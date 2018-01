DETTAGLI EVENTO DEATHLESS LEGACY + GUESTS 27/01/2018 WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN) https://www.facebook.com/events/504159806631073 GRUPPI

DEATHLESS LEGACY +

IN TORMENTATA QUIETE +

THA GOBLVNZ MARCH NOTE

Sabato 27 gennaio 2018

@The Wave Club - Misano Adriatico (RN)

via Conca, 4



Apertura porte ore 22:00

Inizio concerti ore 22:30



Ingresso riservato ai soci (tessera CSEN rossa):

6€ senza consumazione

8€ con birra chiara media inclusa (o bibita analcolica / amaro / shottino)

10€ con drink incluso



Maggiori dettagli sulla location e sugli ingressi nell'evento Facebook (link in alto)