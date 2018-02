DETTAGLI EVENTO JOHN PALMUTE + DECLAPIDE + NOORADRENALINA 23/02/2018 SHABBA CLUB - CANTU' (CO) https://www.facebook.com/events/193614644561598/ GRUPPI

JOHN PALMUTE +

DECLAPIDE +

NORADRENALINA NOTE

Venerdì 23 febbraio 2018

@Shabba Club - Cantù (CO)

via Milano, 127/B



Inizio ore 21:00

Ingresso 3 euro con tessera ACSI, o 5 euro con iscrizione in loco (la tessera è valida tutto l'anno)