INTERVISTA AMTHRYA



Taake Enrico: ciao ragazzi, devo essere sincero, fino a stasera non conoscevo il vostro gruppo, potete dirmi qualcosa di voi? Barry Yukimura: ciao Enrico ed a tutti i lettori di Metallized. Gli Amthrya nascono come una one man band, che ho usato come sfogo personale quando, anni fa, ero vittima di depressione. Infatti il progetto partito con un primo album che si rifaceva ad uno stile depressive black.



: poi c stato il tour con gli, che al tempo avevano in formazione proprio; da l nato un reciproco interesse, sfociato poi in questa collaborazione artistica. Enrico: collaborazione che ha dato ben due album quindi. Barry: s esatto, Onryo che parla di vendetta, essendo il nome di uno spirito giapponese inerente, ed il successivo Passage, un concept su una storia incestuosa la quale poi scaturisce in una violenza, che poi porter alla morte di entrambi i protagonisti; morte che per non si conclude appunto con la fine della vita, in quanto per i giapponesi shintoisti, le anime rimangono intrappolate in un limbo, fino a quando non risolveranno le situazioni che hanno lasciato in sospeso in vita.



INTERVISTA STORMCROW



: ciao, grazie dei complimenti, cosa vuoi sapere? Enrico: beh direi cominciamo con capire chi sono gli Stormcrow! Zedar: gli Stormcrow sono una band nata nel lontano 1996! Del nucleo originario sono rimasto io, poi con praticamente la formazione attuale (al netto del cambio del batterista), abbiamo registrato nel 2019 Face the Giant, nostro secondo album



