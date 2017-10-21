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ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + SØNDAG
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TURBOCHARGED + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

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ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + FORGED IN BLOOD + URAL
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

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NILE + TERRORIZER + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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TURBOCHARGED + VIOLENTOR + THE RADSTER
CELLAR THEORY - NAPOLI

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HOPELESS + QUMA + SILENCE PREVAILS
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO

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BURIAN + ULFHEDNAR + AMRAAM + CRUELTY FORCE
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SAILING TO NOWHERE
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23/02/18
JOHN PALMUTE + DECLAPIDE + NOORADRENALINA
SHABBA CLUB - CANTU' (CO)
DETTAGLI EVENTO
JOHN PALMUTE + DECLAPIDE + NOORADRENALINA
23/02/2018
SHABBA CLUB - CANTU' (CO)
https://www.facebook.com/events/193614644561598/
GRUPPI
JOHN PALMUTE +
DECLAPIDE +
NORADRENALINA
NOTE
Venerdì 23 febbraio 2018
@Shabba Club - Cantù (CO)
via Milano, 127/B

Inizio ore 21:00
Ingresso 3 euro con tessera ACSI, o 5 euro con iscrizione in loco (la tessera è valida tutto l'anno)
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