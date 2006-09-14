01/06/18
THORIUM
Blasphemy Awakes
01/06/18
BLACK CRUCIFIXION
Lightless Violent Chaos
01/06/18
LIPZ
Scaryman
01/06/18
GRUESOME (USA)
Twisted Prayers
01/06/18
MAGICAL HEART
Another Wonderland
01/06/18
MORTIIS
Perfectly Defect - ristampa
01/06/18
NERVOSA
Downfall Of Mankind
01/06/18
ALIEN WEAPONRY
Tū - Album Cover
01/06/18
WOLFSSCHREI
Rise Dead Ember
08/06/18
DEVIN TOWNSEND
Eras
27/05/18
METAL QUEEN FESTIVAL (day 3)
SALONE POLIVALENTE - STRAMBINO (TO)
27/05/18
BARBATOS + MANZER + INSULTER
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
29/05/18
ROCK TEMPLE FESTIVAL
LEGEND CLUB - MILANO
01/06/18
SUUM + THE OSSUARY + GUESTS
DEFRAG - ROMA
01/06/18
WIEGEDOOD + CALVARIO
SPAZIO LIGERA - MILANO
02/06/18
DESTRAGE + DESPITE EXILE + SLANDER
SOLIDAR ROCK - CASSANO D/ADDA (MI)
02/06/18
SHORES OF NULL + PÁRODOS
EVILUTION CLUB - ACERRA (NA)
02/06/18
WIEGEDOOD
FREAKOUT - BOLOGNA
02/06/18
NODE + GUESTS
THE FACTORY - AZZANO (VERONA)
05/06/18
DEAD CROSS
ESTRAGON - BOLOGNA