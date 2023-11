EXTREMA - E' un fottuto massacro collettivo - La biografia degli Extrema

25/11/2023 (140 letture) Sono passati quasi quarant’anni da quando gli Extrema si sono formati e parlare di loro significa parlare di una delle band italiane più importanti di sempre, una di quelle che ha dato professionalità e credibilità alla scena. Una di quelle che, nonostante tutto, ha tenuto e ha continuato ad andare avanti, tra successi e insuccessi, trionfi e fallimenti, senso di appartenenza e litigi personali. Parlare di loro significa inevitabilmente parlare del rispetto di cui ancora godono e delle polemiche che hanno sempre attirato, nella consapevolezza di essere stati e di essere ancora dei protagonisti di primo piano.

In quest’ottica, l’uscita di E’ un fottuto massacro collettivo – La Storia degli Extrema è una lettura importante, che tenta di ricostruire non solo la biografia della band e la sua discografia, ma anche di dare una visione, uno spaccato, di anni importanti per il metal e per quello italiano in particolare.



UNA LUNGA STORIA, DALLE TANTE CURVE

Tracciare coerentemente una storia così lunga, ripercorrendola a posteriori, è sempre un’impresa difficile: rendere merito degli eventi, delle persone, cogliere quali siano stati gli snodi fondamentali e quale evoluzione hanno avuto i rapporti personali e quelli musicali e farlo in modo se possibile oggettivo o quanto meno intellettualmente onesto, è un impegno da far tremare i polsi. Specie quando si parla di una band che ha costituito per anni un elemento polarizzatore, nel bene e nel male, tra chi li ha amati e chi li ha derubricati a band mediocre o derivativa.

Il compito è stato preso in carico da Massimo Villa, giornalista e scrittore, autore di numerosi libri e saggi che, recentemente, sembra aver scoperto il lavoro di biografo, avendo curato per Tsunami la biografia dei Sadist e per Arcana Edizioni una pubblicazione sui Necrodeath. L’autore inquadra subito il proprio rapporto con la band, che conosce da sempre, che ha visto due volte dal vivo negli anni Novanta e della cui biografia si è interessato per primo, coinvolgendo poi la band, conosciuta a Monza nel 2022, alle prove per un concerto, nella sua formazione attuale. Ma il racconto parte inevitabilmente dai primi anni eroici: la città dell’epoca, i luoghi, a iniziare dai negozi di dischi e dai locali, per passare alle compagnie di metallari dell’epoca e quindi al sottobosco che germogliava, in provincia e ancor di più in città. L’habitat nel quale gli Extrema nascono e iniziano a muovere i primi passi. Si tratta di una delle parti più belle del libro, inutile negarlo, anche e soprattutto perché restituisce una istantanea di un periodo che è impossibile non riconoscere e non rivivere, per chi c’era. Un periodo nel quale dovevi parlare di persona con tutti, andare nei posti, presidiare i rapporti umani continuamente, se volevi crearti un seguito o anche solo un minimo di credibilità.

