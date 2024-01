BUON NATALLO - PARTE QUINTA: Capodanno

31/12/2023 (439 letture) Natale è trascorso e, come si dice nei circoli della Roma bene, magnà... avemo magnato; beve... avemo bevuto; scopà... avemo bevuto.

Ma, si sa, le festività natalizie non si esauriscono con Santo Stefano: fra la Vigilia di Natale e l'Epifania che tutte le feste si porta via, cade infatti un giorno benedetto o maledetto a seconda dei punti di vista, spesso in grado di mettere in crisi coppie e gruppi di amici. Ebbene sì, sto parlando del Capodanno, forse il giorno con la più elevata pressione sociale dell'anno. Fateci caso, se non si sceglie cosa fare il 31 dicembre già ad inizio mese, si viene trattati come reprobi, appestati, o come i tifosi della Roma stanno trattando Bonucci in vista del suo possibile approdo nella Capitale. Potevamo non divertirci ad immaginare come i nostri musicisti passeranno l'ultimo dell'anno? Forse sì, ma non è questo il giorno.



METALLICA

Vi aspettate le solite battute su James alcolista redento, Lars scarso e/o ignorante, Kirk ormai ridotto a macchietta e Robert che non si sa perché stia ancora nel gruppo, giusto? Ed infatt...ehm, volevo dire, invece non sarà questo il caso. I Four Horsemen festeggiano il Capodanno con diverse modalità, tutte più o meno opinabili: James organizza abitualmente furtive battute di caccia per la sera del 31, in modo da far confondere i suoi spari con quelli dei botti di Capodanno; purtroppo, però, l'ultima volta che ci ha provato ha incrociato un gruppo di attivisti della LAV, doppiamente triggerati sia dai botti che dalle fucilate, che lo hanno quindi doppiamente riempito di botte. Quest'anno, quindi, trascorrerà Capodanno in casa, anche se ha già acquistato botti in quantità industriale e va dicendo agli amici, sempre più preoccupati, che quest'anno andrà a caccia di membri della LAV.

Lars, avendo appena compiuto 60 anni, ha deciso di mettere la testa a posto e di trascorrere un tranquillo Capodanno casalingo con la moglie (considerando la moglie, non riesce difficile crederci). Gli è però stato impedito di scandire alla batteria gli ultimi secondi dell'anno, dato che solitamente dimostra il tempismo del Maestro Canello di Fantozzi. Ma come, non vi avevo promesso niente battute trite e ritrite sulla scarsa qualità del nostro dietro le pelli? Lo so, ma dopotutto c'è ancora gente che crede a Chiara Ferragni, perché non dovrei avere anch'io una seconda possibilità? Detto ciò, i membri della famiglia Ulrich sono pronti a sintonizzarsi su Canale 5 con Carlo Conti, benché Lars nel vederlo lo abbia scambiato per il suo vecchio amico Katon W. DePena degli Hirax.

Kirk quest'anno ha deciso di trascorrere l'ultimo dell'anno in compagnia di Robert Trujillo, in modo da potersi far forza a vicenda quando la gente gli chiede “Ma che cazzo ci fai ancora nei Metallica?” Kirk, ingenuamente, crede che i fan che pronunciano queste parole ce l'abbiano col bassista, il quale non ha il cuore di rivelare al compagno di band la verità.



IRON MAIDEN

Bruce Dickinson, dopo esser stato dichiarato persona non grata a Rovaniemi a causa della sua rissa con l'innocente interprete di Babbo Natale, ha deciso di impostare la festa di Capodanno in onore di San Silvestro: in particolare, ha trasmesso a tutti gli invitati un opuscolo dove debunka con perizia le bufale che vogliono il Santo responsabile della conversione di Costantino al Cristianesimo, ma anche dove spiega dettagliatamente perché le Chiese ortodosse lo festeggiano il 2 gennaio invece del 31 dicembre. Stranamente, nessuno degli invitati ha ancora confermato la propria presenza al Veglione. Solo uno degli invitati, firmandosi come anonimo, gli ha inviato il meme con la testa di Gatto Silvestro fotoshoppata al posto della testa del Santo, scatenando la sua irosa reazione.

Steve Harris, oltre ad aver mandato a Bruce Dickinson un meme con la testa di Gatto Silvestro fotoshoppata al posto della testa del Santo, scatenando la sua irosa reazione, non ha alcuna intenzione di farsi due palle così alla festa organizzata dal suo amico cantante; l'ultima volta, infatti, oltre ad aver sviluppato un principio di orchite (Bruce infatti replica gli stessi spiegoni storici ogni anno, un po' come faccio io appena trovo una battuta che ritengo divertente), si è anche accapigliato con un fan del Millwall, rischiando di trasformare la cena in tragedia. Ha quindi deciso di prenotare un cenone di Capodanno in un ristorante chic di Londra, benché sia a conoscenza del fatto che dovrà sopportare la classica battuta “Buon Di'Anno nuovo!” allo scoccare della mezzanotte.

