sui brevi fraseggi melodici delle sei corde con un timbro particolare a metà strada fra Jello Biafra e il John Lydon dei primi anni ’80. Cosa ci azzecca una band del genere in una serata come questa? Per qualcuno forse poco, ma io sono sicuro che i bolognesi abbiano guadagnato molti nuovi fan stasera, grazie ad una prestazione ottima coadiuvata anche da suoni all’altezza. Si potrebbe obiettare una certa ripetitività nel songwriting, questo è vero, ma è l’atmosfera che i cinque sanno creare che alla fine gli fa portare a casa il risultato e gli applausi alla fine di ogni singolo brano decretano la buona riuscita di un’esibizione sulla quale probabilmente nutrivano interesse in pochi. Ultime curiosità per chi volesse approfondire la conoscenza del gruppo: chi suona la chitarra non avrà potuto fare a meno di notare che uno dei chitarristi della band, Andrea Vasumini (tra l’altro già membro dei Riviera, nome decisamente noto agli amanti dell’emo), sfoggia una Gibson Reverse Flying V, ovvero una chitarra comunemente definita fra le più brutte mai create; eppure addosso a lui sta proprio bene. Dall’altra parte del palco invece sfoggia una più sobria Gibson SG Lucrezia Peppicelli, che qualcuno forse conoscerà con il nome d’arte Vespertina nel suo progetto solista di stampo dark/folk. È proprio questo il bello di scoprire nuove band: esplorarne i retroscena e scoprirne origini e ramificazioni, il tutto con l’obiettivo di ascoltare quanta più buona musica possibile. Insomma, un ottimo avvio di serata!



SETLIST HORROR VACUI:

1. Consolation Prize

2. 5000

3. Forward

4. Distressed

5. My Funeral My Party

6. Grey Shadows

7. We Are the Ones

8. Unreachable

9. In Darkness You Will Feel Alright



SUNN O)))