Senza ripercorrere le pagine del libro, è interessante notare come Villa abbia cercato di rappresentare tutto quello che era possibile mettere insieme: non si tratta di una raccolta di episodi o aneddoti, più o meno ordinati in senso cronologico e neanche di un lungo, dettagliato e pesantissimo elenco di eventi. Quella che ci si trova davanti è una vera biografia, espressa in ordine cronologico, arricchita dalle dichiarazioni di praticamente tutti i protagonisti, compresi tour manager, addetti al merchandising e, naturalmente, tutti i musicisti passati dal gruppo. A partire naturalmente dalla prima mitica formazione, composta da Andrea Boria (voce e chitarra), Diego Colombo (chitarra) e Stefano Bullegas (batteria), con i due chitarristi che si alternavano al basso suonando i classici di Iron Maiden e Metallica, finché nel 1985 a loro si unisce un giovane e motivatissimo chitarrista, Tommy Massara. Alle note biografiche si aggiungono poi i commenti sull’intera discografia da studio della band completa di un’approfondita analisi dei testi. Un aspetto questo che aiuta e non poco anche a capire l’evoluzione personale e lirica, dato che di questo si è curato quasi sempre G.L. Perotti, finché è stato nel gruppo. Altro elemento molto curato e di sicuro valore sono le numerosissime foto sparse lungo il testo. Un ottimo espediente utilizzato, pur rinunciando di fatto alla resa a colori, è infatti quello di inserirle direttamente nel corpo della narrazione, pagina dopo pagina (rare quelle senza immagini), dando così un riscontro immediato alle parole. In tal senso, si può anche leggere un leggero quanto interessante contrasto tra le foto quasi sempre gioiose o spensierate e “scazzone” e le parole che narrano i conflitti, le frizioni o anche solo i confronti tra i membri del gruppo durante le registrazioni degli album o nelle varie vicende in tour e fuori. A conferma non solo di quanto le immagini possano essere ingannevoli, ma anche di quanto una lettura data “a posteriori” possa offrire una spiegazione sì più matura e pacata degli eventi, ma quasi sempre filtrata, più che dagli eventi stessi, dalla consapevolezza di cosa è accaduto dopo. Il famoso senno di poi, che forse è altrettanto ingannevole, rivestendo di una patina “color seppia” anche quello che al momento era vissuto con altro spirito prevalente.



IL BELLO, IL BRUTTO E IL “CATTIVO”

L’approccio “completista” di Villa viene contemperato da una scrittura piuttosto agile e asciutta, al servizio del racconto, nella quale però, ed è bene dirlo, l’autore sembra sì voler dare spazio alle parole di tutti, ma non trascura mai di confermare il proprio appoggio alla “versione di Massara”. Il che è probabilmente inevitabile, parlando dell’unico membro costante della band e del band leader tosto e accentratore che ha, nel bene e nel male, tenuto il bandolo della matassa finora e probabilmente lo terrà finché ne sarà in grado. Approccio che vale tanto nell’evidenziare i pregi, i dubbi, le decisioni, ma anche le critiche e le autocritiche che il chitarrista offre, senza negare i propri errori, ma lasciando appunto che sia -quasi- sempre lui ad avere l’ultima parola o comunque che sia ben chiaro quale essa sia, di fronte a letture contrastanti.

Un limite forse inevitabile, come detto, e che per qualcuno sarà senz’altro peccato minore, che si riverbera anche sull’analisi della discografia del gruppo, nella quale l’autore si affanna a voler in tutti i modi “smontare” le tesi di chi non ha apprezzato i cambiamenti imposti alla musica degli Extrema nel secondo e terzo album o le collaborazioni con gli Articolo 31. Critiche che, unendosi a quelle di chi fin dall’inizio li ha bollati come “derivativi”, se da un lato risultano spesso ingiuste e superficiali, sottovalutando spesso il reale valore della band e dei dischi, da un altro difficilmente possono essere messe a tacere. In particolare, se evidenziano la chiara volontà di stare dietro alle “onde del momento”, fossero esse le influenze dei Pantera o dei Korn, nel tentativo di entrare nel “gioco grande”. Che poi la band abbia dimostrato una bella versatilità nel gestire queste influenze riportandole nel proprio alveo di partenza è senz’altro giusto sottolinearlo, ma l’impressione è che in una biografia, che non sia cioè un’autobiografia, un po’ di “distacco” in più non avrebbe nuociuto.

