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Sanctum: Sic Transit Gloria Mundi

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Darkness Remains - Expanded Edition

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10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
BULLET-PROOF + MECHANICAL GOD CREATION + SINPHOBIA
13/01/2018
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
GRUPPI
BULLET-PROOF +
MECHANICAL GOD CREATION +
SINPHOBIA
NOTE
Sabato 13 gennaio 2018
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito con tessera ACSI
Costo tessera 10 euro con consumazione, valida per tutto l'anno
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