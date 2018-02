DETTAGLI EVENTO ANVIL + GUESTS 07/03/2018 JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA GRUPPI

ANVIL +

TRANCE +

GRAVESTONE +

UNDERBALL NOTE

Mercoledì 7 marzo 2018

@Jailbreak - Roma

via Tiburtina, 870



Apertura cancelli ore 20:00

Inizio concerti ore 21:00



Ingresso 15 euro



Per chi assisterà al concerto degli Anvil e vorrà partecipare anche a Phil Campbell and the Bastard Sons il prossimo 16 marzo, avrà una riduzione di 5 € sul biglietto di Campbell: anziché 25 €, pagherà 20 €