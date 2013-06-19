      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dimmu Borgir
Eonian
Demo

Below a Silent Sky
A View from Afar
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/05/18
DE PROFUNDIS
The Blindind Light of Faith

11/05/18
ENGEL
Abandon All Hope

11/05/18
SKINLESS
Savagery

11/05/18
ABORTED FETUS
The Ancient Spirits of Decay

11/05/18
HEGEMONE
We Desappear

11/05/18
LORDS OF BLACK
Icons Of The New Days

11/05/18
SEVENDUST
All I See Is War

11/05/18
TRAUMA (USA)
As the World Dies

11/05/18
VEGA
Only Human

11/05/18
JIZZY PEARL
All You Need Is Soul

CONCERTI

10/05/18
EYEHATEGOD
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

10/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/05/18
SATARIAL
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

11/05/18
EYEHATEGOD
EVOL CLUB - ROMA

11/05/18
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

11/05/18
THE LAST BAND + GUESTS
CIRCOLO ACSI SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)

11/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
ZONA ROVERI - BOLOGNA

11/05/18
CARCHARODON + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + LAST RITES
BEER NEST - FINALE LIGURE (SV)

12/05/18
PHIL RUDD (ANNULLATO!)
LEGEND CLUB - MILANO

12/05/18
VIENNA METAL MEETING
ARENA WIEN - VIENNA
DETTAGLI EVENTO
DIABLO BLVD + MYR + GUESTS
19/05/2018
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
https://www.facebook.com/events/1983518231900151/
GRUPPI
DIABLO BLVD +
MYR +
GUESTS
ULTIMI COMMENTI
04/05/2018 - 16:56
LORDI: guarda il nuovo video
09/05/2018 - 14:54
METAL FOR EMERGENCY: annunciati i Bulldozer
09/05/2018 - 16:02
EISREGEN: disponibili i dettagli e la titletrack del nuovo EP
08/05/2018 - 16:58
OBSCURA: i dettagli del nuovo ''Diluvium'' e un brano
06/05/2018 - 10:10
GHOST: disponibili i live video amatoriali di due nuovi brani
04/05/2018 - 13:48
ALICE IN CHAINS: ecco il video del nuovo singolo
09/05/2018 - 18:23
IRON FIRE: disponibile un nuovo video
09/05/2018 - 16:36
BEYOND THE BLACK: firmano per la Napalm Records
09/05/2018 - 07:06
KINGCROW: a settembre il nuovo disco, ecco i primi dettagli
08/05/2018 - 14:55
MADBALL: annunciate le date italiane
ULTIMI COMMENTI
08/05/2018
Articolo
HOLLYBLOOD
# 18 - A Quiet Place
06/05/2018
Articolo
SINE QUA ...BOH?
# 15 - 'Revolutions per Minute' e 'New Era'
28/07/2013
Articolo
ICONOCLASTICA
#1 - La croce rovesciata
19/06/2013
Articolo
ICONOCLASTICA
#0 - Baphomet
29/04/2018
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 70 – Like a Stone – Audioslave
ULTIMI COMMENTI
60
79
94
75
98
77
67
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     