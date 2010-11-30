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12/01/18
MYSTIC PROPHECY
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12/01/18
GREYFELL
Horsepower

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Sign of the Dragonhead

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NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

CONCERTI

10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
ENDEZZMA + GUESTS
01/02/2018
OFFICINE SONORE - VERCELLI
https://www.facebook.com/events/1056539824487043/
GRUPPI
ENDEZZMA +
Xpus +
Urnaa
NOTE
Officine Sonore
Via Caduti Sul Lavoro 13, Vercelli (VC)

Apertura porte: ore 20:00
Ingresso € 10,00
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06/01/2018 - 00:00
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08/01/2018 - 08:05
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07/01/2018 - 10:51
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VOL. 12 - CADAVERIA + FUNERAL ORATION + VALGRIND + INNER HATE - Zoom Disco Club, Marcellinara (CZ), 28/12/2017
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