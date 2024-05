Live Report

MARDUK + ORIGIN + DOODSWENS - Revolver Club, San Donà di Piave (VE), 24/04/2024

02/05/2024

E dopo qualche mese, il Revolver propone un’altra serata imperdibile per tutti gli appassionati di black metal! Stanno per salire sul palco i Doodswens, seguiti dai statunitensi Origin in supporto degli inossidabili Marduk , gruppo leggendario della scena. Rompiamo subito gli indugi e lanciamoci in prima fila sotto il palco!



DOODSWENS

Cresce la curiosità per il gruppo di apertura, realtà che si è affacciata da pochi anni nel panorama musicale. Subito la cantante/batterista Inge catalizza su di sé l’attenzione, intenta ad iniziare il suo rito tra candele ed incenso, rendendo un’ atmosfera di crescente attesa. I Doodswens partono con incedere grintoso, sferzando il club con gelide folate di black metal; pochi i rallentamenti, si viaggia su ritmi sostenuti, e le corde di P alla chitarra, e di R al basso proseguono incessanti per tutto il tempo a loro dedicato, pescando dalla breve discografia (il demo ed il loro primo album), e proponendo in ultimo due canzoni dal prossimo disco. Gli olandesi non inventano nulla di nuovo, ma quello che fanno lo eseguono con energia e passione, con una prestazione solida e genuina, facendosi apprezzare da un pubblico sempre più presente e partecipe.

A fine concerto, nella -vana- attesa di poter riuscire ad intervistare i Marduk, riusciamo a chiacchierare un po’ con Inge.

: ciao Enrico, allora la band nasce nel 2017 con me e la mia vecchia amicaalla chitarra. Abbiamo cominciato assieme, ma per me è una necessità l’esibizione live, situazione che invece non è congeniale a, quindi ho dovuto interrompere la collaborazione con lei, per arrivare alla formazione attuale coned Enrico: quando dici che per te l’esibizione dal vivo è una necessità, cosa intendi? Inge: per me lo spettacolo dal vivo è una necessità emozionale personale, che sento di voler condividere con le persone che hanno questo mio stesso bisogno. È per questo che sul palco incomincio un rituale di purificazione, in quanto credo che l’universo sia composto, oltre che dai cinque elementi, anche da una parte spirituale, e nei concerti è come se incanalassi queste entità maligne, che fuoriescono dalla nostra musica, e che con l’aiuto dei fan presenti, riesco ad esorcizzare e liberare.

: per me lo spettacolo dal vivo è una necessità emozionale personale, che sento di voler condividere con le persone che hanno questo mio stesso bisogno. È per questo che sul palco incomincio un rituale di purificazione, in quanto credo che l’universo sia composto, oltre che dai cinque elementi, anche da una parte spirituale, e nei concerti è come se incanalassi queste entità maligne, che fuoriescono dalla nostra musica, e che con l’aiuto dei fan presenti, riesco ad esorcizzare e liberare. Enrico: e questa esorcizzazione ha qualcosa a che fare con il nome dato al gruppo? Inge Esatto, Doodswens significa letteralmente “desiderio della morte”, ma è una traduzione troppo stretta, ciò che intendo con questo nome è più simile ad un sentiero di morte, come se fossimo guidati dalla Nera Mietitrice.

Esatto,significa letteralmente “desiderio della morte”, ma è una traduzione troppo stretta, ciò che intendo con questo nome è più simile ad un sentiero di morte, come se fossimo guidati dalla Nera Mietitrice. Enrico: Un’ ultima cosa, poi ti lascio ai tuoi impegni, che impegni ci sono per il futuro? Album e tour? Inge: Esatto, le ultime due canzoni che abbiamo suonato oggi provengono dal nostro prossimo album, che è praticamente pronto, e tra registrazione e programmazione, uscirà spero tra fine anno ed inizio 2025. Ovviamente poi non vedo l’ora di essere ancora in viaggio per concerti, adoro il fatto di scrivere le composizioni, registrarle, ripartire in tour, e poi ricominciare tutto!

