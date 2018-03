DETTAGLI EVENTO BUS 666 FEST 10/03/2018 PARMA https://www.facebook.com/events/173716006549793/ GRUPPI

NECRODEATH +

DISTRUZIONE +

BLOOD OF SEKLUSION +

ALTJIRA NOTE

ore 16.00 - ritrovo al Titty Twister

ore 16.45 - partenza con il bus 666

ore 17.15 - tappa al Circolo Arci McQueen con concerto degli Altjira

ore 18.20 - tappa al Sliver Studio con concerto dei Blood of Seklusion

ore 19.20 - tappa al Bar Caff & Company

ore 20.10 - ritorno al Titty Twister per la cena a buffet

ore 21.45 - concerto Distruzione

ore 22.45 - concerto Necrodeath



Al termine dei concerti Dj set old school all nite by Dimitri Corradini