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10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
OVERHEAT + SEXPERIENCE
13/01/2018
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
https://www.facebook.com/events/139395820055471/
GRUPPI
REBEL CIRCLE NIGHT - con:

SEXPERIENCE +
OVERHEAT
NOTE
Sabato 13 gennaio 2018
@Be Movie - Sant'Ilario d'Enza (RE)
via Roma, 6/A

Inizio concerti ore 22:00
Ingresso gratuito
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