01/09/18
JUNKYARD DRIVE
Black Coffee
03/09/18
ANGUISH FORCE
Chapter 7
06/09/18
HYPERDONTIA
Nexus of Teeth
07/09/18
THE SKULL
The Endless Road Turns Dark
07/09/18
TYRANT DISCIPLE
Weight Of Oblivion
07/09/18
ALTER BRIDGE
Live At The Royal Albert Hall Featuring The Parallax Orchestra
07/09/18
NASHVILLE PUSSY
Pleased To Eat You
07/09/18
METAL ALLEGIANCE
Volume II - Power Drunk Majesty
07/09/18
COUNTERPARTS
Private Room
07/09/18
PIG DESTROYER
Head Cage
01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)
01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)
01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)
01/09/18
EXTERMINATION FEST
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
05/09/18
LACUNA COIL + GUESTS
FESTAREGGIO - REGGIO EMILIA
07/09/18
SINISTRO FEST (day 1)
LAGO I SALICI - CERRETO GUIDI (FI)
08/09/18
DESTRAGE + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
08/09/18
FOLKSTONE + SAILING TO NOWHERE
LEGEND CLUB - MILANO