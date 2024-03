Intervista

HOWLING GIANT - Ogni volta, una diversa apocalisse

23/03/2024 (234 letture) Nashville la capitale dello Stato americano del Tennessee; nota anche come la citt della musica, la casa del celebre Grand Ole Opry, antico programma radiofonico di musica country che ha visto calcare il suo palco nomi del calibro di Johnny Cash, Hank Williams, ma anche Elvis Presley e The Byrds; sempre a Nashville troviamo la prima fabbrica della Gibson, che qualche contributo ha dato alla musica rock e non solo. Alla met degli Anni Dieci di questo secolo, la vibrante citt ha dato i natali agli Howling Giant, che nel 2023 hanno pubblicato il loro secondo disco in studio, Glass Future, di cui trovate la recensione qui; incuriositi dalla variet e dalla qualit della proposta, abbiamo contattato il membro fondatore Zach Wheeler per approfondire la nostra conoscenza della band e dellalbum. Buona lettura!



McCallon: Ciao ragazzi, benvenuti su Metallized! Come state? Prima di tutto, volevo complimentarmi con voi per il vostro ultimo disco, Glass Future. Visto che la vostra prima volta sul sito, volevo chiedervi una breve presentazione per i nostri lettori. Zach Wheeler: Grazie per averci ospitato! Siamo gli Howling Giant, una rock band di Nashville, in Tennessee. Ci piace valorizzare elementi della psichedelia, del prog e del cosiddetto stoner metal, senza mai rinunciare a linee vocali e riff melodici. Siamo Tom Polzine alla voce e alla chitarra solista, Zach Wheeler alla voce e alla batteria, Sebastian Baltes al basso e James Sanderson alla chitarra ritmica.



: Siamo rimasti a bocca aperta da quanto sia stata positiva la risposta dei fan a. Siamo stati tanto fortunati al punto di vederlo debuttare al primo posto sulle Doom Charts, e vedere cos premiato il nostro lavoro stato esaltante. McCallon: Beh, complimenti ancora! il vostro secondo full-lenght ci sono state differenze nel processo creativo, in quello di registrazione - tra The Space Between Worlds [disco desordio, ndr] e il nuovo album? Zach: Allora, rispetto a Space Between Worlds [sic], la creazione di Glass Future stato un processo molto pi paziente. Abbiamo iniziato scrivendo diciotto canzoni, e scelto le migliori di queste per realizzare il disco. Ci siamo presi il tempo di lavorare alla miglior versione di quei brani, ascoltandoli criticamente e, alle volte, riregistrandoli da capo per diciamo, trovare la scultura nella pietra! Laggiunta di James alla band, in qualit di forza creativa durante la fase di scrittura, ha permesso lintroduzione di un sacco di idee interessanti e una nuova prospettiva sul nostro modo di comporre.



: Preservare la visione creativa deglisempre il nostro obiettivo primario quando lavoriamo in collaborazione con una casa discografica. Siamo affascianti dal fatto che sia lache laabbiano sostenuto e sposato la nostra idea [di musica]. Lastata perfetta per, lala casa di. Semplicemente, unetichetta pi grande ci ha garantito una miglior distribuzione e maggior supporto dal vivo, quindi siamo contenti di farne parte. McCallon: Trai il meglio da ci che la vita ti mette a disposizione, insomma! A tal proposito Voi nascete a Nashville, un posto con una radicata storia musicale. Nella vostra musica, poi, tendete a combinare per vostra stessa ammissione diversi stili musicali; quali sono i nomi che vi hanno influenzato maggiormente? Mi vanno bene anche se non vengono da Nashville! Zach: Nashville stata una citt fantastica per noi dal punto di vista logistico: il principale motivo per cui abbiamo scelto di iniziare da l stato il suo ruolo come centro nevralgico per diverse rotte di tour dal vivo. Invece, ad essere onesti, da un punto di vista stilistico la maggior parte delle nostre influenze non proviene da Nashville. Alcune delle nostre band preferite sono i Torche, gli ASG, i Baroness, e poi ancora The Sword, Mastodon e Elder: musica pesante ma melodica, del tipo che ti fa stare bene!



: Guarda,ad oggi la miglior rappresentazione degli. Presenta passaggi ritmati, riff vivaci e linee vocali melodiche e armoniche. In quella canzone puoi trovare un piccolo pezzetto di ogni cosa che facciamo con la nostra musica. McCallon: Grazie. Con il vostro primo lavoro avete realizzato un concept album, e anche in Glass Future penso si possano scorgere riferimenti letterari e non solo; parlando sempre di fonti dispirazione, quali sono i vostri punti di riferimento quando scrivete i testi? Zach: Ogni brano di Glass Future si sviluppa intorno a un diversa apocalisse, o reazione a un mondo che sta finendo. Non tanto la paura a muoverci, ma ci sentivamo ispirati dallimmaginario di mondi che vanno incontro alla rovina, con influenze che mescolano il fervore religioso alla fantascienza pulp. Alcuni esempi di questi riferimenti sono videogiochi come Disco Elysium [sviluppato da ZA/UM nel 2019, ndr] e Elden Ring [sviluppato da FromSoftware nel 2022, ndr], ma anche dagli episodi di Twilight Zone [serie TV nota in Italia anche come Ai confini della realt, ndr], nonch le distese desolate e le atmosfere western de La torre nera [serie di romanzi di Stephen King, ndr].



: Lestetica dinasce dalla mitologia, in cui spesso i draghi sono metafore di una catastrofe. Questo si legava bene al tema dellapocalisse.realizza la maggior parte dei disegni per i nostri dischi: le abbia presentato lidea del drago e lei lha interpretata per noi. Abbiamo un vero e proprio cast di amici e parenti molto talentuosi, a cui ci affidiamo di volta in volta, che ci aiutano a trasporre le nostre idee nelle immagini che poi usiamo. Apprezziamo davvero tutto laiuto che ci hanno dato nel corso degli anni, e vogliamo loro bene. McCallon: Eccoci con lultima! Ora che il disco stato pubblicato da diversi mesi, potreste dirci qualcosa sui vostri piani futuri? Zach: Al momento siamo in tour insieme agli Obsessed e ai Gozu sulle strade dellAmerica, portando il verbo del rock alle brave genti della Terra. Stiamo lavorando a nuovi piani per i nostri tour, e presto ne parleremo su tutti i nostri social media e sul nostro sito! Ma abbiamo anche intenzione di tornare presto in studio e darci da fare su qualche prossima uscita, anche perch abbiamo gi del materiale a cui stiamo lavorando. Tenete docchio i cieli



*[Il riferimento a una battuta del film Bill & Ted's Excellent Adventure, diretto da Stephen Herek nel 1989, con Keanu Reeves e Alex Winter, ad oggi inedito in Italia, ndr]

Simone "McCallon" Calloni 5 Di Nashville Tennessee io conosco solo i Tora Tora e i Giant che erano delle buonissime band, la prima addirittura ottima! 4 In effetti non sono male e le influenze le ho intercettate subito. Fuori tempo massimo? Forse un po\', ma dovrei ascoltare il disco per dirlo. E non solo un paio di pezzi. 3 Dopo aver letto l\'intervista ho ascoltato qualcosa in rete,ottima impressione...cmq la curiosità verso il film di Herek molta visto che anche il buon Lucassen si ispirato a questa pellicola per Revel In Time. 2 Grazie mille! 1 Fantastici!! Ottimo lavoro!!!