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THERION + IMPERIAL AGE (ANNULLATO!)
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

01/03/18
AMENRA + BORIS
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01/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
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02/03/18
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ORION - CIAMPINO (RM)

02/03/18
AMENRA + BORIS
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

02/03/18
LAIBACH
ZONA ROVERI - BOLOGNA

02/03/18
DESPITE EXILE
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

02/03/18
LAMBSTONE
TRAFFIC CLUB - ROMA

02/03/18
THERION + IMPERIAL AGE + NULL POSITIV
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)

02/03/18
NEW DISORDER + GAME ZERO
FUCKSIA CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
ANVIL + TRANCE
09/03/2018
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
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01/03/2018 - 00:19
WILL`O`WISP: guarda il nuovo video
01/03/2018 - 10:11
ORANGE GOBLIN: rivelati i primi dettagli sul prossimo disco
28/02/2018 - 18:59
THERION: annullato il concerto di Brescia per allerta neve
01/03/2018 - 12:00
DEATHLESS LEGACY: questo sabato a Busto Arsizio
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MARDUK: aggiunte due date in Italia a maggio
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EPICA: online il video di ''Decoded Poetry''
01/03/2018 - 10:24
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PARKWAY DRIVE: online la clip di 'Wishing Wells'; parteciperanno al Rock In Roma
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SLEEP: annunciata un'unica tappa in Italia!
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26/02/2018
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# 2 - L'altro e (ancora più) ben nascosto lato del romanticismo metallico
20/02/2018
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15/02/2018
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METALLICA + KVELERTAK
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18/02/2018
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21/10/2017
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