: Esatto, le ultime due canzoni che abbiamo suonato oggi provengono dal nostro prossimo album, che è praticamente pronto, e tra registrazione e programmazione, uscirà spero tra fine anno ed inizio 2025. Ovviamente poi non vedo l’ora di essere ancora in viaggio per concerti, adoro il fatto di scrivere le composizioni, registrarle, ripartire in tour, e poi ricominciare tutto! Enrico: Perfetto, grazie mille del tuo tempo Inge, alla prossima occasione! Inge: approfitto per salutare i nostri fan italiani, che devo ammettere qui sono sempre molto gentili e speciali, tanto che alcuni li conosco personalmente! Grazie a tutti, a te ed a Metallized, alla prossima!



SETLIST DOODSWENS

Intro

In Mijn Bloed

Demo I

Ijsheiligen

Het Zwartewaterland

Demo II

Demo III

Demo IV

Devils

Devils Stone

Vlaamse Vloek



ORIGIN

Dopo una breve attesa entrano in scena gli storici statunitensi Origin, scelta curiosa, che cambia decisamente orizzonti musicali, passando dal canonico black metal, ad un technical death. Ma non c’è tempo per apprezzare le differenze stilistiche, il gruppo consiglia al pubblico di “mettere via i telefonini e godersi lo spettacolo”, partendo ad un ritmo forsennato ed infiammando in pochi istanti tutto il locale, già catturato dall’irresistibile magnetismo degli americani.

La band corre a velocità supersoniche, Paul e Mike volano sulle corde dei propri strumenti,la batteria di John non conosce sosta, mentre l’impatto scenico di Jason fomenta tutti gli astanti; gli ascoltatori catturati dalle vibrazioni degli Origin rispondono positivamente a tutti gli inviti del cantante, che non lesina di incitare vari circle pit, wall of death, crowdsurfing ed uno stage diving! Gli Origin sono un vero massacro sonoro,riuscendo a portare l’entusiasmo ed il divertimento ad altissimo livello, incrementando così al massimo le aspettative per il concerto del gruppo di punta.



MARDUK

Impossibile non aver sentito parlare dei Marduk, un’istituzione del genere, ai quali non serve presentazione.

Gli svedesi si prendono il loro tempo prima di salire sul palco del Revolver, contribuendo ad aumentare la curiosità per la loro esibizione.

Ma una volta in scena, bastano poche note per far capire a tutti come sia possibile che dopo più di trent’anni gli svedesi riescano ancora ad incanalare il potere della fiamma nera. Passano le decadi, cambia il fisico, aumentano i capelli bianchi, ma i Marduk proseguono indomiti per la loro strada, offrendo uno spettacolo denso di malignità e furore. Come nello stile dei nostri, si viaggia a ritmi sostenuti dall’inizio alla fine, potendo contare su composizioni che racchiudono gli ultimi vent’anni della loro discografia. Mortuus dialoga con i fan, che passano dal pogo sfrenato alla fervente adorazione ed ammirazione dei propri idoli.

Ed infatti l’attesa per il bis è breve, i Marduk rientrano velocemente per le ultime due canzoni, salutando degnamente il pubblico in visibilio.





SETLIST MARDUK

On Darkened Wings

Equestrian

Shovel

Souls for Belial

Funeral Seemed

With Satan

Wartheland

Blood of the Funeral

Levelling Dust

Sun Has Failed

Blond Beast

Throne of Rats

Wolves



CONCLUSIONI

Si chiude così anche questo concerto al Revolver, che come da consuetudine, riesce a proporre dei gruppi di qualità e di sicuro interesse per tutti gli appassionati. La serata è proseguita senza alcun intoppo, in un clima disteso e partecipe, come lecito attendersi da eventi di questo tipo