Il Live Music Club non è ancora pienissimo quando i tecnici cominciano ad allestire il palco per gli headliner, ma le presenze aumenteranno durante il concerto arrivando ad occupare buona parte del locale. Nel frattempo dalle casse viene riprodotta musica noise probabilmente scelta per abituare le orecchie dei presenti alla tempesta di decibel che arriverà di lì a poco. Viene posta, vicino a dove si piazzerà Stephen O’Malley, una macchina vintage con cui il chitarrista gestirà i riverberi degli amplificatori e dopo poco tempo arriva lui stesso ad accendere un paio di incensi ai lati dello stage – un gesto che già avevamo notato durante il concerto tenuto a Modena due anni fa dal chitarrista (ne ho parlato Greg Anderson imbraccia la sua Gibson Les Paul e inizia a provare il suono di ogni singolo amplificatore facendoci immaginare quale sarà la potenza sprigionata una volta che saranno accessi tutti contemporaneamente. La stessa cosa fa O’Malley, dopo di ché le luci si abbassano, la musica si spegne e il pubblico si ammutolisce. Seguono circa due minuti di silenzio tombale, lo stesso silenzio che precede una funzione religiosa e in effetti non potrebbe esserci paragone più azzeccato di questo per descrivere ciò a cui ci apprestiamo ad assistere. Il tour europeo che i Sunn O))) stanno concludendo porta in scena uno spettacolo intitolato Shoshin (初心) Duo: il termine “shoshin” arriva dalla tradizione buddhista e indica il concetto dell’apprendere con la mente del principiante, abbandonando tutti le nozioni già conosciute in favore di un’apertura totale alla conoscenza. Stephen O’Malley ha abbracciato da anni il buddhismo nella sua forma spirituale e nei lavori del gruppo, da Kannon (2015) in poi, l’approccio alla musica inteso con una mentalità buddhista è sempre stato presente. Questa serie di concerti ha come obiettivo il riportare la band alla sua forma più pura e radicale, con solamente i due membri fondatori sul palco armati di chitarre, pochissimi effetti e nient’altro che il volume spropositato dei loro amplificatori. Non a caso anche la scaletta che i due metteranno in piedi stasera pesca esclusivamente dai primi lavori in studio. Finalmente i due musicisti incappucciati salgono sul palco e immediatamente si posizionano a favore di pubblico mostrando quella che è la caratteristica saliente dello show: la teatralità. Ogni singolo gesto, dai saluti alla folla fino alle singole plettrate sullo strumento, è frutto di un copione maniacalmente diretto e il risultato si concretizza in una performance che ha quasi più del recitativo che del concerto vero e proprio. D’altronde, al di là di tutti i dibattiti su quanto sia effettivamente musica ciò che viene suonato dai Sunn O))), un live della band si presenta sin dalle locandine come una performance di stampo artistico e che quindi si prefigge di andare oltre il semplice concetto di concerto dal vivo. I cellulari si stagliano in aria alla velocità della luce ed anche i fotografi ufficiali possono catturare ogni genere di immagine perché sono i due musicisti che, sicuramente consci dell’hype che le loro figure sono in grado di suscitare, si prestano a qualunque tipo di posa potenzialmente iconica. Poi, dopo uno sguardo d’intesa, parte la prima nota e gli stomaci dei presenti si contorcono schiacciati dal volume allucinante sprigionato dagli strumenti. Come da programma i due chitarristi suonano pochi, lenti ed estenuanti, accordi che vengono lasciati liberi di progredire attraverso le distorsioni e la naturale decadenza da suono a feedback e talvolta si riconoscono pattern ciclici che vanno a creare qualcosa di vagamente simile a un movimento melodico. Il più delle volte però è proprio il feedback stesso a guidare i “brani” – saranno quattro in totale – venendo modulato e controllato per svariati minuti. I due musicisti non si staccano quasi mai gli occhi di dosso, per coordinare ogni minimo movimento, ma chi ama maggiormente prendersi la scena è Greg Anderson, il quale spesso avanza sul ciglio del palco alzando i pugni al cielo e raccogliendo su di sé tutti gli sguardi del pubblico. O’Malley è decisamente il più concentrato e possiamo immaginare che per lui questo tipo di esibizione sia veramente una catarsi o una sorta di esperienza spirituale, come forse lo è anche per buona parte degli ascoltatori. Guardandosi intorno infatti si può vedere che qualcuno è in trance e con lo sguardo perso nel vuoto, qualcun altro invece sta a testa bassa e ad occhi chiusi inglobato dal rumore, altri invece semplicemente rimangono immobili in balia del suono; addirittura c’è chi accenna dell’headbanging! Quel che è certo riguarda le sensazioni fisiche provate da chi vi scrive: il torace è dolorante e lo bordate corrispondenti alle plettrate sugli accordi colpiscono duro fino alla bocca dello stomaco; deglutire è difficoltoso e bisogna attendere che le frequenze diventino più acute per riuscirci. Le orecchie chiaramente sono messe a dura prova, ma con il mio fidato paio di tappi non ho avuto alcun tipo di problema e, detto in tutta sincerità, pensavo che da questo punto di vista sarebbe stato molto peggio. Comunque manteniamo saldamente il posto in prima fila per tutta l’esibizione e, anche se sarebbe ipocrita dire di aver riconosciuto i pezzi suonati dal duo, si sente un po’ di fermento nell’aria in prossimità di Butch’s Guns, un nuovo brano suonato per la prima volta proprio qui a Trezzo sull’Adda! Il resto della scaletta prevede estratti da Black One (2005) e dal capolavoro Monoliths & Dimensions (2009), ma come già detto risulta difficile e anche piuttosto inutile riconoscere singolarmente i brani, divisi fra loro solamente da brevissimi attimi di silenzio. Durante tutto il concerto il fumo che viene sparato dai lati del palco è incessante e il gioco d’ombre che contribuisce a creare aumenta a dismisura l’aura sacrale del duo, che appare e scompare di continuo mentre le luci, semplici ma efficaci, ruotano e si alzano ora a creare raggi che si riverberano sul pubblico, ora invece diventano come pali che racchiudono i nostri dietro un immaginario ed impenetrabile specchio. La platea, variegata sia come età che come stile, rimane per un’ora e un quarto – con il senno di poi, un po’ pochina – in silenzio, lasciandosi andare ad un fragoroso boato solamente alla fine dello spettacolo, quando Greg Anderson e Stephen O’Malley, dopo avere creato un vortice di feedback ed aver appoggiato le chitarre sopra gli amplificatori, avanzano verso il pubblico come due cerimonieri a mani alzate, godendosi una meritata ovazione. Poi, d’un tratto, tutto si spegne.



