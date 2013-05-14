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AERODYNE + STRAY BULLETS
GRINDHOUSE - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
ONELEGMAN + BROWBEAT + STONEDRIFT
24/02/2018
LA TENDA - MODENA
https://www.facebook.com/events/164617957496933/
GRUPPI
ONELEGMAN +
BROWBEAT +
STONEDRIFT
NOTE
Sabato 24 febbraio 2018
@La Tenda - Modena
viale Monte Kosica, 91

Inizio concerti ore 21:00
Ingresso gratuito
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