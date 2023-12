BUON NATALLO - PARTE QUARTA: I Viaggi

25/12/2023 (467 letture) A grandissima richiesta (ma di chi?) fa il suo trionfale ritorno la nostra rubrica dedicata al periodo più bello dell'anno. No, non è la fine della stagione calcistica, quando finalmente noi romanisti smettiamo di soffrire: sto parlando del Natale, momento di gioia, raccoglimento, acquisto di regali, rimpatriate, abbuffate pantagrueliche e... viaggi.

Certo, va detto che negli ultimi due anni, fra guerre, inflazione, speculazione ed in generale aumenti indiscriminati, viaggiare sta quasi tornando ad essere un lusso per pochi. Ma è esattamente di quei pochi che vogliamo parlarvi, giacché naturalmente anche i nostri musicisti preferiti vanno in vacanza. Vi andrebbe di sapere dove si recheranno per Natale, dopo il mitico pranzo dell'anno scorso? Scopriamolo assieme.



METALLICA

Benché trascorrano in tour praticamente tutto l'anno, i Metallica approfittano delle vacanze natalizie per conoscere finalmente qualcosa in più dei tanti posti che visitano: durante i tour, infatti, riescono a vedere poco e nulla delle città che li ospitano, tant'è che un tempo Robert pensava che il vero nome di Londra fosse Heathrow. Lars invece si meravigliava di non riuscire a scorgere il Colosseo durante l'atterraggio a Milano, ma solo perché è ignorante.

James, dopo i noti problemi di alcolismo degli ultimi anni, sceglie di trascorrere le proprie vacanze o in lussuose SPA -prive di open bar- o in città d'arte; lui giura di non aver toccato più un bicchiere, benché qualche tempo fa un individuo preoccupantemente somigliante a lui sia stato visto fare il giro dei bacari per Venezia. Ha cercato, in passato, di organizzare anche delle meravigliose battute di caccia in Canada, ma ha cambiato idea dopo aver visto The Revenant con Leonardo DiCaprio.

Lars, grande appassionato di calcio, ha chiesto al suo agente di prenotargli un biglietto per Atalanta, per vedere da vicino le gesta di Gasperini e soci; si è pertanto assai inalberato quando è atterrato ad Atlanta, ma ancor di più quando gli hanno detto che, date le sue abilità dietro le pelli, ha fatto bene a scegliere la città set di The Walking Dead. Del resto, non è la prima volta che commette errori incresciosi: qualche anno fa prenotò un magnifico viaggio natalizio in Australia ma, dimenticatosi della diversità di emisferi, atterrò a Sydney -temperatura percepita 42°- bardato come Totò e Peppino a Milano, o come Paolo Villaggio in Banzai. In più, aveva corso il rischio di perdere il volo, essendo stranamente fuori tempo.

Robert, stufo di sentirsi chiedere cosa ci faccia ancora nei Metallica, si è chiuso in un monastero, ma ha fatto i bagagli ed è tornato a casa dopo la centesima domanda “Ma che ci fa un metallaro satanista in un luogo di culto?”.

Kirk, infine, ha prenotato un lussuoso albergo sulla spiaggia hawaiana di Wah-Wahikiki.



IRON MAIDEN

Bruce Dickinson, naturalmente, è un fan dei viaggi culturali: ogni anno rompe le ball... coinvolge la famiglia e, se ci riesce, anche altri membri del gruppo in complicate avventure in posti inospitali, come la giungla indiana, le pampas argentine o la Stazione Termini dopo le 22. Per quest'anno aveva inizialmente prenotato una magnifica crociera sul Mar Rosso, annullata a causa dei razzi lanciati dai ribelli Houthi; ha quindi ripiegato per una crociera sul Nilo, durante la quale ha preteso di vestirsi da mummia, attirando frotte di fan. Lui è molto orgoglioso in quanto pensa di essere stato riconosciuto anche bendato, in realtà i fan erano soprattutto italiani che lo hanno scambiato per un cosplay di De Sica in Natale sul Nilo. Qualcuno si potrebbe chiedere perché un profondo conoscitore della storia e delle tradizioni locali come lui non sia andato a Rovaniemi, per assaporare il vero spirito del Natale. Il motivo è semplice: il singer della Vergine è stato dichiarato persona non grata dall'amministrazione lappone da quando ha picchiato Babbo Natale, dandogli dell'impostore per non essersi chiamato San Nicola.

Steve Harris fa spesso vacanze lampo durante le festività natalizie, giacché non vuole perdersi neppure una gara del suo amato West Ham, che prima di fine anno giocherà due partite in casa ed una in trasferta per modo di dire, visto che sarà contro i concittadini dell'Arsenal (controllate pure se volete). Avrebbe avuto piacere a tornare a Praga, dove a giugno la sua squadra ha vinto la Conference League contro la Fiorentina, ma è ancora ricercato in Repubblica Ceca per aver tirato una bottiglia in testa al povero Biraghi. Ha quindi preso un biglietto aereo per il pomeriggio del 23 dicembre per assistere ad una gara notoriamente tranquilla del campionato di Serie A, Roma-Napoli.

