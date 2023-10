Live Report

EUROPE - Teatro Arcimboldi, Milano (MI), 02-10-2023

02-10-2023 (645 letture) Grande attesa per questa data milanese a celebrazione del quarantesimo anniversario della carriera degli Europe, band attiva con moniker Force e nata nei primi anni Ottanta dall’unione tra membri di due band underground della zona di Väsby, sobborghi di Stoccolma, a nome WC (con frontman John Norum) e Roxanne (capitanati da Joakim Larsson). La band raggiunse il primo traguardo vincendo la rassegna Rock FM alla fine del 1982, rinominandosi Europe e dando a Joakim Larsson il più catchy nome d’arte Joey Tempest, giusto in tempo per dare alle stampe l’omonimo debut ad inizio 1983.



Sono le 21 in punto quando dal sipario di un Teatro Arcimboldi sold out da mesi vengono proiettati una serie di video e racconti proprio sugli albori della band, in cui i vari membri in modo rilassato e simpatico narrano come finirono per incrociarsi creando un vero e proprio fenomeno hard rock che bissò l’esordio a solo un anno di distanza con Wings of Tomorrow (1984) e scalò le classifiche mondiali con oltre dieci milioni di copie vendute con il trionfale The Final Countdown (1986), tutt’ora colonna sonora di una generazione di quarantenni.

Il teatro è pieno e l’entusiasmo alle stelle fin dalle note dell’opener On Broken Wings, che fa salire sul palcoscenico una band matura, carica e tecnicamente in palla, con un Tempest magnetico e capace di esaltare ulteriormente gli animi dei presenti con le successive Seven Doors Hotel e Rock the Night, sulle note della quale Norum si scatena tanto in veste ritmica quanto solista, con funambolici assoli e pose da vero guitar hero (da brividi la scala finale eseguita in ginocchio davanti a un muro di Marshall e a un cumulo di pedaliere e cavi). La distorsione aumenta sulle ritmiche devastanti di Start from the Dark, con un balzo in avanti di quasi vent’anni fino a Walk the Earth e al nuovissimo singolo Hold Your Head Up, che ha come denominatore comune con il passato un Norum davvero molto ispirato specialmente in veste solistica e alternando un ampio set di sei corde, specialmente Fender e Gibson (tra cui l’iconica Flying V trademark del mentore Michael Schenker). La band è in palla, il fatto che si tratti di una delle primissime date del tour ci consegna il quintetto in una dimensione energica, con Tempest davvero in buona forma e a proprio agio tanto su brani a cavallo della discografia passando da Dreamer, Girl from Lebanon, War of Kings e l’immancabile Carrie, con un muro strumentale capace di far emergere un suono diretto, senza fronzoli né inutili effetti, ben pompato dalle tastiere di Michaeli e sorretto da una sezione ritmica potente e solida composta da Levén e Hogland. Un momento di assoluta esaltazione si registra sulle note della tiratissima Stormwind, con diversi presenti scattati in piedi a saltare e a cantare il refrain a squarciagola, trattenuti a stento dagli addetti ai lavori, chiudendo così la prima parte dello show in modo davvero adrenalinico.

Una breve pausa e via con il secondo tempo che ci ripropone un riuscitissimo cocktails tra pezzi storici (Ninja, Open Your Heart, Prisoners in Paradise), assoli al fulmicotone (Ready or Not, Sign of the Times, Superstitious), con un Norum in serata di grazia e intelligentemente rispettoso delle partiture che furono di Kee Marcello e non pochi momenti da veri intenditori (Space Oddity cover acustica di Bowie, con Norum e Tempest a duettare sia con la sei corse sia con pregevoli intrecci vocali, fino alla riesumata Memories addirittura dall’album d’esordio). Applausi a scena aperta di un pubblico variegato per fasce di età e provenienza geografica, ma unito nello spirito e nell’entusiasmo di una serata da stampare nella memoria, fino alla chiusura scandita dall’immancabile doppietta Cherokee e The Final Countdown, con Tempest che scende dal palco mescolandosi con le prime file inneggianti e cariche di energia positiva. Il nostro a sessant’anni suonati ci ha dato un esempio di carica e assoluta padronanza del palco, con movenze da star ma allo stesso tempo ancora genuino e capace di sprizzare entusiasmo e divertimento per la propria professione. Non ha più la voce di trent’anni fa né sarebbe ragionevole attenderselo, ma tiene per due ore e mezza e compensa ampiamente con una carica ed un’amalgama con gli altri membri della band che ne fanno rockstar senza tempo.



Gran serata, pubblico in visibilio (compresi diversi addetti ai lavori ed esponenti di varie band hard rock e metal presenti in platea) e pronto a tornare all’Arcimboldi magari tra dieci anni e con figli a quello che sarà il cinquantesimo anniversario. Long live Europe!



SETLIST

Pt 1

1. On Broken

2. Seven Doors Hotel

3. Rock the Night

4. Start from the Dark

5. Walk the Earth

6. Hold Your Head Up

7. Dreamer

8. War of Kings

9. Vasastan

10. Girl from Lebanon

11. Carrie

12. Stormwind



Pt2

13. Always the Pretenders

14. Ninja

15. Prisoners in Paradise

16. Sign of the Times

17. Space Oddity (David Bowie cover)

18. Last Look at Eden

19. Open Your Heart (1984 version)

20. Memories / Bass Solo

21. More Than Meets the Eye

Drum Solo

22. Ready or Not

23. Superstitious



---Encore---

24. Cherokee

25. The Final Countdown





Discutine con noi sul FORUM Michael Rosenberg "DJ" 4 Un concerto bellissimo e per me anche emozionante. La prima volta che li vidi era il 1987 al Palatrussardi per il tour di The Final Countdown. Ma il concerto agli Arcimboldi è stato di un grande livello. Joey pur non avendo ovviamente più la voce di un trentenne, rimane un grandissimo e ne devo anche sottolineare la signorilità e la classe. La band gira come un orologio svizzero. Anche per me era la prima volta di un concerto rock a teatro, ma considerando i miei 55 anni non è stato poi neanche male. Il teatro è bello, funzionale e si vede bene. Serata che non dimenticherò facilmente. 3 Performance spettacolare, scaletta indimenticabile. Un passo avanti rispetto alla già molto buona performance di Ferrara (con scaletta ridotta). 2 Felice che la performance sia stata ottima, ma stare seduto ad un concerto metal non è proprio da me. Che scaletta… 1 Ho visto gli Europe in diverse occasioni negli ultimi dieci anni, il loro livello è sempre stato alto, ma la performance degli Arcimboldi è stata straordinaria. Tutta la band ha girato con un’alchimia unica, Tempest in forma strepitosa e Norum micidiale, confermando di essere un guitar hero di livello assoluto. Devo a questo punto confessare una cosa, sono anch’io colpevole, preso da un’energia incontrollabile e in pieno delirio mi sono alzato durante Stormwind!!! Concerto Epico