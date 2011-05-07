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FLOGGING MOLLY + STREET DOGS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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THE DARKNESS
PIAZZA DUOMO, PRATO

31/08/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 1)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

31/08/18
IN TORMENTATA QUIETE + DAMNATION GALLERY
LA PORTA DEL PARCO - COLLEBEATO (BS)

31/08/18
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
PIAZZA MEDITERRANEO - MARINA DI MODICA (RG)

01/09/18
THE NEGATIVE BIAS + NIBIRU + GUESTS
CAMPO SPORTIVO - VEDRONZA (UD)

01/09/18
MONSTERS OF ROCCOLO (DAY 2)
PARCO ROCCOLO - SAN GIUSTINO (PG)

01/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 1)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

01/09/18
GLI ATROCI
WAVE - MISANO ADRIATICO (RN)

02/09/18
FUCK YOU WE ROCK FESTIVAL (day 2)
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)
DETTAGLI EVENTO
BATUSHKA + AD NOCTEM FUNERIIS + VAJASS + ZOLFO
17/09/2018
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
https://www.facebook.com/events/464121940680288/
GRUPPI
BATUSHKA +
AD NOCTEM FUNERIIS +
VAJASS +
ZOLFO
NOTE
Apertura porte ore 19:30
Inizio concerti ore 20:00

Ingresso 15 euro
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SKULL FIST: disponibile il video di 'You Belong To Me'
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