Adrian Smith, Dave Murray e Janick Gers erano soliti fare le vacanze assieme, finché uno di loro non ha deciso di voler fare qualcosa di diverso dagli altri almeno fuori dal palco. Purtroppo, essendo ormai tarati, scoprono di aver regolarmente prenotato le stesse vacanze, finendo per trascorrere anche il Natale assieme, giocando a tombola o Monopoli. Janick, però, spesso non gioca e preferisce dormire, confermando l'assunto secondo cui non riesca a fare cose diverse da quelle che fa sul palco.

Nicko suona e del Natale non gliene frega un cazzo.



MEGADETH

Benché Dave Mustaine non sia mai stato esattamente il fan numero uno del Natale, quest'anno è diverso: quest'anno, infatti, lo odia proprio.

Per la prima volta in tanti anni, infatti, un membro della band -nella fattispecie Kiko Loureiro- ha dovuto lasciare il gruppo per motivazioni personali, senza che sia stato il rossocrinito musicista a metterlo alla porta. Ciò ha portato il nostro a vivere una vera e propria crisi esistenziale, tanto da assumere uno stagista appositamente per poterlo umiliare e licenziare -per finta- in modo da poterlo fare quante volte vuole- tutte le volte che vuole. Restando al tema dei viaggi, proprio per evitare qualunque richiamo al Natale il nostro ha deciso di prenotare un viaggio per l'Isola di Pasqua. Tuttavia, a causa di un problema tecnico, il volo ha dovuto fare scalo sull'Isola di Natale, causando una crisi isterica al povero MegaDave, che ha provato ad aprire il portellone per buttare giù a calci lo stagista (che, a scanso di equivoci, si era anche dovuto pagare il biglietto). Come dite? I sindacati dove stanno? Ma perché, si interessano davvero ai lavoratori?

Kiko Loureiro, come detto, pare abbia seri problemi familiari, pertanto non farò indecenti battute su di lui e gli auguro il meglio. Anzi, già che ci sono gli chiedo scusa per avergliela involontariamente gufata, dato che lo scorso anno mi meravigliai del fatto che fosse ancora nella band.

Il nuovo chitarrista del gruppo, il finlandese Teemu Mantsyaari, è rimasto un po' deluso per non essere riuscito a convincere Mustaine ad andare con lui a Rovaniemi. E' in compenso riuscito a persuadere gli altri due compagni di band, ma ha discusso con Dirk Verbeuren, notoriamente vegano, quando gli ha spiegato che il menù prevedeva stufato di renna. Si è poi chiesto perché, all'ingresso del Villaggio di Babbo Natale, sia stato affisso un cartello con la faccia di Bruce Dickinson e la scritta EN PAASE SISAAN (“Io non posso entrare”, almeno secondo il mio Google Translate).

David Ellefson... ma dai, basta notizie su di lui, ormai è uscito dal gruppo, devo perderci la mano.



BLACK SABBATH

Ozzy è talmente malridotto che a stento riesce a cantare, figuriamoci a viaggiare, poveretto. Sharon, dal canto suo, è invece partita per una magnifica vacanza in Italia assieme ad un ologramma del marito, in buona compagnia di Wendy Dio e dell'ologramma del fu Ronnie James. Il viaggio, che per la precisione si svolge in Veneto, sta andando molto bene, ma Wendy in particolare non si capacita del perché gli autoctoni continuino a dire “Dio può”. O, almeno, questo è quel che lei capisce...

Tony Iommi e Geezer Butler hanno provato a chiedere in prestito la tecnologia per ologrammi a Sharon, in modo da mandare gli ologrammi da IKEA con le rispettive consorti, ma hanno avuto poco successo. Hanno dunque ripiegato a loro volta su un magnifico viaggio ai Caraibi, anche per non sentire più il sottoscritto che, ad ogni Black Friday, invoca il Black Sabbath (autodenuncia).



SLIPKNOT

Indecisi se andare in viaggio o nascondersi dalla vergogna per il trattamento riservato a Jay Weinberg, i nove di Des Moines hanno scelto la prima ipotesi. Del resto, qualunque posto sulla Terra dovrebbe essere migliore di Des Moines. In compenso, piuttosto che decidere per una destinazione comune, hanno deciso di andare ognuno dove gli pare, un po' come del resto gli ultimi album del gruppo in fatto di direzione artistica.



LACUNA COIL

Cristina Scabbia ha scelto per il Natale di viaggiare negli USA, paese dove il suo gruppoè senza dubbio più famoso che in Italia, ma tanto potrebbe andare ovunque: i followers continueranno comunque a commentare chiedendo foto dei piedi, incuranti delle bellezze paesaggistiche ed architettoniche.

