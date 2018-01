DETTAGLI EVENTO PROG IN ROMA 03/02/2018 TRAFFIC CLUB - ROMA https://m.facebook.com/events/200040493886181/ GRUPPI

HAMNESIA +

THE NOOM +

ASTRAL DELIVERANCE +

DRIFT IN SLUMBER NOTE

Sabato 3 febbraio 2018

@Traffic Club - Roma

via Prenestina 738



Inizio ore 21:00