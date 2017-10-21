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SEPULTURA + OBSCURA + GOATWHORE + FIT FOR AN AUTOPSY
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)

28/02/18
SEPULTURA + OBSCURA + GOATWHORE + FIT FOR AN AUTOPSY
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

28/02/18
AMENRA + BORIS
LOCOMOTIV - BOLOGNA

28/02/18
CANNIBAL CORPSE + THE BLACK DAHLIA MURDER + IN ARKADIA
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

01/03/18
THERION + IMPERIAL AGE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

01/03/18
AMENRA + BORIS
MONK - ROMA

01/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

02/03/18
THERION + IMPERIAL AGE
ORION - CIAMPINO (RM)

02/03/18
AMENRA + BORIS
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

02/03/18
LAIBACH
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
RUXT + MASTERCASTLE + STORMWOLF
03/03/2018
TEATRO CARIGNANO - GENOVA
https://www.facebook.com/events/110306043085119/
GRUPPI
Ruxt +
Mastercastle +
Stormwolf
NOTE
Inizio ore 21.00
Biglietti 10 euro, prevendite presso il negozio Disco Club, Via San Vincenzo 20 (Genova).
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