SETLIST SUNN O))):

1. CandleGoat

2. Big Church [[megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért]]

3. Butch’s Guns

4. Lynwood



CONCLUSIONE

Non sono nemmeno le 22:40 quando si riaccendono le luci del Live Music Club e questo non è male per chi, come noi, deve farsi due abbondanti di viaggio. Dopo aver salutato amici vecchi e nuovi io e Luca ci dirigiamo verso il comodo parcheggio del locale in direzione autogrill per rifocillarci prima del ritorno. Come detto in apertura assistere ad un concerto dei Sunn O))) era un sogno prima di stasera e averlo realizzato ci ha reso veramente felici. Personalmente se la band venisse nuovamente in Italia a breve tornerei a vederla al volo perché l’esperienza, anche se breve rispetto a come la immaginavo, mi ha davvero soddisfatto. Questo live report vuole innanzitutto rendere giustizia ad un gruppo che spesso e volentieri viene denigrato e considerato nemmeno come tale; le ragioni sono comprensibili, ma come ho cercato di spiegare partecipare ad un evento simile non significa solamente andare a vedere un concerto, ma vivere un’esperienza totalizzante per il corpo e per la mente. Una prova di resistenza che, per chi vive la musica e il puro suono in una certa maniera, può trasformarsi in catarsi, ma può rappresentare anche semplicemente uno sfogo. D’altra parte questo pensiero lo si può applicare virtualmente a qualunque concerto dal vivo. In questo caso i protagonisti sono il volume e il rumore che per qualcuno, compreso chi scrive, significano molto più del termine letterale che incarnano. Forse ascoltare i dischi in studio del duo di Seattle da ora in poi non sarà più la stessa cosa, quello che so è che la performance di stasera mi è piaciuta e ne voglio ancora. Ad aprire le danze macabre di questo cupo mercoledì sera sono stati convocati i bolognesi, quintetto bolognese composto da volti noti per chi frequenta la scena concertistica felsinea – in particolare il frontman, che chiunque sia stato almeno una volta al Freakout avrà sicuramente incrociato – e autori di un ultimo lavoro in studio, intitolatoe pubblicato nel 2020, che è stato unanimemente apprezzato dalla critica. Pure io quel disco l’ho ascoltato all’epoca, forse però in maniera distratta o semplicemente non era il periodo adatto per un certo tipo di sonorità; ma questo è uno di quei casi in cui un concerto – un bel concerto – cambia totalmente l’idea e la percezione che si ha di un artista. Glihanno suonato una quarantina di minuti catturando l’attenzione del pubblico grazie ad una miscela riuscitissima di death rock e post punk, dove il costante mood gotico delle chitarre riesce ad incastrarsi perfettamente con un basso ed una batteria martellanti. Infine la voce di, immersa nel riverbero, si staglia sui brevi fraseggi melodici delle sei corde con un timbro particolare a metà strada frae ildei primi anni ’80. Cosa ci azzecca una band del genere in una serata come questa? Per qualcuno forse poco, ma io sono sicuro che i bolognesi abbiano guadagnato molti nuovi fan stasera, grazie ad una prestazione ottima coadiuvata anche da suoni all’altezza. Si potrebbe obiettare una certa ripetitività nel songwriting, questo è vero, ma è l’atmosfera che i cinque sanno creare che alla fine gli fa portare a casa il risultato e gli applausi alla fine di ogni singolo brano decretano la buona riuscita di un’esibizione sulla quale probabilmente nutrivano interesse in pochi. Ultime curiosità per chi volesse approfondire la conoscenza del gruppo: chi suona la chitarra non avrà potuto fare a meno di notare che uno dei chitarristi della band,(tra l’altro già membro dei, nome decisamente noto agli amanti dell’emo), sfoggia una Gibson Reverse Flying V, ovvero una chitarra comunemente definita fra le più brutte mai create; eppure addosso a lui sta proprio bene. Dall’altra parte del palco invece sfoggia una più sobria Gibson SG, che qualcuno forse conoscerà con il nome d’artenel suo progetto solista di stampo dark/folk. È proprio questo il bello di scoprire nuove band: esplorarne i retroscena e scoprirne