Andrea Ferro, invece, ha scelto di ritirarsi in un monastero zen, per evitare di essere scambiato dai qualunquisti della musica con il più celebre Tiziano.



MOTLEY CRUE

I membri del gruppo, ormai, si stanno talmente tanto sulle balle a vicenda che hanno prenotato un viaggio nel posto più remoto del mondo, proprio per minimizzare le possibilità di incontrarsi. Purtroppo, essendo i Motley Crue, si sono tutti ritrovati sull'Isola di Pasqua, dove peraltro Vince Neil è stato scambiato per un Mo'ai. Quando è arrivato finalmente sul posto anche il buon Dave Mustaine, lui e Nikki Sixx hanno iniziato una conta per vedere chi dei due detesta più persone (o ne è detestato). Attualmente la sfida è ancora in corso e si prevede si concluda in tempo per il brindisi di mezzanotte del 31 dicembre. 2024.



RHAPSODY OF FIRE

Gli alfieri del power italiano cercano da anni di andare in vacanza in un posto dove i fan si ricordino di loro: finiscono dunque per prenotare un magnifico tour in Giappone, ma trovano all'imbarco una fila mostruosa, riconoscendo illustri colleghi quali Timo Tolkki e gli HammerFall. Una volta giunti sul posto, però, finiscono per ubriacarsi di sakè a casa di Marty Friedman assieme al tastierista degli Skylark, che continua a giurar loro che sono realmente famosi a Tokyo, prima di commettere seppuku per la disperazione a sua volta. Marty pare abbia commentato: “Peccato non l'abbia fatto anche Dave”.



BRING ME THE HORIZON

Il gruppo emo per eccellenza è atteso ad Oslo per il ritiro del Premio Nobel per la Pace: noti masochisti, hanno proposto ad Israele ed Hamas una tregua basata sul fatto che ciascuno dei contendenti può liberamente prenderli a schiaffoni in faccia. L'iniziativa ha avuto talmente successo (per la felicità di tutti, tant'è che pare si siano infiltrati fra gli schiaffeggianti anche molti non originari della martoriata Terrasanta) che il conflitto si è finalmente risolto ed i nostri eroi, tumefatti ma contenti, possono andare a ritirare il premio che poi spenderanno in lamette; un po' come oloro che possiedono la partita IVA, con la differenza che questi ultimi non ritirano alcun premio.



DIMMU BORGIR

Shagrath ha proposto ai compagni di band un'escursione sul Vatnajokull, ma è stato invitato a prenderlo nel Vatnajokull. Lo so, si tratta di una battuta puerile, ma del resto lo è anche l'iconografia satanista del gruppo nel 2023.



Buon Natale a tutti!



Si ringrazia Saverio Comellini “Lizard” per la collaborazione.





Discutine con noi sul FORUM Andrea Barricelli "Barry" 15 auguri a tutti di buone feste 14 Morto. Sono MORTO. Non ridevo così da mesi, e non è stato un anno facile. Grazie e complimenti, e auguri a tutti quanti. Allo Staff, a chiunque legga, alla mia splendida moglie Elira, e a tutti i metallari di questo pianeta. Il metal è dolore, il dolore rende umili, l\'umiltà unisce, l\'unione porta un po\' di gioia, l\'unica gioia a mio dire candida e onesta. Anche se non sono cristiano credo sia questo lo spirito del Natale. Un sincero abbraccione a tutti. 13 Buon Santo Stefano e buoni avanzi a tutte e tutti! 12 Buone feste e buon Natallo a tutti !!! 🎄🎁 🎅🏻 11 auguri e daje magica! 10 Auguri a tutti, per il prossimo anno propongo un pellegrinaggio al festival di Rovaniemi, per il tour solista di Bruce Dick….ah no! 😅 9 Auguri giovani. E buon natallo a tutti. Niente musica per me in questo periodo. son fuori di casa per lavoro e mi si è pure rotto lo stereo. Per ascoltare qualcosa ho riesumato un mangianastri con qualche cassettina che ascoltavo a fine anni 80. 8 #6 a me fa ridere ma sembra più napoletano: \"ma vatn a jokul\" 7 Buone feste a tutti! 6 tanti auculi a tutti !! Puerile la battuta sui Dimmu Borgir? Vieni a fare un salto dalle mie parti, bassa reggiana, nei bar frequentati da bigotti vari, anche personaggi sui 90 anni, novanta, ne dicono di similitanti auculi a tutti !! 5 Auguri a tutti di buone feste! 4 buon natale a tutti .....staff e utenti......🎄 3 Buone feste allo staff di Metallized e a tutti gli utenti del sito. 2 Buone feste a tutti 🤟🎸🎄 1 Buon Natale a tutti!