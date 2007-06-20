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ALCATRAZ - MILANO

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KREATOR + VADER + DAGOBA
ZONA ROVERI - BOLOGNA

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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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FATES WARNING + METHODICA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/18
VEXOVOID + EXPLORER + SHENANIGANS
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
DETTAGLI EVENTO
ENDEZZMA + GUESTS
02/02/2018
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
https://www.facebook.com/events/135469890501149/
GRUPPI
ENDEZZMA +
Kaiserreich +
Sazernyst
NOTE
Circolo Colony
Via Via Romolo Gessi 14, Brescia (BS)

Apertura porte ore 21:00
Ingresso gratuito
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