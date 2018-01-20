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DOOGIE WHITE + GUESTS
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PROG IN ROMA
TRAFFIC CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
PESTILENCE + REBAELLIUN
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ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/events/494167430949980/
GRUPPI
PESTILENCE +
REBAELLIUN +
DISTILLATOR +
SUDDEN DEATH +
HELLISH GOD
NOTE
Doors open: 20.00
Ticket : 20 euro + Tessera Acsi (Per chi ne fosse sprovvisto il costo della tessera è di 3 euro. E' possibile farla direttamente in cassa il giorno del concerto)
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