origini e ramificazioni, il tutto con l’obiettivo di ascoltare quanta più buona musica possibile. Insomma, un ottimo avvio di serata!Il Live Music Club non è ancora pienissimo quando i tecnici cominciano ad allestire il palco per gli headliner, ma le presenze aumenteranno durante il concerto arrivando ad occupare buona parte del locale. Nel frattempo dalle casse viene riprodotta musica noise probabilmente scelta per abituare le orecchie dei presenti alla tempesta di decibel che arriverà di lì a poco. Viene posta, vicino a dove si piazzerà, una macchina vintage con cui il chitarrista gestirà i riverberi degli amplificatori e dopo poco tempo arriva lui stesso ad accendere un paio di incensi ai lati dello stage – un gesto che già avevamo notato durante il concerto tenuto a Modena due anni fa dal chitarrista (ne ho parlato qui ) – mentre il compareimbraccia la sua Gibson Les Paul e inizia a provare il suono di ogni singolo amplificatore facendoci immaginare quale sarà la potenza sprigionata una volta che saranno accessi tutti contemporaneamente. La stessa cosa fa, dopo di ché le luci si abbassano, la musica si spegne e il pubblico si ammutolisce. Seguono circa due minuti di silenzio tombale, lo stesso silenzio che precede una funzione religiosa e in effetti non potrebbe esserci paragone più azzeccato di questo per descrivere ciò a cui ci apprestiamo ad assistere. Il tour europeo che istanno concludendo porta in scena uno spettacolo intitolato Shoshin (初心) Duo: il termine “shoshin” arriva dalla tradizione buddhista e indica il concetto dell’apprendere con la mente del principiante, abbandonando tutti le nozioni già conosciute in favore di un’apertura totale alla conoscenza.ha abbracciato da anni il buddhismo nella sua forma spirituale e nei lavori del gruppo, da(2015) in poi, l’approccio alla musica inteso con una mentalità buddhista è sempre stato presente. Questa serie di concerti ha come obiettivo il riportare la band alla sua forma più pura e radicale, con solamente i due membri fondatori sul palco armati di chitarre, pochissimi effetti e nient’altro che il volume spropositato dei loro amplificatori. Non a caso anche la scaletta che i due metteranno in piedi stasera pesca esclusivamente dai primi lavori in studio. Finalmente i due musicisti incappucciati salgono sul palco e immediatamente si posizionano a favore di pubblico mostrando quella che è la caratteristica saliente dello show: la teatralità. Ogni singolo gesto, dai saluti alla folla fino alle singole plettrate sullo strumento, è frutto di un copione maniacalmente diretto e il risultato si concretizza in una performance che ha quasi più del recitativo che del concerto vero e proprio. D’altronde, al di là di tutti i dibattiti su quanto sia effettivamente musica ciò che viene suonato dai, un live della band si presenta sin dalle locandine come una performance di stampo artistico e che quindi si prefigge di andare oltre il semplice concetto di concerto dal vivo. I cellulari si stagliano in aria alla velocità della luce ed anche i fotografi ufficiali possono catturare ogni genere di immagine perché sono i due musicisti che, sicuramente consci dell’hype che le loro figure sono in grado di suscitare, si prestano a qualunque tipo di posa potenzialmente iconica. Poi, dopo uno sguardo d’intesa, parte la prima nota e gli stomaci dei presenti si contorcono schiacciati dal volume allucinante sprigionato dagli strumenti. Come da programma i due chitarristi suonano pochi, lenti ed estenuanti, accordi che vengono lasciati liberi di progredire attraverso le distorsioni e la naturale decadenza da suono a feedback e talvolta si riconoscono pattern ciclici che vanno a creare qualcosa di vagamente simile a un movimento melodico. Il più delle volte però è proprio il feedback stesso a guidare i “brani” – saranno quattro in totale – venendo modulato e controllato per svariati minuti. I due musicisti non si staccano quasi mai gli occhi di dosso, per coordinare ogni minimo movimento, ma chi ama maggiormente prendersi la scena è, il quale spesso avanza sul ciglio del palco alzando i pugni al cielo e raccogliendo su di sé tutti gli sguardi del pubblico.