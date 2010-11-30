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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
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NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/18
OVERHEAT + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
DETTAGLI EVENTO
AMRAAM + A TASTE OF FEAR + TRACTORS
20/01/2018
ALVARADO STREET - ROMA
https://www.facebook.com/events/143044719744188/
GRUPPI
AMRAAM +
A TASTE OF FEAR +
TRACTORS
NOTE
Sabato 20 gennaio 2018
@Alvarado Street - Roma
via Attilio Mori, 27

Inizio concerti ore 21:00
Ingresso 3 euro
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