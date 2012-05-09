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RAW POWER + TRUTH STARTS IN LIES
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

20/01/18
ALEA JACTA + METHEDRAS + CRUENTATOR
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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FATES WARNING + METHODICA
ORION - CIAMPINO (RM)
DETTAGLI EVENTO
ALEA JACTA + METHEDRAS + CRUENTATOR
20/01/2018
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
https://www.facebook.com/search/top/?q=cg%20-%20comunit%C3%A0%20giovanile
GRUPPI
ALEA JACTA +
METHEDRAS +
CRUENTATOR
NOTE
Sabato 20 gennaio 2018
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito riservato ai soci ACSI
Costo tessera 10 euro, valida per tutto l'anno e con una consumazione inclusa
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