DETTAGLI EVENTO THE DAMNED 20/05/2018 CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI) https://www.facebook.com/events/396796200781758/ GRUPPI

The Damned +

guest NOTE

Apertura porte h. 19:00

Inizio concerti h. 21:00



Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

€ 25,00 in cassa la sera del concerto -> bit.ly/TheDamned_Magnolia



Non è necessaria la tessera ARCI