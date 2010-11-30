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CONCERTI

10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
DARK QUARTERER + IL SEGNO DEL COMANDO
28/01/2018
TITTY TWISTER - PARMA
https://www.facebook.com/events/146222159435636/
GRUPPI
DARK QUARTERER +
IL SEGNO DEL COMANDO
NOTE
Domenica 28 gennaio 2018
@Titty Twister - Parma
piazza Bruno Mora, 11/A

Inizio concerti ore 22.00
Ingresso 10 € riservato ai soci ARCI

Apertura porte con possibilità di cenare presso il locale dalle ore 20:00
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