è decisamente il più concentrato e possiamo immaginare che per lui questo tipo di esibizione sia veramente una catarsi o una sorta di esperienza spirituale, come forse lo è anche per buona parte degli ascoltatori. Guardandosi intorno infatti si può vedere che qualcuno è in trance e con lo sguardo perso nel vuoto, qualcun altro invece sta a testa bassa e ad occhi chiusi inglobato dal rumore, altri invece semplicemente rimangono immobili in balia del suono; addirittura c’è chi accenna dell’headbanging! Quel che è certo riguarda le sensazioni fisiche provate da chi vi scrive: il torace è dolorante e lo bordate corrispondenti alle plettrate sugli accordi colpiscono duro fino alla bocca dello stomaco; deglutire è difficoltoso e bisogna attendere che le frequenze diventino più acute per riuscirci. Le orecchie chiaramente sono messe a dura prova, ma con il mio fidato paio di tappi non ho avuto alcun tipo di problema e, detto in tutta sincerità, pensavo che da questo punto di vista sarebbe stato molto peggio. Comunque manteniamo saldamente il posto in prima fila per tutta l’esibizione e, anche se sarebbe ipocrita dire di aver riconosciuto i pezzi suonati dal duo, si sente un po’ di fermento nell’aria in prossimità di, un nuovo brano suonato per la prima volta proprio qui a Trezzo sull’Adda! Il resto della scaletta prevede estratti da(2005) e dal capolavoro(2009), ma come già detto risulta difficile e anche piuttosto inutile riconoscere singolarmente i brani, divisi fra loro solamente da brevissimi attimi di silenzio. Durante tutto il concerto il fumo che viene sparato dai lati del palco è incessante e il gioco d’ombre che contribuisce a creare aumenta a dismisura l’aura sacrale del duo, che appare e scompare di continuo mentre le luci, semplici ma efficaci, ruotano e si alzano ora a creare raggi che si riverberano sul pubblico, ora invece diventano come pali che racchiudono i nostri dietro un immaginario ed impenetrabile specchio. La platea, variegata sia come età che come stile, rimane per un’ora e un quarto – con il senno di poi, un po’ pochina – in silenzio, lasciandosi andare ad un fragoroso boato solamente alla fine dello spettacolo, quando, dopo avere creato un vortice di feedback ed aver appoggiato le chitarre sopra gli amplificatori, avanzano verso il pubblico come due cerimonieri a mani alzate, godendosi una meritata ovazione. Poi, d’un tratto, tutto si spegne.Non sono nemmeno le 22:40 quando si riaccendono le luci del Live Music Club e questo non è male per chi, come noi, deve farsi due abbondanti di viaggio. Dopo aver salutato amici vecchi e nuovi io e Luca ci dirigiamo verso il comodo parcheggio del locale in direzione autogrill per rifocillarci prima del ritorno. Come detto in apertura assistere ad un concerto deiera un sogno prima di stasera e averlo realizzato ci ha reso veramente felici. Personalmente se la band venisse nuovamente in Italia a breve tornerei a vederla al volo perché l’esperienza, anche se breve rispetto a come la immaginavo, mi ha davvero soddisfatto. Questo live report vuole innanzitutto rendere giustizia ad un gruppo che spesso e volentieri viene denigrato e considerato nemmeno come tale; le ragioni sono comprensibili, ma come ho cercato di spiegare partecipare ad un evento simile non significa solamente andare a vedere un concerto, ma vivere un’esperienza totalizzante per il corpo e per la mente. Una prova di resistenza che, per chi vive la musica e il puro suono in una certa maniera, può trasformarsi in catarsi, ma può rappresentare anche semplicemente uno sfogo. D’altra parte questo pensiero lo si può applicare virtualmente a qualunque concerto dal vivo. In questo caso i protagonisti sono il volume e il rumore che per qualcuno, compreso chi scrive, significano molto più del termine letterale che incarnano. Forse ascoltare i dischi in studio del duo di Seattle da ora in poi non sarà più la stessa cosa, quello che so è che la performance di stasera mi è piaciuta e ne voglio ancora.