Nicko suona e, se del Natale continua a non fregargli un cazzo, è invece grande amante del Capodanno, dove si dimostra l'anima della festa, mangia e beve come un tombino. Ciò, per la verità, crea qualche problema ogni tanto: l'ultima volta, infatti, in preda ai fumi dell'alcool ha preso a bottigliate Kevin Shirley, accusandolo di aver rovinato gli Iron Maiden; ciò ha dato vita ad una mega-rissa dove altre quattro persone si sono accanite sul povero (oddio, mica tanto) produttore, supportando il buon Nicko nelle sue manesche rivendicazioni. La Polizia, intervenuta, ha chiesto a Adrian Smith, Dave Murray e Janick Gers, presenti sul luogo, perché non fossero intervenuti nel vedere cinque persone gonfiare di botte Shirley. I primi due, ovviamente in coro, hanno risposto: “Ci sembrava che cinque fossero già abbastanza”. Gers, invece, ha risposto: “Eh?”



MEGADETH

Dopo la crisi isterica di Natale, per Capodanno Dave Mustaine è di migliore umore: anno nuovo vita nuova e, per il 2024, il nostro amico ha già inserito fra i buoni propositi quello di tornare a cacciare qualcuno dai Megadeth come ai bei vecchi tempi: non tutti lo sanno, peraltro, ma fino a qualche anno fa i membri della band giocavano ad un gioco chiamato simpaticamente FantaDave, dove si puntavano anche discrete cifre sul prossimo candidato al licenziamento. Pare che Loureiro, prima di andarsene per conto proprio, avesse puntato tutte le proprie royalties di Dystopia e The Sick, The Dying... and The Dead! sul proprio addio, benché le clausole del FantaDave non siano ancora molto chiare sulla possibilità di riscuotere il bottino in caso di addio spontaneo e non di licenziamento. Anche Chris Broderick aveva puntato le royalties di un disco sul proprio licenziamento ma, avendo ingenuamente optato per quelle di Super Collider, ha ottenuto l'equivalente di una pizza con birra. Che è comunque meglio della abituale cucina statunitense.

Tornando al Capodanno, Mustaine ha già deciso di suonare Holy Wars durante i botti della mezzanotte, paragonandoli dunque ai conflitti di cui tratta il testo del pezzo; tuttavia, poiché qualche anno fa, completamente ubriaco, suonò Crush'em e fu denunciato per oltraggio al pudore, la moglie gli ha già segretamente staccato i jack.

Gli altri membri... ma dai, siamo seri, veramente a qualcuno di voi frega qualcosa dei contratti a tempo determinato ambulanti che suonano nei Megadeth?



BLACK SABBATH

Ozzy avrebbe tanto voluto starsene a casa per Capodanno, ma la moglie gli ha imposto la partecipazione ad un terrificante Veglione stile anni '80 con vitello tonnato, insalata russa e, ovviamente, cotechino e lenticchie, “perché portano soldi”. Il cantante ha timidamente protestato, ma la moglie lo ha ricattato ricordandogli di un Capodanno in cui, pensando di essere spiritoso, le aveva detto “Oh mi raccomando, Buona Befana tesoro!”

Tony Iommi ama molto le celebrazioni di fine anno, ma evita di maneggiare razzi, botti ed in generale giochi pirotecnici, avendo già avuto qualche problema in passato per quanto concerne la perdita delle dita.



JUDAS PRIEST

Rob Halford è un grande amante del Capodanno, benché il suo entusiasmo sia stato smorzato quando, in occasione di un cenone con amici, uno di loro gli abbia detto, pensando di essere spiritoso: “Fra, che ridere, siamo ad un Veglione con te Vegliardo”. Offesissimo, Rob emise uno dei suoi acuti dritto nel padiglione auricolare del malcapitato, causandogli una perforazione del timpano. Un altro anno, invece, avendo bevuto un po' troppo, tentò di fare delle avance ad un musicista biondo ed aitante presente alla festa, prima di ricordarsi che si trattava di Richie Faulkner. Si sarebbe giustificato dicendo: “Non ricordavo suonasse con noi”. Per quest'anno, invece, dopo i noti problemi di salute che hanno colpito sia Glenn Tipton sia lo stesso Faulkner, operato d'urgenza al cuore un paio di anni fa, i Priest hanno optato per una sobria festa casalinga con le rispettive famiglie. Tuttavia, all'esterno, hanno dichiarato di aver prenotato un costosissimo ed esclusivissimo veglione a cinque stelle, soltanto per vedere K.K. Downing prenotarne uno ancora più costoso in risposta. Alla mezzanotte, pare gli invieranno un messaggio con scritto “Buon Capodowning”.



