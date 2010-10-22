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09/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
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METALLICA + KVELERTAK
PALA ALPITOUR - TORINO

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CORAM LETHE + SUICIDAL CAUSTICITY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

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MOTH`S CIRCLE FLIGHT + STONEDRIFT
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VERONA NERA
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10/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
HEARTLESS + TYRANT + WINE GUARDIAN
16/02/2018
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/events/194208774495256/
GRUPPI
HEARTLESS +
TYRANT +
WINE GUARDIAN
NOTE
Venerdì 16 febbraio 2018
@The One - Cassano d'Adda (MI)
piazza Gobetti

Ingresso 5 euro
Inizio concerti ore 21:00
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