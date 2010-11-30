12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered
12/01/18
GREYFELL
Horsepower
12/01/18
BLEEDING GODS
Dodekathlon
12/01/18
TRESPASS
Footprints in the Rock
12/01/18
CORROSION OF CONFORMITY
No Cross No Crown
12/01/18
HAMFERD
Támsins likam
12/01/18
HEIDEVOLK
Vuur van verzet
12/01/18
LEAVES` EYES
Sign of the Dragonhead
12/01/18
NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition
10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA
11/01/18
HIEROPHANT
ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO
12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA
13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)