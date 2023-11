Live Report

THE DARKNESS + SIN+ - Alcatraz, Milano (MI), 14/11/2023

21/11/2023 (217 letture) Me lo ero ripromesso e sono stato di parola: la prima volta che i The Darkness torneranno dalle mie parti colmerò la grave lacuna di non averli mai visti dal vivo e mi fionderò a prendere il biglietto; e così è stato. La tappa milanese del tour che festeggia il ventennale di Permission to Land (una delle tre date sul suolo italico) è per il sottoscritto la più comoda e così eccomi bello carico all'Alcatraz. Stasera tra l'altro l'evento sarà ripreso dalle telecamere di Radio Freccia TV, per cui spero che le belle parole spese da chi ha assistito agli show dei fratelli Hawkins trovino conferma nella realtà dei fatti; ecco che si aprono le porte del locale….



SIN+

Anche gli opener sono una formazione svizzera a quattro, capitanata da due fratelli (Gabriel e Ivan Broggini, rispettivamente cantante e chitarrista) che con il moniker SIN+ propongono un pop/rock dal vocalism alla Bono Vox e canzoni di facile presa, ora esplosive, ora lente, ora più ritmate. I quattro si presentano sul palco con delle tute da jogging color lilla (!) e l'abbigliamento comodo si rivela adatto soprattutto per il singer che ogni tanto sale sulla base della batteria ancora coperta degli headliner e salta a tempo di musica coinvolgendo il pubblico che sta ormai riempiendo il locale. Si apre con Dark Horse Running passando per Wildflower e Private Show, per terminare con la nuova Don't Come Any Closer in vista del prossimo album e con la promessa di Gabriel di rivederci presto. Un divertente antipasto al piatto forte della serata!



THE DARKNESS

Dopo il celere lavoro della crew e successiva pausa si spengono le luci e sulle note di Arrival dei sempreverdi ABBA ecco atterrare -è proprio il caso di dirlo- sul palco dell'Alcatraz i The Darkness! Justin Hawkins è fasciato in una tuta aderente dal sapore 70's mentre il fratello sfoggia una t-shirt dei mitici Thin Lizzy, ma il premio per l'outfit più sobrio va al bassista Frank Poullain e al suo sfavillante completo di paillettes multicolore. Rispetto alla line up di 20 anni fa troviamo alla batteria il figlio d'arte Rufus Taylor che dimostra di aver ereditato da Roger non solo gli occhi azzurri ma anche la capacità di maneggiare bacchette e pedale a dovere. La partenza, come su disco, è affidata a Black Shuck, uno dei pezzi più pesanti del combo albionico, che difatti dà una bella botta di vita alla platea che non si fa certo pregare nel cantare il ritornello a squarciagola e scapocciando come da copione. Stasera si celebra il debut album dei Nostri, anzi per essere precisi la reissue Permission to Land... Again che infatti consta di alcune B-side come The Best of Me e How Dare You Call This Love?. Nella scaletta trova spazio pure una cover dei Radiohead, giusto per non farsi mancare nulla, mentre Love Is Only a Feeling viene ripresa dall'assolo perché Justin aveva notato un problema alla sua chitarra... grandissima professionalità! Nel frattempo il leader non si risparmia, suonando lo strumento in una posizione che potremmo definire yoga e addirittura facendo la verticale sulla pedana rialzata della batteria battendo le gambe a tempo, poi destreggiandosi alle tastiere -Curse of the Tollund Man- e chiedendo un coro per il roadie Softy che lo accompagna alla chitarra, o ancora prendendo al volo un plettro lanciato da lui stesso con un colpo di tacco! Spettacolo assicurato, oltre a un'ugola che non ha perso niente in tutti questi anni con il falsetto potente e acuti difficilmente raggiungibili da altri colleghi, che raggiunge l'apice nella hit I Believe in a Thing Called Love che scatena il pubblico saltellante incitato dal frontman. I The Darkness escono, ma presto tornano sulle assi della venue meneghina... in vestaglia! I membri della band si scambiano gli strumenti per un'esilarante I Love You 5 Times e quindi tornano ai propri posti per il gran finale affidato all'incendiaria Love on the Rocks with No Ice, con tanto di passeggiata in mezzo al pubblico sulle spalle del fido Softy.



CONCLUSIONI

Non c'è che dire, ne è valsa senz'altro la pena, mi sono goduto il concerto dalla seconda fila dietro la transenna e ho pure fatto miei un paio di plettri come "trofeo di caccia". Unico rammarico personale, per così dire, la mancata esecuzione di One Way Ticket (il singolo mi verrà autografato da Justin all'uscita) ma non era questa la sede; del resto non mancherà occasione in futuro, dopo questo show non ho dubbi che tornerò ad applaudirli live!



SETLIST THE DARKNESS

1. Black Shuck

2. Get Your Hands Off My Woman

3. Growing on Me

4. The Best of Me

5. Makin' Out

6. Givin' Up

7. Love Is Only a Feeling

8. Curse of the Tollund Man

9. Stuck in a Rut

10. How Dare You Call This Love?

11. Street Spirit (Fade Out) [Radiohead cover]

12. Holding My Own

13. Friday Night

14. I Believe in a Thing Called Love



---Encore---



15. I Love You 5 Times

16. Love on the Rocks with No Ice





