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GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
https://www.facebook.com/events/339905549821752/
GRUPPI
ARCANA OPERA
NOTE
Sabato 27 gennaio 2018
@Grind House Club - Padova
via Longhin, 37

Ingresso 7 euro
Tessera AICS richiesta
Sia tessera che ingresso essere possono pagati direttamente in loco la serata dell’evento

Apertura cancelli ore 23:00
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