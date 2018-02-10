05/03/18
MY OWN PRISON
Comatose
07/03/18
NO DROP FOR US
Otherside
09/03/18
MYLES KENNEDY
Year of the Tiger
09/03/18
ANTICHRIST
Pax Moriendi
09/03/18
MINISTRY
Amerikkkant
09/03/18
WHIPSTRIKER
Merciless Artillery
09/03/18
ERYN NON DAE.
Abandon Of The Self
09/03/18
TAX THE HEAT
Change Your Position
09/03/18
DRUDKH
They Often See Dreams About The Spring
09/03/18
PROSPECTIVE
Unreal
05/03/18
KORPIKLAANI + ARKONA + HEIDEVOLK + TROLLFEST
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
05/03/18
BROKEN HOPE + HIEROPHANT
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
06/03/18
CARNIFEX + OCEANO + ADVERSIONS CROWN + DISENTOMB
CIRCOLO MAGNOLIA - MILANO
07/03/18
ANVIL + GUESTS
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
08/03/18
SKYFORGER
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
08/03/18
ANVIL + TRANCE
EXENZIA - PRATO
09/03/18
DOOL + HARAKIRI FOR THE SKY
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
09/03/18
KALEDON + ANKOR + SERENADE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
09/03/18
FOLKSTONE
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
09/03/18
SKYFORGER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)