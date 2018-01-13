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DETTAGLI EVENTO
EXCITER`S + FATAL CLICHÉ
11/02/2018
FUCKSIA - ROMA
https://www.facebook.com/events/233942753814767/
GRUPPI
EXICITER'S +
FATAL CLICHÉ
NOTE
EXICITER'S (release party di Reset) +
FATAL CLICHÉ (release party di Commonplays)

Domenica 11 febbraio 2018
@Fucksia Rock'n'Live - Roma
via Carlo Casini, 176/180

Ingresso gratuito

Apertura ore 19:30
Inizio concerti ore 21:30
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