Discutine con noi sul FORUM Alex Cavani "Black Me Out" 9 Prima o poi sarò iniziato pure io... sperando che il mio momento non sarà troppo lontano. Peace 8 Non sono un amante dei report, però trovo interessante il fatto che questa volta anziché commentare le esperienza live dei soliti gruppi si sia deciso, invece, di dare spazio ad una band di nicchia (e alquanto particolare) che viene spesso sbeffeggiata, ma che gode comunque di un seguito importante. Anzi, direi che proprio la specificità dell’evento è tale da meritare di essere commentata e approfondita, a differenza dei concerti tradizionali le cui caratteristiche sono note. 7 È un rave statico, o a rallentato 6 Si come un rave, difatti ai concerti dei Sunn O)) ballano tutti come se non ci fosse un domani e giù di pasticche. 5 Non male, sarebbe piaciuto parecchio anche a me, non solo per i Sunn O))) (il nome è figo, ed è molto meno stravagante di quello che sembra dato che è semplicemente una marca di amplificatori) ma anche per gli Horror Vacui che ho visto l\'anno scorso e mi erano piaciuti davvero tanto. Concerti di questo tipo richiedono coinvolgimento. Ha ragione @Vitadathrasher che è un po\' come un rave. Ricordo un precedente con un gruppo che mi sembra si chiamasse Entropia, un\'ora di feedback, eravamo tipo in venti in sala, una palla mostruosa, per mezz\'ora ho sperato che gli strumenti esplodessero, poi sono uscito. Coinvolgimento zero. Altre volte con concerti simili invece è stato piacevole. Preferisco però essere seduto per questo tipo di musica. 4 Vitadathrasher: puoi difendere la tua -sanissima- banalità anche senza dare del citrullo agli altri, trovi? 3 Ottimo report. Spero prima o poi di vederli anch\'io dal vivo. 2 Bellissimo report del mio conterraneo, non ho mai capito cosa spinge le persone verso proposte di questo tipo, i gusti sono gusti. Alla fine dell\'articolo mi sarei aspettato una citazione di Paolo Villaggio, quella sulla corazzata Potemkin. Vabbè ho detto una cagata 1 A me piacciono le sane schitarrate, questo è come un rave, tutti davanti ai woofer, i veri protagonisti, due pseudo santoni un nome stravagante e la formula acchiappacitrulli è servita. Difendo la mia \"banalità\" musico-intellettuale da queste proposte.