SLAYER

Sì, purtroppo ricordo che si sono sciolti, ma il trauma è talmente forte che ancora non riesco ad accettarlo. Anche Kerry King, benché abbia imparato a fare i conti con l'addio alle scene dello storico gruppo, non riesce del tutto a rassegnarsi, tanto da aver inviato a Tom Araya, per Natale, un messaggio con scritto “Buon Natale maledetto animale” (se riconoscete la citazione siete dei vecchi catorci, come me, copyright Alex Giuliani degli Helligators). Per Capodanno, memore dei bei vecchi tempi nel gruppo, il pelatone più amato del metal ha predisposto una batteria di giochi pirotecnici e razzi da far invidia alla Corea del Nord, ma è attualmente in causa con i Rammstein, che hanno stranamente avuto la stessa idea.



PROPHILAX

Sì, purtroppo ricordo che si sono sciolti, ma il trauma è talmente forte che ancora non riesco ad accettarlo (ehi, ma è lo stesso incipit del paragrafo sugli Slayer, potrebbe notare un lettore attento). L'annuncio, arrivato a sorpresa, ha totalmente sconvolto i fan che, dopo aver da tempo perso l'illusione di credere a Babbo Natale, hanno dovuto perdere anche quella di veder mai pubblicato Pornado. L'addio alle armi della band, oltretutto, ci ha privati dell'Antinatale, un grande classico del periodo prenatalizio al pari di Una Poltrona per Due e della Whamageddon. Per celebrare i vecchi tempi, Ceppaflex e soci hanno organizzato una grande festa di Capodanno: hanno infatti calcolato che, se inizieranno a vedere il Puttanic alle 23.43 del 31 dicembre, potranno inaugurare il nuovo anno con la citazione: “Signorina mi dia retta si metta l'impermeabile, qui tra poco pioverà merda”. Che sarebbe comunque un augurio migliore dell'oroscopo di Paolo Fox.



MANOWAR

I Manowar amano notoriamente rifarsi alle tradizioni celtiche e norrene e, pertanto, non celebrano le volgari feste cristiane o il Capodanno secondo il calendario gregoriano: amano infatti festeggiare la notte di Samhain, il solstizio d'inverno ed altre amenità simili, benché non si siano più recati in Scandinavia in tali occasioni, dopo esser stati coinvolti in una rissa con Immortal, Dimmu Borgir, Emperor e compagnia urlante; il motivo di questa rissa stava nel fatto che, stranamente, i metallari nordici non ritenessero i Manowar abbastanza true, in quanto provenienti dagli Stati Uniti. L'accusa, come è facile immaginare, aveva scandalizzato Joey DeMaio forse anche più delle legnate prese successivamente: il nostro ha pertanto deciso, per questo Capodanno, di recarsi in Italia, anche se si sta già innervosendo perché tutti gli chiedono conto di una parentela con un tale Giggino.



MOTLEY CRUE

Vince Neil adorava festeggiare il Capodanno, ma si è stufato dopo l'ennesima battuta: “Ma dove hai lasciato le lenticchie?” Quest'anno, quindi, ha optato per una tranquilla cena assieme ai Guns 'n Roses, in modo che eventuali, tristissime battute sulla pinguedine possano essere riferite sia a lui che ad Axl Rose. Sperando che nessuno decida di festeggiare ammazzando il vitello grasso.



TOOL

Anche quest'anno dichiareranno che il prossimo album uscirà con tempistiche inferiori rispetto a Fear Inoculum. Ed anche quest'anno, puntualmente, ci crederemo.



KISS

I KISS sono tornati sul loro pianeta natale per Capodanno. Erano davvero alieni, cazzo. Peccato che Gene Simmons abbia lasciato multe e tasse arretrate per milioni di dollari, sostenendo che la giurisdizione statunitense non si applichi a cittadini extraterrestri. Biden, in risposta, starebbe già predisponendo un'esportazione di democrazia planetaria.



Spero sinceramente vi siate divertiti. Se ciò non si è verificato mi spiace, ma ormai cosa fatta, capo-danno.

Buon 2024 a tutti!



Si ringrazia Saverio Comellini “Lizard” per la collaborazione.





