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HIGHLORD + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
DETTAGLI EVENTO
TMA ALTERNATIVE METAL NIGHT
10/02/2018
ROCK HEAT - AREZZO
https://www.facebook.com/events/472875449780971/
GRUPPI
PANIC.0 +
DAMNESS +
CESIO 135
NOTE
Sabato 10 febbraio 2018
@Rock Heat - Arezzo
via Galvani, 32

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 23:00
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