Dove invece è giusto riconoscere gran valore allo scritto è nella rigorosità con la quale il percorso storico/musicale del gruppo e le sue vicende sono narrate. In questo, nulla viene dimenticato, dall’esperienza americana, alla sfumata firma per il colosso EastWest, al fallimento della Contempo. Un doppio passaggio questo che giustamente viene enfatizzato come momento topico della carriera dei quattro, che ha forse fatto la differenza tra il poter sognare a livello internazionale (una cosa inconcepibile per una band italiana dell’epoca) e il rimanere confinati in un Paese nel quale il metal riveste e rivestirà sempre una importanza marginale. Un po’ meno sottolineato, invece, il clamoroso rimbalzo patito quando sarà la Century Media a farsi avanti. Ma andando avanti, ecco quindi l’esperienza con gli Articolo 31, le critiche per lo snaturamento del sound, l’esperienza di Rock TV e i rapporti interni al gruppo che piano piano si deteriorano, col ridimensionamento della band e il rifiuto di abbandonare definitivamente le proprie radici thrash/groove/hardcore che diventa motivo dell’abbandono di Cris Dalla Pellegrina e la tensione continua e crescente nel gruppo, col sempre più problematico rapporto con G.L.. Da lì all’uscita prima di Mattia Bigi e poi di Paolo Crimi, fino allo sfinimento del rapporto che diventa crisi vera dopo il famigerato e ben noto tour con i Death Angel. I numerosi tentativi di trovare un sostituto per il frontman e, infine, la rottura insanabile, quella che ci consegna la formazione attuale e l’ultimo album da studio, Headbanging Forever, che ha avuto la sfortuna di uscire poco prima dell’esplosione della pandemia, ritrovandosi così senza promozione.



A CESARE QUEL CHE E’ DI CESARE

Nel mezzo, tanti concerti, tanti KM di strada e la sensazione che, pur essendo stati una band apripista per quasi tutto il movimento italiano, avendo contribuito grazie al proprio innegabile valore di musicisti e grandiosi animali da palco a creare una credibilità vera per le band nostrane e pur considerando l’affetto che ancora oggi avvolge gli Extrema, per loro forse più che per altri, valga il sempre troppo veritiero detto “nemo propheta in patria”. E’ l’incredibile e schizofrenico atteggiamento nazionale, per il quale le band vengono quasi sempre esaltate oltre i propri meriti dalla critica e osteggiate quando non direttamente boicottate dal pubblico, in particolare -e Dio ne guardi- se per caso ottengono successo e riscontro. Nel caso degli Extrema, le critiche difficilmente possono mancare il bersaglio, essendo davvero bello grosso quello che il gruppo lombardo si è disegnato addosso, eppure risulta anche difficile, ascoltando la musica e i dischi, non riconoscere che il gruppo ha sempre avuto talento e qualità sopra la media, in ogni suo componente. Caratteristiche queste che nulla tolgono a quanto detto in merito all’attitudine e agli ondeggiamenti stilistici, ma che potrebbero almeno riconoscere loro quello che è innegabile: il valore strumentale e compositivo.

Chiudendo, E’ un fottuto massacro collettivo – La Storia degli Extrema è un libro interessante e composito, che si legge davvero bene e rende una immagine approfondita di una lunga e travagliata carriera, quella di una delle band più significative mai comparse in Italia e una di quelle che avrebbe probabilmente meritato di uscire pienamente dai confini nazionali, non fosse altro che per la grande resa dal vivo. Al di là di alcuni rilievi, che chiunque leggesse il libro potrà valutare più o meno positivamente o negativamente, vale il prezzo di copertina e chissà che non aiuti ai tanti che hanno sentito parlare di loro più di quanto abbiano effettivamente ascoltato i loro dischi, a farsi un’idea della band e a riscoprire anche album controversi, ma non per questo brutti, che forse non sono poi così malvagi come sono stati dipinti.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

AUTORE: Massimo Villa

TITOLO: E’ un fottuto massacro colletivo! – La Storia degli Extrema

EDIZIONE ORIGINALE: Tsunami Edizioni, 2023

COLLANA: Gli Uragani 58

COPERTINA: Flessibile

PAGINE: 333

ISBN: 978-88-94859-77-5

PREZZO: € 24





Discutine con noi sul FORUM Saverio Comellini "Lizard" 2 pienamente d\'accordo con la recensione. sono alle ultime pagine del libro. Band che seguo e apprezzo dal loro we fuckin care visti live diverse volte a Napoli ( dal csoa Tien\'a\'ment al paradise di Pozzuoli ecc.) e che ancora ascolto con piacere. Horns up per loro. 1 Bisogna dire che all\'epoca sono stati una band di gran importanza.Li ho scoperti con una cassettina compilation allegata ad una rivista dove c\'era Money Talks e da lì ho preso il precedente Tension At The Seams...che dire,sono stati la risposta italiana ai Pantera...ottima band.